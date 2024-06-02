7 самых опасных птиц на свете

Птицы ассоциируются у нас с чем-то спокойным и прекрасным: легкие, независимые от пертурбаций земной жизни, они всегда вызывали у человека нечто вроде небольшой зависти. Однако, не спешите расслабляться — матушке-природе еще есть, чем нас удивить. Среди огромного разнообразия видов птиц, существуют и такие, встречаться с которыми мы не советуем никому.

Ястреб-тетеревятник

Страус

Двуцветный питохуи

Белоголовый сип

Синяя сойка

Казуар

Красный кардинал