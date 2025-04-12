Как выбрать самые урожайные сорта помидоров для посадки

С приходом весны дачный сезон можно считать официально открытым. И пока одни старательно достают запасы ранее собранных семян, другие — бегают по всем магазинам и рынкам в поисках новых сортов томатов. Рассказываем о том, какие сорта помидоров наиболее вкусные, сочные, а главное урожайные.







1. Что такое урожайность томатов

2. Крупные сорта с плотной мякотью

3. Скороспелые сорта томатов

4. Тепличные сорта

5. Виды томатов для открытого грунта

6. Популярные низкорослые сорта

Хорошая урожайность зависит от различных факторов, в том числе и от погодных явлений.Каждый дачник-огородник мечтает о щедром урожае, поэтому практически ежегодно ищет новые сорта семян и рассады в надежде не то, что мечта наконец осуществится. Однако несмотря на обещания и заверения производителей, важно понимать, что урожайность помидоров с одного куста варьируется в зависимости от различных факторов. В среднем с одного растения можно собрать примерно от двадцати до пятидесяти плодов, а в идеальных условиях выращивания – около ста.Не стоит отчаиваться, если первый год оказался малоурожайным.Звучит впечатляюще, не так ли? Но не стоит обнадёживать себя преждевременно, поскольку в разных регионах и странах этот показатель может быть значительно ниже, так и выше. Всё зависит от погодных условий, структуры почвы, подкормки, ухода, полива и многих других факторов, влияющих на рост, созревание и урожайность помидоров. Тем не менее не стоит отчаиваться, если первый год выдался далеко не урожайным, последующие года могут превзойти все ваши ожидания. Поэтому не бойтесь экспериментировать и пробовать новые виды и сорта томатов, ведь их разнообразие просто зашкаливаем. А мы, чтобы облегчить поставленную перед вами задачу, делимся самыми популярными из них.Существует огромное количество крупных сортов помидоров.Крупные сорта помидоров с сочной мякотью пользуются огромной популярностью по всему миру, поскольку они отлично подходят как для приготовления всевозможных соусов, пиццы, бутербродов, так и для запекания на гриле. Из самых популярных видов можно выделить: сахарный великан, сибирский килограмм и чудо земли.Сахарный великан — очень вкусный, сочный и сладкий сорт помидоров.• Сахарный великан – весьма крупный, сочный и сладкий сорт помидоров с насыщенным ярко-розовым или красно-розовым цветом и плотной мякотью без прожилок. Поскольку такой сорт в большинстве случаев считается детерминантным, то рассчитывать на урожайность в два-три раза за сезон не стоит, хотя и такое возможно (всё зависит от погодных условий, а также от почвы, полива и удобрений). Вес одного плода колеблется в пределах трёхсот-шестисот грамм.Выращивать такие помидоры лучше всего на открытом грунте в южных регионах, а также в теплицах – в других регионах страны. Данный сорт томатов весьма устойчив различного рода заболеваний паслёновых, поэтому за ним достаточно легко ухаживать. Кусты достигают ста двадцати-ста пятидесяти сантиметров в высоту и относятся к среднеспелому сорту.Сибирский килограмм.• Сибирский килограмм – даёт очень крупные плоды весом примерно шестьсот-восемьсот грамм. Как правило, плоды имеют слегка приплюснутую форму и уникальный красный цвет с лёгким зеленоватым оттенком. Вкус помидоров яркий насыщенный, сладкий с едва уловимой кислинкой и приятным послевкусием. Кожица на томатах тонкая, а мять плотная и сочная. Кусты достигают двух метров в высоту, устойчивы ко многим заболеванием. Рекомендуется выращивать такой сорт в южных регионах на открытом грунте и в теплицах или под плёнкой – в других регионах.Сорт чудо земли может похвастаться сочной плотной мякотью.• Чудо земли – весьма интересный сорт помидоров, обладающий крупными плоскокруглыми плодами жёлтого или ярко-розового цветов, весом примерно в пятьсот-восемьсот грамм. Помидоры этого сорта имеют ярко выраженный сладкий вкус, сочную плотную мякоть и средней жёсткости кожицу. Выращивать их лучше всего на открытом грунте в тёплых регионах и в теплицах или под плёнкой – в холодных или с умеренным климатом.Выбирайте свой сорт скороспелых томатов.К скороспелым сортам томатов относятся те виды, которые рано созревают и имеют ранний период урожайности (примерно через пятьдесят дней после пересадки куста, появляются первые плоды). Существует огромное количество различных сортов, однако поговорим о самых популярных за последние пару лет.Сорт помидоров батяня.• Сорт помидоров батяня можно отнести к средним и крупным томатам, обладающим довольно-таки сочной сладковатой мякотью без горечи и кислинки, с приятным послевкусием. Плоды обладают слегка продолговатой сердцеобразной формой, как правило, красного или розового цвета весом от двухсот до трёхсот грамм. Этот сорт легко выращивать как на открытом грунте, так и в теплицах или же под плёнкой. Он хорошо переносит холод и устойчив ко многим заболеваниям.Сорт помидоров манимейкер.• Манимейкер — весьма популярный сорт, который славится своим неповторимым сладким вкусом с едва уловимой кислинкой и долгим приятным послевкусием. Как правило, плоды среднего размера в пределах восьмидесяти-ста грамм с небольшим количеством семян внутри. Мякоть плотная, сочная, насыщенного цвета. Данный сорт достаточно легко выращивать, поскольку он хорошо переносит неблагоприятные погодные условия и подходит как для открытого грунта, так и для выращивания в теплицах или под плёнкой.Сорт помидоров сиеста ф1.• Сиеста F1 – среднеплодный сорт (помидоры обычно бывают весом в пределах шестидесяти-семидесяти грамм), обладающий продолговатыми цилиндрическими формами ярко-оранжевого цвета с плотной сочной мякотью и ярко выраженным сладким вкусом с небольшой кислинкой в послевкусии. Легко выращивает в любых условиях, обладает хорошими свойствами хранения, устойчив к различным заболеваниям.Существует огромное разнообразие тепличных сортов томатов.Как правило, тепличные сорта помидор предназначены для выращивания в тепличных условиях с надлежащей температурой, а также для получения хорошего урожая. Тепличные сорта созревают в самом начале сезона, хорошо переносят различного рода заболевания, полив и влагу. Среди множества различных видов, можно выделить одни из самых популярных сортов: Big Beefs, Beefmaster, Celebrity, Golden Girl, Homestead, Early Girls, большой Зак, новый Кёнисберг и юбилейный Тарасенко – все они легко адаптируются к холодным условиям, обладают повышенной урожайностью, устойчивы к порче и достаточно хорошо хранятся.При выборе сорта, ориентируйтесь на свой вкус и предпочтения.Практически все сорта обладают плотной сочной мякотью, ярким насыщенным сладким вкусом (кое-где присутствует лёгкая кислинка или терпкость). Кожица средней плотности, окраска плодов колеблется от классического красного цвета до розового, жёлтого, буровато-пятнистого и полосатого в зависимости от сорта. Вес и форма плодов также зависит от выбранного вами вида (зачастую многие из них весят от ста грамм до восьмисот граммов).Среди грунтовых сортов также огромное разнообразие томатов на любой вкус.Как правило, для выращивания помидоров в открытом грунте используют те сорта, которые способны выдержат любые погодные условия (даже суровые). Также важно учитывать кислотность почвы, заморозки, болезни и другие факторы. Зачастую такие томаты можно разделить на три категории:• Первая – детерминантные сорта, которые чаще всего вырастают среднего размера, это в свою очередь позволяет собрать впечатляющий урожай в разгар сезона.• Вторая – полудетерминантные сорта, которые перестают расти сразу же, как только появляются первые плоды. Такой вид растений весьма вынослив, устойчив к переменчивым погодным условиям и различным видам болезней.• Третья – индетерминантные сорта, которые практически постоянно растут, а соответственно требуют своевременной обрезки. Такие виды весьма прихотливы и требуют хорошего ухода, но при этом радуют щедрым урожаем.Сочные и с плотной мякотью.К наиболее популярным сортам можно отнести: биг бой, биг биф, рома, тридцать три поросёнка, баловень судьбы, ажур ф1. Практически все они обладают сочной плотной мякотью, в меру увесистыми плодами (встречаются и достаточно крупные, в зависимости от выбранного сорта), с кожицей средней плотности и маленьким количеством семян внутри. Томаты обладают сладких ярко выраженным вкусом с небольшой кислинкой и приятным послевкусием.Низкорослые сорта томатов.Существует огромное количество низкорослых сортов томатов, однако мы делимся одними из самых популярных и востребованных, а также достаточно простых и неприхотливых в уходе. К ним можно отнести – патио принц, тини тим, смолл фрай, патио бейби рома, микро-том, оранж хэт, аделина, большая мамочка, аврора ф1. Как правило, все эти сорта имеют довольно-таки компактную форму и растут одним кустом. Многие из них переносят переменчивые погодные условия, засуху или наоборот – повышенную влажность, а также устойчивы к различного рода болезням.