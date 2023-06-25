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Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Американский фотограф Питер Мензи создал серию фотографий о том, что едят люди в разных уголках Земли. Он попытался собрать все традиции, народы, культуры и привычки. На фото вы увидите то, что ест человек в течении одного дня.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Салех Абдул Фадлуллах – владелец верблюдов из Каира, Египет.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Робина Вайзер-Линнартц, пекарь-кондитер из Кельна, Германия

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Конрад Толби – американский дальнобойщик.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Джилл МакТай, учитель из Лондона, Великобритании

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Саада Хайдар (слева) домохозяйка из Йемена. Справа главный монах Тибетского монастыря.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Такеши Масато, борец сумо из Нагоя, Япония.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Ученица средней школы из Каракаса, Венесуэла – Кэтрин Навас.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Мариэль Бут (слева) модель и студентка из Нью-Йорка. Справа Sitarani Tyaagi, монах из Индии.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Зу Зипенг, дизайнер-фрилансер.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Третья из четырех жен вождя Масаи -Нулкиссаруни Таракуа.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Лан Гуйхуа, фермер из деревни провинции Сычуань, Китай

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Слева Освальдо Гутьеррес, работник нефтяной платформы из Венесуэлы, справа Брюс Хопкинс, спасатель из Сиднея, Австралия.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Инуад из Канады.

Что обычно едят люди в разных уголках Земли

Оскар Хигарес, профессиональный матадор из Мирафлорес де ла Сьерра, Испания.

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