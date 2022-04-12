10 обычных продуктов питания, которые помогают регулировать артериальное давление

Как бороться с гипертонией
Гипертония, или высокое кровяное давление, - заболевание, которое наносит непоправимый вред артериям человека и может привести к серьёзным сердечным заболеваниям или инсульту. Порой люди даже не подозревают, что с давлением у них не всё в порядке, а когда диагноз становится известен, начинают пить таблетки. Но на самом деле с гипертонией можно бороться, поддерживая здоровый вес и выбирая «правильные» продукты, которые расширяют кровеносные сосуды и избавляют организм от избытка натрия.
Тем, кто ищет естественные способы борьбы с гипертонией, стоит задуматься о здоровой и полезной пище. Большинство людей знает, что артериальное давление можно уменьшить, избегая продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина, а также употребляя свежие фрукты, овощи и обезжиренные молочные продукты. Приведем примеры десяти самых обычных продуктов, которые могут помочь в борьбе за нормальное кровяное давление.
1. Бананы
Бананы снизят кровяное давление.
Помимо того, что они просто вкусные, бананы также помогают снизить риск развития инсульта и сердечных заболеваний. Они имеют очень высокий уровень калия. Калий часто рекомендуется людям, принимающим диуретики. Таким образом, употребление от одного до двух бананов в день может помочь восстановить уровень сахара в крови.
2. Семечки
Несоленые семена подсолнечника снизят кровяное давление.
Семена подсолнечника являются отличным источником магния. Четверть чашки семечек также станут очень питательной закуской. Однако обязательно стоит покупать несоленые семечки, поскольку соленые семена подсолнечника имеют высокое содержание натрия, чего стоит избегать при высоком давлении.
3. Черный шоколад
Черный шоколад снизит кровяное давление.
Исследование, опубликованное в выпуске журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA) за июль 2007 года, предполагает, что ежедневное употребление небольшого количества темного шоколада помогает снизить кровяное давление. Известно, что флаванолы, которые присутствуют в темном шоколаде, снижают ряд факторов риска, связанных с сердцем, а также уменьшают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
4. Семена льна
Семена льна снизят кровяное давление.
Стоит попробовать добавить льняные семена почти к любому блюду. Они обладают высоким содержанием клетчатки и могут помочь тем, кто пытается поддерживать строгую и здоровую диету. Также они помогают снизить уровень холестерина и богаты жирными кислотами омега-3, которые борются с воспалением и инфекциями.
5. Шпинат
Шпинат снизит кровяное давление.
Это однолетнее травянистое растение имеет очень низкое содержание калорий, высокое содержание клетчатки, а также буквально переполнено полезными для сердца питательными веществами, такими как калий, фолиевая кислота и магний. Поэтому шпинат является ключевым ингредиентом для снижения и поддержания здорового уровня артериального давления.
6. Помидоры
Помидоры снизят кровяное давление.
Помидоры богаты ликопеном и другими сильными антиоксидантами, которые помогают снизить кровяное давление. Также они являются очень хорошим источником калия. Было доказано, что диеты, богатые калием, снижают высокое кровяное давление и уменьшают риск сердечных заболеваний.
7. Чеснок
Чеснок снизит кровяное давление.
Чеснок - здоровая пища, которая помогает бороться с гипертонией, поскольку он разжижает кровь. Он будет полезен в случае рубцевания ран, поскольку вырабатывает аллицин, соединение, обладающее антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Это может помочь бороться со многими заболеваниями, которые могут возникнуть в результате гипертонии, таких как инсульт и сердечные заболевания. Чеснок также помогает снизить уровень холестерина.
8. Обезжиренное молоко
Обезжиренное молоко снизит кровяное давление.
Употребление здорового обезжиренного или 1% молока обеспечит организм должным уровнем кальция, калия и витамина D. Эти три вещества снижают уровень артериального давления примерно на 3-10 процентов.
9. Соевые бобы
Соевые бобы снизят кровяное давление.
Они обеспечивают необходимый для организма уровень калия. Когда в организме мало калия, в нем образуется высокий уровень натрия, который повышает кровяное давление. Когда уровень калия высокий, то организм избавляется от излишка натрия. Соевые бобы также содержат изофлавоны, которые помогают снизить уровень артериального давления.
10. Цельнозерновые продукты
Цельнозерновые продукты снизят кровяное давление.
Цельнозерновые продукты (например, овсянка) - источники клетчатки, магния и других необходимых питательных веществ, необходимых для поддержания здоровой и сбалансированной диеты. Употребление в пищу продуктов, богатых клетчаткой, также позволяет человеку чувствовать себя энергичным в течение более длительного периода времени.
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