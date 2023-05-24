На нашу планету постоянно падают космические тела. Некоторые из них имеют размеры песчинки, другие могут весить несколько сот килограмм и даже тонн. Канадские ученые из Астрофизического института Оттавы утверждают, что за год на Землю падает метеоритный поток общей массой более 21 тонны, а отдельные метеориты весят от нескольких грамм до 1 тонны.



В этой статье мы вспомним 10 самых крупных метеоритов, упавших на Землю.









Метеорит Саттер Милл, 22 апреля 2012

Метеоритный дождь в Китае, 11 февраля 2012

Метеорит из Перу, 15 сентября 2007

Метеорит Куня-Ургенч из Туркмении, 20 июня 1998

Метеорит Стерлитамак, 17 мая 1990

Крупнейший метеоритный дождь, Китай, 8 марта 1976

Метеорит Сихоте-Алиня, Дальний Восток, 12 февраля 1947

Метеорит Гоба, Намибия, 1920

Загадка тунгусского метеорита, 1908 год

Метеоритный дождь 1833 года