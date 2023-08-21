Время уборки: 10 полезных устройств и аксессуаров, которые помогут сделать дом чище

С течением времени наступает такой момент, когда нужно сделать в доме уборку. В противном случае, жилище рискует прийти в состояние беспорядка, которое будет всячески вредить естественному ходу быта и даже самому человеку. Трудно будет отыскать человека, который бы занимался уборкой с энтузиазмом. Благо, существует много полезных устройств и аксессуаров, готовых облегчить задачу.
1. Broom Groomer
Полезный совок. Фото: gigazine.net
Набор из совка и щетки, который значительно облегчить жизнь каждой хозяйки. Благодаря особенностям конструкции Broom Groomer навсегда избавит от необходимости вычищать мусор из веника голыми руками. Пара изящных движений и все непотребство уже лежит в совке.
2. USB пылесос
Держи клавиатуру чистой. Фото: lowcost2.ru
Чистка клавиатуры – важная часть компьютерной гигиены. Человек, который хотя бы раз разбирал данное средство ввода, прекрасно знает о том, сколько грязи и пыли собирают клавиши. При помощи вот такого крошечного пылесоса, клавиатуру можно сделать намного чище.
3. iRobot Roomba
Сделает все за тебя. Фото: mobistore.by.
Долой традиционные веники и швабры. В конце концов живем в XXI столетии, а значит пришло то самое время, когда можно задуматься о покупке своего собственного роботизированного помощника. Редакция Novate.ru подчеркивает, что у iRobot Roomba есть много аналогов.
4. Меламиновая губка
Очень полезная вещица. Фото: furnishhome.ru.
Почему стоит приобрести именно такую губку? Хотя бы потому, что с ней больше ну нужно будет использовать литры моющего средства. Идеально подходит для устранения жирных разводов и следов от маркера. Незаменима губка и в доме с детьми.
5. Швабра с распылителем
Упростит работу. Фото: tvmag.by
Мочить тряпку слишком утомительно? В таком случае стоит задуматься над приобретением вот такой хитрой швабры. В ее конструкцию входит емкость для воды, а также небольшой распылитель.
6. Паровой очиститель для СВЧ
Сделай СВЧ чище. Фото: optovka58.ru
Как быстро и эффективно почистить микроволновую печь внутри? Конечно же, при помощи парового очистителя. Одним из таких устройств, как раз и является гаджет Angry Mama. Все, что понадобится для процесса очистки – это вода, лимонный сок, уксус.
7. Механическая щетка
Супер штуковвина. Фото: nakhodka.goodster.ru
Даже веники изменились под влиянием технического прогресса в наш век. Ярким примером тому служит вот такая механическая щетка, которая избавит хозяйку от необходимости совершать любые лишние движения и ускорит процесс уборки.
8. Палочки для чистки нержавейки
Будет блестеть, как новая. Фото: zik-zak.ru.
Заставить посуду и краны на кухне блестеть не так уж сложно. На самом деле для этого достаточно приобрести в свой арсенал вот такие палочки. Недорогое и очень эффективное средство очистки всего, что сделано из нержавеющей стали.
9. «Лизуны»
Для труднодоступных мест. Фото: nerazvod.ru
Если нужно убрать пыль, грязь, жир, налет в труднодоступных местах, то можно обзавестись вот таким «лизуном». Такая губка подходит для работы с чем угодно, начиная от приборной панели в автомобиле, заканчивая холодильником на кухне.
10. Автоматический чистящий шар
Катится и чистит все подряд. Фото: new.buynewgoods.ru
Занимательное устройство, которое будет самостоятельно отталкиваться от стен и собирать пыль и мусор в труднодоступных местах. Идеально подходит для чистки пола под диваном. Больше никаких «перетягиваний» мебели!
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