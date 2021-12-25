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В правильном месте, в нужный час: 18 уморительных фотографий из серии «Показалось»


Удачные снимки из серии «Показалось».

Удачные снимки из серии «Показалось».

Очень часто бывает так, что некоторые вещи ну совсем не такие, какими они кажутся. Бывает и так, что целые события не такие, какими они могли показаться сразу! Именно о таких прецедентах и пойдет речь в традиционном юмористическом обзоре. Приятного просмотра и хорошего настроения. Помните, никому нельзя верить, особенно - себе.


1. «Конечно страшно! Такая пасть всего в нескольких сантиметрах от тебя!»


Реалистичный принт.

Реалистичный принт.

 

2. «Девушка, что у вас на голове?»


Высокая прическа.

Высокая прическа.

 

3. «Ух, какие! Так бы и съел!»


Облизывается.

Облизывается.

 

4. «Кто там?»


Глазок.


 

5. Такого я еще не видел!


Голова с крыльями.

Голова с крыльями.

 

6. «Девушка, у вас там что-то выпало... Стоп, это просто плечо!»


Обман зрения.

Обман зрения.

 

7. «Вау, мороженко!»


Забавное совпадение.

Забавное совпадение.

 

8. «Так, стоп, а где кисть?»


Фальшивая рука.

Фальшивая рука.

 

9. Именно так, по моему мнению, выглядит идеальный мужчина


Ку-ку.

Ку-ку.

 

10. Следующий номер нашей программы - зажигательный танец от Барсика


Танцевальный номер.

Танцевальный номер.

 

11. После такого он просто обязан на нем женится!


Неловкий момент.

Неловкий момент.

 

12. «Ну, ты и змея!»


Человек-змея.

Человек-змея.

 

13. «По-моему, корова запала!»


Прекрасный вид.

Прекрасный вид.

 

14. «И финальный поклон!»


Вышел на поклон.

Вышел на поклон.

 

15. «Надоели уже! Каждый день одно и тоже!
»


Недовольство.

Недовольство.

 

16. Эта фотография сломала мой мозг


Чьи ноги?

Чьи ноги?

 

17. Вот это, я понимаю, арбузы!


Арбузы в полете.

Арбузы в полете.

 

18. «На большом воздушном шаре, мандаринового цвета...»


Кот на шаре.

Кот на шаре.

 

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В правильном месте, в нужный час: 18 уморительных фотографий из серии «Показалось»

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В правильном месте, в нужный час: 18 уморительных фотографий из серии «Показалось»Подписаться на мой Instagram
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