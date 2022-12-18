Bentley S II как у Джона Леннона, внедорожник от Lamborghini, DeLorean из фильма «Назад в будущее» и другие автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у».
Российский автопарк — один из самых старых в Европе, средний возраст автомобиля составляет 12,5 лет. Но старый автомобиль не всегда означает дешевый. Некоторые машины с возрастом только дорожают. Эксперты портала Auto.ru подготовили для Forbes подборку самых интересных транспортных средств, находящихся в продаже, которые язык не повернется назвать «б/у».
Rolls-Royce Silver Cloud III
Rolls-Royce Silver Cloud — основная модель автомобильной компании Rolls-Royce Limited. С апреля 1955 года по март 1966 года произвели всего 2555 таких штук. Сегодня цена автомобиля в зависимости от вариантов отделки варьируется от $6000 до $1 500 000. Cлоганом стала фраза Девида Огливи, основателя рекламных агентств: «При шестидесяти милях в час самый громкий шум в новом Rolls-Royce исходит от электрических часов».
ЗИЛ 4104/41047
Автомобиль из Гаража особого назначения (ГОН) обслуживал президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Модель имеет наивысший класс безопасности: фактически, автомобиль построен вокруг бронекапсулы. Всего было выпущено 14 экземпляров. По оценкам специалистов, стоимость машины составляет $600 000.
Bentley S II
Знаменитый Yellow Submarine. Многие эксперты считают Bentley S2 самым выдающимся из всей S-серии. Одним из наиболее известных владельцев модели был Джон Леннон. Он приобрел ее специально для презентации в США альбома Beatles «Yellow Submarine». Всего с 1959 по 1962 год было выпущено 388 кабриолетов.
Chevrolet Suburban IX
Хот-род из Chevrolet Suburban. Автомобиль существует в единственном экземпляре.
Ford Mustang I GT500 KR Shelby
Первый Mustang с приставкой Shelby появился в 1965 году, серийное производство началось с 1968 года. Буквы KR, это аббревиатура «King of the Road» — «Король дороги». За год Ford построил 1000 единиц Shelby Mustang GT500KR. Сорокалетие модели — в 2008 году — было отмечено выпуском Shelby Cobra GT500KR.
Mercedes-Benz SL-klasse II (W113) 280
Флагманская версия Mercedes-Benz SL-klasse II — самый быстрый спортивный автомобиль середины прошлого века. В W113 дизайнеры отказались от известных «крыльев чайки» предыдущих версий, заменив их обычными распашными дверьми. Другой особенностью машины стало практически вертикально установленное лобовое стекло, за что модель получила прозвище «Пагода».
Lamborghini LM002
Первый серийный внедорожник компании Lamborghini. Впервые был представлен на автосалоне в Брюсселе в 1986 году. Всего было выпущено 328 автомобилей. Lamborghini LM002 можно увидеть в кинофильме «Форсаж-4» и российских картинках «Крестоносец» и «Бригада».
Porsche 911 IV (993) Turbo
Первая машина сошла с конвейера в 1965 году. Модель разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Топовым Porsche 911 являлась модель с приставкой Turbo — настоящий driver’s car, то есть, «автомобиль для активного вождения».
ЗиС 110
Потомок американского «Паккарда» и, что интересно, предок нового российского лимузина «Кортеж» — последний перенял ряд дизайнерских решений ЗиС 110. Это первый послевоенный советский автомобиль представительного класса. Производство началось в 1945 году. Правительственный ЗиС изначально задумывался как лимузин для встреч высокопоставленных лиц, поэтому помимо повышенной безопасности модель обладает роскошным интерьером.
DeLorean DMC-12
Модель 1981-1982 годов стала популярна благодаря фильму «Назад в будущее». Всего было выпущено не более 9 000 автомобилей. Приобрести новый DeLorean можно и сегодня, но только по специальному заказу.
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