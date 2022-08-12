Уход за смородиной после сбора урожая

Когда черная смородина собрана, самое время позаботиться о том, чтобы в следующем сезоне также обеспечить себя богатым урожаем. Для этого необходимо несколько правил, благодаря которым будет обеспечена закладка новых почек, а сами кусты получат дополнительную защиту от болезней и вредителей.







В обязательном порядке необходимо избавиться от обломленных, сухих и склонившихся к земле веток. Кроме того удалить нужно и те ветки, которым более 4-х лет, так как они уже не способны давать хороший урожай. Часть таких веток нужно вырезать полностью, чтобы проредить куст и обеспечить ему хорошее проветривание. Другие же обрезать до идущих к верху более молодых 1-2 летних побегов. Ошибиться при частичной обрезке невозможно, так как молодые побеги более светлые и отличаются от старых темно-коричневых визуально.







В идеале внутри куста достаточно оставить 6-8 мощных побегов, каждый из которых даст боковые ветки. Это будет способствовать хорошему проветриванию, а также вызреванию будущего урожая.

В обязательном порядке следует избавиться от поврежденных верхушек, а остальные подрезать на 10 см, чтобы обеспечить рост боковых побегов.







Снизу места обрезки обязательно обрабатываем садовым варом, это поможет избежать инфекции, а также в какой-то мере убережет от стеклянницы.

Убираем из-под куста старую мульчу. Иначе к зиме в ней могут отложить личинки насекомые, среди которых немало вредителей.Дальше переходим к подкормке. Пред тем как ее делать, потребуется умеренный полив. Иначе можно просто пожечь корни смородины.Смородина очень любит калий, обеспечить его можно внесением золы из расчета до 2 стаканов под 1 взрослый куст. Одновременно вносим минеральные удобрения. Подойдут нитрофоска или нитроаммофоска из расчета до 100 г под 1 куст. Равномерно распределяем удобрения в зоне приствольного круга, а затем рыхлим почву на глубину до 7 см, чтобы обеспечить доступ кислорода к корням.При следующем поливе, ближе к осени,.добавляем органические удобрения. Идеально подойдут покупные жидкие удобрения гумат калия и экстракт конского навоза, разведенные в воде до нужной пропорции. Не следует останавливать выбор на удобрениях, в состав которых входит аммиак, так как ягоды его не любят. Использовать можно и коровий навоз, но в этом случае важно помнить, что вносить его под кусты, особенно свежий, в чистом виде нельзя, чтобы не спалить корни. Потребуется заквашивать и разбавлять с водой.При нехватке железа, признаком которой являются желтеющие не по сезону листья, целесообразно дополнительное внесение хелата железа, являющегося минеральным удобрением.Следующий шаг — профилактическая обработка от вредителей и грибковых заболеваний. Здесь все индивидуально, выбор препарата во многом зависит от того, какие именно вредители и болезни атакуют смородину. Среди доступных и действенных препаратов с широким спектром действия «Истра», «Актор» и другие. Обрабатывать смородину можно не опасаясь, так как до сбора следующего урожая еще далеко. С целью обеззараживания почвы можно также полить приствольный круг слабым раствором марганцовки. После проведения обработки кусты смородины нужно замульчировать.Более подробная информация в видео: