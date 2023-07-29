10 невероятных вещей, которые люди делали с телами умерших

Роботы-трупоеды.
Когда человек уходит в мир иной его бренное тело, как правило, хоронят в могиле или кремируют. Но оказывается, в истории с трупами так поступали далеко не всегда. В нашем обзоре 10-ка невероятных примеров того, как люди поступали с телами умерших.
1. Трупы из камня
Трупы из камня.
Человечество в течение многих тысяч лет пытает сохранить трупы выдающихся личностей на века. Старейшей известной мумией является ребенок народности чинчорро - доисторической рыбацкой культуры, представители который жили вдоль побережья современных Чили и Перу. Она датируется примерно 5050 г. до н.э., что намного раньше египетских мумий.
Итальянский анатом Джироламо Сегато, который родился в 1792 году, был просто одержим египетскими погребальными практиками. Он принимал участие в нескольких археологических экспедициях в Египет, где досконально изучил процесс мумификации. По возвращении в Италию, Сегато начал разрабатывать новые методы мумификации, вскоре создав уникальный способ сохранения человеческих останков при помощи минерализации, которая превращала ткани в подобие мрамора.
Сегато умер в 1836 году, уничтожив все свои заметки. Сейчас сохранились такие примеры его работ, как отрубленная женская голова и женская грудь, которые превратились в камень. Несмотря на обширные исследования, метод окаменения Сегато остается загадкой по сей день.
2. Заспиртованные трупы
Заспиртованные трупы.
За полвека до строительства Панамского канала была построена железная дорога, которая связывала Атлантический и Тихий океаны. Главным стимулом для этого проекта стала Калифорнийская Золотая лихорадка 1849 года и толпы обезумевших людей, желающих разбогатеть. Люди приезжали со всего мира, чтобы принять участие в строительстве железной дороги, многие из них были без документов и даже не сообщали о своих ближайших родственниках.
При строительстве желтая лихорадка, малярия и холера привели к гибели тысяч людей. Также запрет на опиум стал причиной самоубийства множества китайских рабочих, которые пристрастились к наркотикам у себя на родине. Хотя официальных записей не велось, число погибших превышает 10 000 человек. Вместо того, чтобы просто хоронить мертвых, люди их Панамской железнодорожной компании часто заспиртовывали многие из неопознанных трупов и продавали их в медицинские колледжи для экспериментов.
3. Курильницы из трупов
Курильницы из трупов.
Курильщики марихуаны бывают очень изобретательными, используя в качестве сосуда для курения такие вещи, как яблоки и банки с газировкой. В 2008 году три подростка из Хамбла, Техас придумали совершенно омерзительный метод курения. Они разрыли могилу ребенка по имени Вилли Симмс, который умер в 1921 году, отрубили от скелета череп и использовали его в качестве курильницы.
4. Невостребованные трупы
Невостребованные трупы.
Похороны могут стоить чрезвычайно дорого. По данным Национальной ассоциации похоронных директоров, стоимость отпевания и погребения в США сейчас составляет около $ 10 000. Даже сравнительно недорогая кремация стоит $ 3 000. В 2009 году, когда экономика находилась в отчаянном положении, в моргах городов по всей Америке начали накапливаться тысячи невостребованных тел, за погребение которых никто не хотел или не мог платить.
Одним из городов, наиболее пострадавших от этого явления, стал Детройт, самый разрушенный мегаполис США, который обанкротился в 2013 году. В прошлом году в холодильниках моргов Детройта накопились тысячи невостребованных никем трупов.
5. Брошенная невеста Одри Маунтфорд
Брошенная невеста Одри Маунтфорд.
