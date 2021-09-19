7 кинотеатров со всего мира, в которых можно позабыть, зачем туда пришел

Кинотеатр для настоящего "морского волка
Кино – замечательный способ, чтобы расслабиться после долгих трудовых будней. В эпоху интернета не возникает проблемы найти какой-нибудь фильм. Но, если вы киноман и хотите на премьеру? Или просто хотите выбраться вечером на прогулку с друзьями? Конечно, все сразу же подумают о кинотеатре. Среди обычных существуют такие кинотеатры, которые постигли искусство антуража. И ради необычной атмосферы их стоит посетить хотя бы раз в жизни.
1. ELECTRIC CINEMA
ELECTRIC CINEMA - столетний кинотеатр | Фото: rambler.ru
В Лондоне находится кинотеатр, который привлечет любителей истории. Только представьте, кинотеатру уже около ста лет. Во время кризиса ему помогла актриса Одри Хэпберн и заведение не закрыли. Он пережил две войны и остался в прежнем виде. Да, его конечно же реставрировали, но интерьер остался нетронутым. Помимо этого в кинотеатре есть отдельные залы, в которых будете только вы выбирать фильм. Так же в нем существует опция вызова официанта. Благодаря этому прямо во время просмотра фильма можно охладиться вкуснейшими коктейлями или присоединиться к британской традиции и выпить чашечку чая.
2. OLYMPIA
Лежачий кинотеатр. | Фото: telegraf.com.ua
Все любят со своей второй половинкой полежать в кровати под одеялом и выпить горячего кофе. Но иногда охота и пройтись. А любимому времяпровождению изменять не хочется. В этом вам поможет лежачий кинотеатр во Франции. Особенность в том, что вместо кресел в нем находятся самые настоящие двуспальные кровати. Они все застелены, регулярно меняются и убираются. Так что вам не придется беспокоиться о чистоте постельного белья.
3. Лодочный кинотеатр
Просмотр фильмов на воде | Фото: pinterest.com
Бывают в жизни ситуации, что вы оказались в Париже, но очень хочется покататься на лодке и посмотреть фильм. А времени остается мало. И тут на помощь приходит лодочный кинотеатр. Сам экран установлен напротив большого бассейна. Купивших билет сажают в лодки и равномерно развозят по бассейну. Если вы заядлый «морской волк», то определенно придется данное развлечение по душе. Но не забудьте сделать все необходимые дела до просмотра фильма, потому что покинуть лодку будет довольно проблематично. Поскольку зал находится в бассейне, позади воды есть места, где можно стоя посмотреть фильм.
4. FOX
FOX - кинотеатр с потрясающей архитектурой | Фото:pinterest.com
Войдя в этот кинотеатр, вы сразу же поразитесь его масштабности. Он вмещает в себя 2800 человек. Помимо этого его интерьер - настоящее произведение искусства. Потолки с помпезными узорами, колонны, которые отбрасывают на зелено-золотые лучи изысканности. Отдельного внимания заслуживает звук. Благодаря конструкции посетителям будет все идеально слышно из любой точки зала. В целом это помещение неспроста напоминает настоящий большой театр. По сути это он есть. Часть времени он служит для показа разных пьес и постановок.
5. Кинотеатр-джакузи
Кто сказал, что джакузи и кино не совместимы? | Фото: bipbap.ru
Водные процедуры стоит делать регулярно. Но, как часто вы бываете в джакузи? А вот в Лондоне вы можете не просто расслабится в теплой воде с массажирующими пузырьками, к этому релаксу добавится и просмотр фильма. Это сложно назвать кинотеатром, в привычном понимании, ведь там не показывают новинки кино. Но технически данное место - кинотеатр. Тем более, кто откажется посмотреть любимый фильм в расслабляющей ванне в компании друзей. Вход с напитками там приветствуется.
6. SCI-FI
Этот кинотеатр находится при студии Дисней | Фото: pinterest.com
Этот кинотеатр расположен при студии Дисней. В нем можно посмотреть не только классику данной компании, но и новинки кино. К тому же тут ощущается атмосфера Американского быта. Во многих романтических фильмах показывали, как герои смотрят кино из своих машин. Тут конечно машины декоративные, но ощущениям это не мешает, да и в целом это гораздо удобнее. К тому же в них есть столики с фонариками, и вы можете заказать еду, чтобы после кино осталось более яркое «послевкусие».
7. La Gеode
В данном кинотеатре показывают только научно-документальные фильмы | Фото: travelermap.ru
Этот кинотеатр находится во Франции. Внешне он выглядит, как огромная сфера. Изнутри напоминает планетарий, но гигантского масштаба. В нем вы не посмотрите современные блокбастеры. Но взору зрителя откроются бесконечно красивые виды космоса. Еще можно посетить древние миры. Или любоваться нетронутыми красотами современной природы и ее животных обитателей. Как вы поняли, в данном кинотеатре показывают только научно-документальные фильмы. Но в отличии от обычного планетария, «Жеод» может похвастаться сумасшедшим качеством картинки и 3D изображения.
По всему миру появляются кинотеатры с креативным подходом создателей. Ведь кино призвано культурно обогащать и получать новые эмоции. А в усилении эффекта вам помогут эти здания. Благодаря им зрители получат наслаждение не только от самого фильма, а и от необычного помещения.
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