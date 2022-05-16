Уборка в холодильнике: вешалка для пива и фанатов идеального порядка

Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Какой холодный напиток является самым популярным в мире? Помимо воды, конечно. Думаете, кола? Нет, конечно же, пиво! У пенного зелья столько поклонников, что они не ленятся придумывать даже специальные гаджеты, облегчающие жизнь своим единомышленникам. К примеру, специальную «вешалку» для пивных бутылок. Она и место в холодильнике освободит, и сохранит нужную температуру напитка.
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Американец Брайан Конти (Brian Conti) однажды столкнулся с проблемой, с которой рано или поздно сталкивается большинство холостяков: пиво или еда? Нет, парень не страдал от удручающей бедности или проблем со здоровьем. Как раз наоборот: в его холодильнике всегда было столько продуктов, что для бутылок с прохладительным напитком просто не хватало места. Или же холодильник был забит пивом для вечеринки, а всё съестное приходилось уплетать как можно быстрее, чтоб не испортилось. Но Брайан не зря получил образование дизайнера. Он отметил, что широко расположенные друг от друга полки холодильника таят немалый потенциал. И сконструировал специальную «вешалку» для бутылок – Bottle Loft.
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Bottle Loft – это пластиковая лента с тремя мощными магнитами. Она крепится к полке благодаря скотчу повышенной плотности 3M VHB. Просто подвесьте бутылку, примагнитив её металлическую крышечку к Bottle Loft, и наслаждайтесь освободившимся пространством в холодильнике.
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Каждая лента Bottle Loft рассчитана на 3 полулитровые бутылки пива. Или другого напитка в стеклянной таре с металлической крышкой. Чем больше лент – тем больше свободного места и тем более стильно выглядит холодильник. По крайне мере, по дизайнерской задумке.
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Bottle Loft - вешалка для пива и аккуратистов
Автор проекта Bottle Loft провёл успешную кампанию сбора средств на kickstarter, так что сегодня вешалку для пиво можно без проблем найти во многих интернет магазинах, включая Amazon.
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