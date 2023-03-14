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17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

Мало кто знает, но Али вел 32-летнюю борьбу с болезнью Паркинсона. Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе умер достойно и навеки остался в наших сердцах.



Мухаммед Али

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Мой самый тяжелый бой — с болезнью Паркинсона. Нет, это не больно. Это трудно объяснить. Меня точно испытывают: буду ли я молиться дальше, сохраню ли я веру? Бог подвергает испытаниям всех великих людей.

***

Я начинаю вести отсчет приседаний только после того, как ноги начинают болеть. Потому что это единственное, что стоит считать. Это то, что сделает вас чемпионом.

***

Солнце всегда где-нибудь, да светит.

***

17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

***

Молчание — золото. Но только если не можешь придумать хороший ответ.

***

И чемпиону мира среди тяжеловесов может быть достаточно одной женщины.

***

Чем больше мы помогаем другим, тем больше помогаем себе.

***

17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

***

Когда Джордж (Форман) вернул себе титул, это здорово задело меня за живое. Тоже захотелось вернуться. Но потом наступило утро — пора было выходить на пробежку. Я лег обратно в постель и сказал: «Ладно, всё равно я самый великий».

***

Бой выигрывается или проигрывается вдали от свидетелей. Это происходит за линией фронта, в тренажерном зале, на дороге. Задолго до того, как я начинаю танцевать под этими огнями.

***

Радуйся своим детям, даже когда они ведут себя не так, как ты бы хотел.

***

3-2

***

Я величайший. Я сказал это еще до того, как узнал, кто я. Я понял, что если я это сказал, этого уже достаточно, чтобы убедить в этом весь остальной мир.

***

«Невозможное»- это просто слово, которым разбрасываются мелкие люди. Люди, которые хотят жить в мире и комфорте, который им кто-то подарит. Так говорят те, кто не хочет исследовать даную им власть, чтобы изменить его. «Невозможно» — это не факт. Это мнение. У невозможного всегда есть потенциал. «Невозможно» — слово, которое носит временный характер. Нет ничего невозможного.

***

Чего я совершенно не понимаю, так это войны.

***

Жизни у нас немного,
И вся она скоро пройдет.
Но сделайте что-то для Бога —
И оно никогда не умрёт.

***

17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

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17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

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17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед АлиПодписаться на мой Instagram
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