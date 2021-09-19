7 кинотеатров со всего мира, в которых можно позабыть, зачем туда пришел

Кинотеатр для настоящего "морского волка

1. ELECTRIC CINEMA

ELECTRIC CINEMA - столетний кинотеатр | Фото: rambler.ru

2. OLYMPIA

ua Лежачий кинотеатр. | Фото: telegraf.com.ua

3. Лодочный кинотеатр

Просмотр фильмов на воде | Фото: pinterest.com

4. FOX

FOX - кинотеатр с потрясающей архитектурой | Фото:pinterest.com

5. Кинотеатр-джакузи

Кто сказал, что джакузи и кино не совместимы? | Фото: bipbap.ru

6. SCI-FI

Этот кинотеатр находится при студии Дисней | Фото: pinterest.com

7. La Gеode

В данном кинотеатре показывают только научно-документальные фильмы | Фото: travelermap.ru