6 интересных фактов из истории швейцарского ножа, чьё качество давно стало легендарным

Надёжность уже давно ассоциируется у людей с чем-то швейцарским. Чаще всего с часами, однако не меньший уровень качества демонстрирует ещё и армейский нож, в который дополнительно сумели напичкать просто десятками самых разных, но важных в быту функций. Вот только у этого легендарного гаджета был очень интересный путь, как обычный складной ножик для солдат превратился в настоящую легенду.
1. Об истории появления швейцарских ножей
Карл Элзенер оказался патриотом, создав швейцарскую версию солдатского ножа. /Фото: maximonline.ru
Ножи для армейцев - вещь незаменимая уже которое столетие, и швейцарская армия исключением не была. Вот только изначально её солдат снабжали гаджетами немецких брендов, так как собственного производства у страны тогда не было. И тут в дело вмешался владелец фирмы по производству хирургического оборудования Карл Элзенер, который был недоволен фактом такого импорта - именно он решил запустить местный, швейцарский конвейер для поставки в армию складных ножей.
2. О первой модели ножа
Так выглядела первая модель швейцарского ножа. /Фото: wikipedia.org
Нельзя сказать, что первая модель швейцарского ножа сразу же представляла собой тот самый гаджет, который мы все знаем. Тогда речь шла, скорее, о прототипе под рабочим названием «солдатский нож». Из дополнительных функций там была разве что отвёртка, которая должна была быть под рукой каждого солдата швейцарской армии. А причина такой нужды состояла в наличии на вооружении новенькой на тот момент винтовки Schmidt-Rubin, а она без отвертки уж слишком сложно разбиралась.
3. О швейцарском ноже, ставшем рекордсменом по массе
Самый большой швейцарский нож весит целый килограмм. /Фото: top-nozhi.ru
Позднее швейцарский нож стал пополняться множеством различных функций, но при этом оставался довольно компактным. Впрочем, это не значит, что большого такого гаджета не существует. Рекордсменом по массе, которая, по информации редакции novate.ru, составила один килограмм, стала модель с говорящим названием «Гигант». Оно и неудивительно, ведь один только нож там длиннее многих кухонных - лезвие достигает 22 сантиметров.
4. О производителях ножей
Было два производителя оригинальных ножей. /Фото: ua-victorinox.com
Несмотря на большое количество производств, которые делают копии швейцарских ножей, оригинальные инструменты производили только два предприятия. Первое принадлежало ранее упомянутому Карлу Элзенеру, а второе называлось Paul Boechat & Cie и появилось чуть позже. Причём контракты с армией имели обе компании, а позиционировали свои детища практически одинаково - менялось в рекламе только первое слово: одна фирма называла свой нож «подлинным», а другая - «оригинальным». Закончилось это противостояние своеобразно: вот уже почти двадцать лет компании стали единым предприятием.
5. О ноже-рекордсмене по количеству функций
Маленький, но самый удаленький по способностям нож. /Фото: mypens.ru
Если уж есть самый большой швейцарский нож, то логично иметь и самый многофункциональный. Официальный рекорд в этом отношении закреплён за моделью SwissChamp XAVT: в гаджете находится 44 предмета, который позволяют выполнять примерно 80 самых разных манипуляций. Но что самое интересное - на компактность ножа это, по сути, не повлияло, и такая модель тоже прекрасно носится в кармане.
6. О статусе швейцарского ножа в искусстве
Чтобы создать инсталляцию со швейцарским ножом, его нужно просто развернуть. /Фото: tasmaniantiger.com.ua
В раскрытом виде, когда гаджеты разворачиваются под разным углом, швейцарский нож можно назвать не только впечатляющим своим потенциалом для применения, но и красотой. По сути, красивое изображение этого инструмента в таком состоянии ничего не уступает арт-инсталляции, которые так любят делать современные художники и скульпторы. Музейные работники это тоже заметили, поэтому сразу в нескольких музеях, например в Нью-Йорке или Мюнхене швейцарский нож официально назвали произведением искусства.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии