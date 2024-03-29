Как спасти безнадежную орхидею

Пожелтение листьев орхидеи и загнивание корней — не повод выкидывать растение. Даже если на орхидее остался всего один здоровый листочек, ее можно вернуть к жизни. Все, что потребуется для восстановления — чеснок и мед.

Использование этих простых средств даст удивительный результат: орхидея быстро восстановится, нарастит корневую систему и будет радовать своей красотой и здоровым внешним видом.







Обработка листа

Отделите зеленый лист от больного растения и тщательно промойте его под проточной водой, а затем протрите мягкой тканью. Для восстановления орхидеи понадобится чеснок, который защитит растение от бактерий и грибка, а также даст листочку большое количество питательных веществ, необходимых для активного роста и развития.Помимо чеснока для приготовления питательного средства потребуется столовая ложка меда. Мед — уникальный продукт, который содержит огромное количество аминокислот, необходимых для развития корневой системы и нарастания зеленой массы молодого растения.Как приготовить питательное средство: измельченный зубчик чеснока и столовую ложку меда залейте 1 л теплой воды и оставьте настаиваться на 4 часа.Используйте профильтрованный питательный настой для протирания листьев орхидеи с помощью ватного диска. Такая обработка поможет избавиться от грибка и предотвратит увядание листа.Следующим шагом поместите лист в стакан с питательным средством, чтобы вода лишь слегка касалась основания листа. Будет достаточно всего 30 минут, чтобы лист получил все необходимые ему вещества для активного корнеобразования.После обработки оставьте лист в сухом прохладном месте на сутки.Процесс восстановленияЧтобы лист не загнил, потребуется специальная конструкция из крышки от пластикового стаканчика и ватного диска, который выступит в качестве «мостика», по которому к растению будет поступать влага в необходимом количестве.Поместите крышку с ватным диском в большую емкость, сверху на ватном диске разместите лист орхидеи. Налейте в емкость воду так, чтобы она касалась только ватного диска.Следите за уровнем воды и раз в три дня опрыскивайте растение. Процесс восстановления будет на удивление быстрым: за 1,5-2 месяца листочек отрастит крепкую и здоровую корневую систему.Окрепшее растение можно пересадить в емкость с древесными опилками, в которой молодая орхидея будет чувствовать себя комфортно.