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Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

Итальянская студия дизайна Carlo Ratti Associati разработало проект плавающего судна, на борту которого располагается фитнес-зал. Главное особенность такого плав-средства, что оно будет двигаться от энергии людей вырабатываемой с помощью велотренажеров на борту. Предполагается, что проект будет запущен на парижской реке Сена.

Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

Концепт плавающего фитнес-зала в Париже

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