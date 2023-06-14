Простой десерт из слоёного теста

Слоеное тесто есть в морозилке у каждой хозяйки. С его помощью можно быстро приготовить вкусную выпечку и порадовать семью или гостей.

В следующий раз вместо того, чтобы готовить банальные слойки из слоеного теста, приготовьте оригинальные пирожные с кремом. Самое интересное в этом рецепте — необычный способ приготовления, который стоит взять на заметку.







Необходимые ингредиенты:



слоеное тесто — 600 г;



яйцо — 1 шт;



сухая смесь для ванильного пудинга — 40 г;



сахар — 70 г;



молоко — 600 мл;



сливки для взбивания — 200 мл;



сахарная пудра — 50 г;



клубника — 120 г;



сахарная пудра — 25 г.



Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт и нарежьте на заготовки треугольной формы. Накрутите треугольные кусочки теста на деревянные палочки, придав им форму круассанов.

Поместите заготовки на противень так, чтобы тесто не касалось дна и стенок формы. Смажьте тесто яйцом и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.







Для приготовления крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. К сухой смеси для ванильного пудинга добавьте сахар и 200 мл молока. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы.







Перелейте массу в сотейник, добавьте еще 400 мл молока и варите на среднем огне до загустения пудинга. Накройте пудинг пленкой и оставьте в холодильнике на 50 минут.

Соедините взбитые сливки и остывший пудинг. В результате получится однородный стабильный крем.







При желании в крем можно добавить свежие ягоды. Наполните заготовки из слоеного теста кремом.







Перед подачей на стол посыпьте пирожные сахарной пудрой. Такая выпечка не оставит никого равнодушным.



