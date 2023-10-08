8 новых способов применения шампуня в быту

Рассказываем, как самый простой шампунь может заменить бытовую химию.
Шампунь очищает кожу головы от грязи и бактерий и заставляет волосы буквально скрипеть от чистоты. Почему же тогда мы не используем его для других целей — например, для уборки дома? Шампунь даже лучше многих средств для уборки, потому что не содержит вредных компонентов и его легко смыть — а значит, он не разъедает поверхности. И так, для каких уголков дома шампунь станет лучшим другом?
Для кухни
Шампунь растворяет жир на нашей голове, и делает то же с любыми поверхностями. Так что намыльте губку шампунем и пройдитесь по поверхностям, микроволновой печи, плите и плинтусам на кухне. Затем смойте остатки шампуня влажной тряпкой.
Для раковины
Шампунь хорошо растворяет зубную пасту и другие типичные загрязнения для раковины. Кстати, шампунь подходит и для зеркала — намыльте тряпку, протрите зеркало, а потом смойте.
Для крана
Шампунь может очистить и отполировать любой хромированный кран в вашем доме. Нанесите на кран остатки пены после мытья раковины или зеркала — этого будет достаточно.
Защита для зеркала
Вы удивитесь, но шампунь избавит вас от главного раздражителя в ванной — запотевшего зеркала. Так, протрите зеркало тряпкой в шампуне перед душем, и смойте средство, когда закончили принимать ванну.
Для кистей
Кисти для румян, пудры, консилера и прочей косметики — настоящий магнит для бактерий. Поэтому их надо чистить раз в полторы недели, и лучшее средство для этого — детский шампунь. Так налейте небольшую каплю на кисть и намыльте ее ворсинки. Почему именно детский шампунь? Главный аргумент — в его составе нет консервантов и аллергенов, которые раздражают кожу.
Для пола
Раствор с шампунем для волос хорошо очищает пол из кафеля, плитки и линолеума — но только не паркет (на нем шампунь оставит разводы). Так, налейте крышечку шампуня в таз с теплой водой и помойте пол, как обычно. Плюс этого способа в том, что у шампуня натуральный запах и более безопасный состав (в сравнении с бытовой химией). Значит, вы сможете ходить по полу без обуви и не будете вдыхать ядовитые пары.
От пятен на ткани
Шампунь справится даже с самыми страшными жирными пятнами на ковре, мягкой мебели, вашей одежде или покрывале. Смешайте шампунь с водой и нанесите на пятно мягкой щеткой. Если пятно маленькое — можно использовать зубную щетку.
Для полировки кожи
Раствор воды и шампуня сделает кожу обуви и дивана блестящей. Более эффективный вариант — смешать шампунь с вазелином, и втереть на поверхность
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