Встречаются необычные истории о брошенных невестах, в том числе о австралийке Одри Маунтфорд. Одри влюбилась в канадца, и они планировали пожениться. Тем не менее, обстоятельства помешали их бракосочетанию. Убитая горем Одри ушла из дома в 1969 году. Учитывая, что Маунтфорд часто путешествовала, ее не искали, поскольку сочли, что девушка уехала за границу, чтобы оправиться от неудавшихся отношений. Но в 1981 году в пещере в австралийских Голубых горах были обнаружены её останки. Тело было опознано по обручальному кольцу ее матери, которое носила девушка, а также по ее личной посуде и зубной щетке.
6. Роботы-трупоеды
Роботы-трупоеды.
Летом 2009 года заголовки газет изобиловали сказками о военных роботах, которые используют в качестве источника питания человеческие трупы. Подобные жуткие создания были мEATR emoji-8482 (Энергетически автономный тактический робот). Считалось, что подобный механизм может работать вечно без дозаправки, потребляя любую доступную биомассу. Компании Cyclone Power Technologies Inc. и Robotic Technology Inc., которые разрабатывали таких роботов, заявили, что "биомасса" не обязательно означает плоть, а скорее растительность.
7. Поцелуй Сэмюэля Пипса
Поцелуй Сэмюэля Пипса.
Сэмюэл Пипс был членом парламента и чиновником военно-морского ведомства. Он стал известен благодаря его исчерпывающим дневникам, которые рассказывают о повседневной жизни лондонцев периода Стюартовской Реставрации.
Пожалуй, самая причудливая запись датируется 23 февраля 1669 года, когда Пипс и его семья посетили Вестминстерское аббатство по случаю его 36-й дня рождения. Пипс рассказывает, как в гробницах Вестминстерского аббатства он поцеловал в губы труп Екатерины Валуа — английской королевы, которая умерла в 1437 году в возрасте 35 лет.
8. Трупы для краш-тестов
Трупы для краш-тестов.
Хотя по телевизору обычно показывают, что во время краш-тестов автомобилей за рулем сидят манекены, настоящие замеры потенциальных травм во время ДТП можно получить только используя человеческую плоть. Трупы используются в краш-тестах новых моделей авто на протяжении десятилетий, хотя автопроизводители обычно не афишируют частоту их использования. Национальная администрация безопасности дорожного движения и крупные автопроизводители, такие как Ford, проводит тесты с трупами каждый год. Все, начиная от ремней до безопасных стекол, было опробовано именно на трупах, которых затем просвечивали рентгеновскими лучами и вскрывали, чтобы определить, каким образом повреждения повлияют на тело.
9. Лишняя нога
Лишняя нога.
В 1995 году после теракта в федеральном здании имени Альфреда Марра погибли по меньшей мере 168 человек. Среди погибших была 21-летний Лакиша Леви, служащая ВВС США, которая приехала, чтобы забрать карточку социального страхования. После того, как тело Леви был похоронено, в развалинах здания была найдена оторванная нога. Тесты ФБР обнаружили, что разлагающаяся нога принадлежала Леви, хотя та была похоронена с двумя ногами. В итоге тело было эксгумировано, а нога заменена. Кому принадлежит "лишняя" нога, которая была забальзамирована, не удалось установить до сих пор.
10. Самый старый человек в Японии
Самый старый человек в Японии.
Японский феномен "кодокуши" или одинокой смерти — силуэт тела человека, который образуется, если тело не было обнаружено в течение длительного периода времени. Это часто происходит в Японии, в которой зарегистрирован наибольший процент пожилого населения в мире. Возможно, старейшее тело, образовавшее кодокуши, принадлежало Согену Като, который родился 22 июля 1899 года.
В 2010 году чиновники попытались связаться с Като, чтобы поздравить его с долголетием. Его семья заявила, что Като переживает буддийский процесс "sokushinbutsu" или само-мумификации и голодает, пытаясь достичь просветления. В конце-концов полиция взломала дверь в его дом, где был найден мумифицированный труп Като, лежащий в постели. Умер Като в ноябре 1978 года, что означает, что его тело пролежало в постели в течение 32 лет. В отличие от самого кодокуши, его семья не забывала забирать пенсию Като все эти годы.
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