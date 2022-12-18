Bentley S II как у Джона Леннона, внедорожник от Lamborghini, DeLorean из фильма «Назад в будущее» и другие автомобили с пробегом, которые язык не повернется назвать «б/у».



Российский автопарк — один из самых старых в Европе, средний возраст автомобиля составляет 12,5 лет. Но старый автомобиль не всегда означает дешевый. Некоторые машины с возрастом только дорожают. Эксперты портала Auto.ru подготовили для Forbes подборку самых интересных транспортных средств, находящихся в продаже, которые язык не повернется назвать «б/у».









Rolls-Royce Silver Cloud III

ЗИЛ 4104/41047

Bentley S II

Chevrolet Suburban IX

Ford Mustang I GT500 KR Shelby

Mercedes-Benz SL-klasse II (W113) 280

Lamborghini LM002

Porsche 911 IV (993) Turbo

ЗиС 110

DeLorean DMC-12