С нами не соскучишься!

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    камуноидная власть целенаправленно спаивала народ - пополняя "пьяный"бюджет совка и вторично грабила народ уже в вытр...Медвытрезвители в...
  • Ингерман Ланская
    были вытрезвители - были пьяницы, нет вытрезвителей - нет пьяницМедвытрезвители в...
  • novik_63 novik_63
    А мой Яшка обожал огурцы и дыни. Кушал с тем же азартом, что мясо и рыбу. И не дай бог попытаешься забрать. Воюет за ...Почему коты боятс...

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Bentley S II как у Джона Леннона, внедорожник от Lamborghini, DeLorean из фильма «Назад в будущее» и другие автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у».

Российский автопарк — один из самых старых в Европе, средний возраст автомобиля составляет 12,5 лет. Но старый автомобиль не всегда означает дешевый. Некоторые машины с возрастом только дорожают. Эксперты портала Auto.ru подготовили для Forbes подборку самых интересных транспортных средств, находящихся в продаже, которые язык не повернется назвать «б/у».

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Rolls-Royce Silver Cloud III


Rolls-Royce Silver Cloud — основная модель автомобильной компании Rolls-Royce Limited. С апреля 1955 года по март 1966 года произвели всего 2555 таких штук. Сегодня цена автомобиля в зависимости от вариантов отделки варьируется от $6000 до $1 500 000. Cлоганом стала фраза Девида Огливи, основателя рекламных агентств: «При шестидесяти милях в час самый громкий шум в новом Rolls-Royce исходит от электрических часов».

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

ЗИЛ 4104/41047


Автомобиль из Гаража особого назначения (ГОН) обслуживал президентов СССР и России Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. Модель имеет наивысший класс безопасности: фактически, автомобиль построен вокруг бронекапсулы. Всего было выпущено 14 экземпляров. По оценкам специалистов, стоимость машины составляет $600 000.

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Bentley S II


Знаменитый Yellow Submarine. Многие эксперты считают Bentley S2 самым выдающимся из всей S-серии. Одним из наиболее известных владельцев модели был Джон Леннон. Он приобрел ее специально для презентации в США альбома Beatles «Yellow Submarine». Всего с 1959 по 1962 год было выпущено 388 кабриолетов.

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Chevrolet Suburban IX


Хот-род из Chevrolet Suburban. Автомобиль существует в единственном экземпляре.

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Ford Mustang I GT500 KR Shelby


Первый Mustang с приставкой Shelby появился в 1965 году, серийное производство началось с 1968 года. Буквы KR, это аббревиатура «King of the Road» — «Король дороги». За год Ford построил 1000 единиц Shelby Mustang GT500KR. Сорокалетие модели — в 2008 году — было отмечено выпуском Shelby Cobra GT500KR.

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Mercedes-Benz SL-klasse II (W113) 280


Флагманская версия Mercedes-Benz SL-klasse II — самый быстрый спортивный автомобиль середины прошлого века. В W113 дизайнеры отказались от известных «крыльев чайки» предыдущих версий, заменив их обычными распашными дверьми. Другой особенностью машины стало практически вертикально установленное лобовое стекло, за что модель получила прозвище «Пагода».

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Lamborghini LM002


Первый серийный внедорожник компании Lamborghini. Впервые был представлен на автосалоне в Брюсселе в 1986 году. Всего было выпущено 328 автомобилей. Lamborghini LM002 можно увидеть в кинофильме «Форсаж-4» и российских картинках «Крестоносец» и «Бригада».

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

Porsche 911 IV (993) Turbo


Первая машина сошла с конвейера в 1965 году. Модель разгоняется до 100 км/ч за 8,5 секунды, максимальная скорость — 210 км/ч. Топовым Porsche 911 являлась модель с приставкой Turbo — настоящий driver’s car, то есть, «автомобиль для активного вождения».

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

ЗиС 110


Потомок американского «Паккарда» и, что интересно, предок нового российского лимузина «Кортеж» — последний перенял ряд дизайнерских решений ЗиС 110. Это первый послевоенный советский автомобиль представительного класса. Производство началось в 1945 году. Правительственный ЗиС изначально задумывался как лимузин для встреч высокопоставленных лиц, поэтому помимо повышенной безопасности модель обладает роскошным интерьером.

Автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у»

DeLorean DMC-12


Модель 1981-1982 годов стала популярна благодаря фильму «Назад в будущее». Всего было выпущено не более 9 000 автомобилей. Приобрести новый DeLorean можно и сегодня, но только по специальному заказу.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх