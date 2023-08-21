С нами не соскучишься!

8 366 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Макеев
    Пираты вне закона, всё равно богатые они или нищие. Пираты подлежат поголовному уничтожению на месте их обнаружения, ...Как выглядят совр...
  • Алиса Майская
    Автор навязывает свой (идиотский), взгляд на классический интерьер , заявляя "это не круто", "это дешево", "это устар...Детали, которые в...
  • Астон Мартин
    благодарюКак вернуть автом...

Время уборки: 10 полезных устройств и аксессуаров, которые помогут сделать дом чище


Время уборки: 10 полезных устройств и аксессуаров, которые помогут сделать дом чище

С течением времени наступает такой момент, когда нужно сделать в доме уборку. В противном случае, жилище рискует прийти в состояние беспорядка, которое будет всячески вредить естественному ходу быта и даже самому человеку. Трудно будет отыскать человека, который бы занимался уборкой с энтузиазмом. Благо, существует много полезных устройств и аксессуаров, готовых облегчить задачу.

1. Broom Groomer


Полезный совок. Фото: gigazine.net

Полезный совок. Фото: gigazine.net

 

Набор из совка и щетки, который значительно облегчить жизнь каждой хозяйки. Благодаря особенностям конструкции Broom Groomer навсегда избавит от необходимости вычищать мусор из веника голыми руками. Пара изящных движений и все непотребство уже лежит в совке.

2. USB пылесос



Держи клавиатуру чистой. Фото: lowcost2.ru

Держи клавиатуру чистой. Фото: lowcost2.ru

 

Чистка клавиатуры – важная часть компьютерной гигиены. Человек, который хотя бы раз разбирал данное средство ввода, прекрасно знает о том, сколько грязи и пыли собирают клавиши. При помощи вот такого крошечного пылесоса, клавиатуру можно сделать намного чище.

3. iRobot Roomba


Сделает все за тебя. Фото: mobistore.by.

Сделает все за тебя. Фото: mobistore.by.

 

Долой традиционные веники и швабры. В конце концов живем в XXI столетии, а значит пришло то самое время, когда можно задуматься о покупке своего собственного роботизированного помощника. Редакция Novate.ru подчеркивает, что у iRobot Roomba есть много аналогов.

4. Меламиновая губка


Очень полезная вещица. Фото: furnishhome.ru.

Очень полезная вещица. Фото: furnishhome.ru.

 

Почему стоит приобрести именно такую губку? Хотя бы потому, что с ней больше ну нужно будет использовать литры моющего средства. Идеально подходит для устранения жирных разводов и следов от маркера. Незаменима губка и в доме с детьми.

5. Швабра с распылителем


Упростит работу. Фото: tvmag.by

Упростит работу. Фото: tvmag.by

 

Мочить тряпку слишком утомительно? В таком случае стоит задуматься над приобретением вот такой хитрой швабры. В ее конструкцию входит емкость для воды, а также небольшой распылитель.

6. Паровой очиститель для СВЧ


Сделай СВЧ чище. Фото: optovka58.ru

Сделай СВЧ чище. Фото: optovka58.ru

 

Как быстро и эффективно почистить микроволновую печь внутри? Конечно же, при помощи парового очистителя. Одним из таких устройств, как раз и является гаджет Angry Mama. Все, что понадобится для процесса очистки – это вода, лимонный сок, уксус.

7. Механическая щетка


Супер штуковвина. Фото: nakhodka.goodster.ru

Супер штуковвина. Фото: nakhodka.goodster.ru

 

Даже веники изменились под влиянием технического прогресса в наш век. Ярким примером тому служит вот такая механическая щетка, которая избавит хозяйку от необходимости совершать любые лишние движения и ускорит процесс уборки.

8. Палочки для чистки нержавейки


Будет блестеть, как новая. Фото: zik-zak.ru.

Будет блестеть, как новая. Фото: zik-zak.ru.

 

Заставить посуду и краны на кухне блестеть не так уж сложно. На самом деле для этого достаточно приобрести в свой арсенал вот такие палочки. Недорогое и очень эффективное средство очистки всего, что сделано из нержавеющей стали.

9. «Лизуны»


Для труднодоступных мест. Фото: nerazvod.ru

Для труднодоступных мест. Фото: nerazvod.ru

 

Если нужно убрать пыль, грязь, жир, налет в труднодоступных местах, то можно обзавестись вот таким «лизуном». Такая губка подходит для работы с чем угодно, начиная от приборной панели в автомобиле, заканчивая холодильником на кухне.

10. Автоматический чистящий шар


Катится и чистит все подряд. Фото: new.buynewgoods.ru

Катится и чистит все подряд. Фото: new.buynewgoods.ru

 

Занимательное устройство, которое будет самостоятельно отталкиваться от стен и собирать пыль и мусор в труднодоступных местах. Идеально подходит для чистки пола под диваном. Больше никаких «перетягиваний» мебели!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Время уборки: 10 полезных устройств и аксессуаров, которые помогут сделать дом чище

И не забудьте:
Время уборки: 10 полезных устройств и аксессуаров, которые помогут сделать дом чищеПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх