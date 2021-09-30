Смертельная засуха на границе Парагвая и Аргентины

Река Пилькомайо расположилась на границе двух государств — Парагвая и Аргентины. Некогда полноводная река пострадала от крупнейшей за несколько десятилетий засухи и стала местом гибели не только своих обитателей, но и животных из окрестных ранчо — им просто не хватает воды.















Пилькомайо — река, где бок о бок обитают капибары, кайманы и птицы. Крупнейшая за последние десятилетия засуха превратила это место в кладбище.











Кайманы, пытаясь спастись от жары, искали убежища в грязи. Они могут преодолеть большие расстояния в поисках воды, но те, кто слаб, не могут этого сделать и погибают под палящим солнцем.











От нехватки воды пострадало и животноводство. Сотни коров умерли в районе лагуны, где большинство фермеров владеют небольшими ранчо и не имеют ресурсов, чтобы рыть колодцы и добывать пресную воду. Виной смерти скота стала не только засуха, но и крокодилы: скот просто боится приближаться к оставшимся участкам с водой из-за нападений рептилий. Некоторые животные охлаждаются в водоемах с соленой водой, но пить они ее не могут.







При помощи социальных сетей группа добровольцев организовала операцию по спасению кайманов в ответ на медленную реакцию правительства. Волонтеры перевозили животных на своих транспортных средствах из сухого русла реки в искусственные озера на местных ранчо.

Но не все усилия увенчались успехом: одна из групп волонтеров перевезла 17 рептилий в пруд, не зная, что он соленый, и большинство животных погиблоУ рыб и вовсе не было шанса выжить.Пилькомайо нередко мелеет, особенно на участке засушливой равнины Гран-Чако. Но это обмеление крупнейшее за последние десятилетия.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)