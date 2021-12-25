В правильном месте, в нужный час: 18 уморительных фотографий из серии «Показалось»

Удачные снимки из серии «Показалось».
Очень часто бывает так, что некоторые вещи ну совсем не такие, какими они кажутся. Бывает и так, что целые события не такие, какими они могли показаться сразу! Именно о таких прецедентах и пойдет речь в традиционном юмористическом обзоре. Приятного просмотра и хорошего настроения. Помните, никому нельзя верить, особенно - себе.
1. «Конечно страшно! Такая пасть всего в нескольких сантиметрах от тебя!»
Реалистичный принт.
2. «Девушка, что у вас на голове?»
Высокая прическа.
3. «Ух, какие! Так бы и съел!»
Облизывается.
4. «Кто там?»
5. Такого я еще не видел!
Голова с крыльями.
6. «Девушка, у вас там что-то выпало... Стоп, это просто плечо!»
Обман зрения.
7. «Вау, мороженко!»
Забавное совпадение.
8. «Так, стоп, а где кисть?»
Фальшивая рука.
9. Именно так, по моему мнению, выглядит идеальный мужчина
Ку-ку.
10. Следующий номер нашей программы - зажигательный танец от Барсика
Танцевальный номер.
11. После такого он просто обязан на нем женится!
Неловкий момент.
12. «Ну, ты и змея!»
Человек-змея.
13. «По-моему, корова запала!»
Прекрасный вид.
14. «И финальный поклон!»
Вышел на поклон.
15. «Надоели уже! Каждый день одно и тоже!»
Недовольство.
16. Эта фотография сломала мой мозг
Чьи ноги?
17. Вот это, я понимаю, арбузы!
Арбузы в полете.
18. «На большом воздушном шаре, мандаринового цвета...»
Кот на шаре.
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