17 самых важных фраз, которые оставил миру Мухаммед Али

Мало кто знает, но Али вел 32-летнюю борьбу с болезнью Паркинсона. Трехкратный чемпион мира в супертяжелом весе умер достойно и навеки остался в наших сердцах.
[/media-credit] Мухаммед Али
Мой самый тяжелый бой — с болезнью Паркинсона. Нет, это не больно. Это трудно объяснить. Меня точно испытывают: буду ли я молиться дальше, сохраню ли я веру? Бог подвергает испытаниям всех великих людей.
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Я начинаю вести отсчет приседаний только после того, как ноги начинают болеть. Потому что это единственное, что стоит считать. Это то, что сделает вас чемпионом.
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Солнце всегда где-нибудь, да светит.
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Молчание — золото. Но только если не можешь придумать хороший ответ.
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И чемпиону мира среди тяжеловесов может быть достаточно одной женщины.
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Чем больше мы помогаем другим, тем больше помогаем себе.
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Когда Джордж (Форман) вернул себе титул, это здорово задело меня за живое. Тоже захотелось вернуться. Но потом наступило утро — пора было выходить на пробежку. Я лег обратно в постель и сказал: «Ладно, всё равно я самый великий».
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Бой выигрывается или проигрывается вдали от свидетелей. Это происходит за линией фронта, в тренажерном зале, на дороге. Задолго до того, как я начинаю танцевать под этими огнями.
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Радуйся своим детям, даже когда они ведут себя не так, как ты бы хотел.
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Я величайший. Я сказал это еще до того, как узнал, кто я. Я понял, что если я это сказал, этого уже достаточно, чтобы убедить в этом весь остальной мир.
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«Невозможное»- это просто слово, которым разбрасываются мелкие люди. Люди, которые хотят жить в мире и комфорте, который им кто-то подарит. Так говорят те, кто не хочет исследовать даную им власть, чтобы изменить его. «Невозможно» — это не факт. Это мнение. У невозможного всегда есть потенциал. «Невозможно» — слово, которое носит временный характер. Нет ничего невозможного.
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Чего я совершенно не понимаю, так это войны.
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Жизни у нас немного,
И вся она скоро пройдет.
Но сделайте что-то для Бога —
И оно никогда не умрёт.
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