Слоеное тесто есть в морозилке у каждой хозяйки. С его помощью можно быстро приготовить вкусную выпечку и порадовать семью или гостей.
В следующий раз вместо того, чтобы готовить банальные слойки из слоеного теста, приготовьте оригинальные пирожные с кремом. Самое интересное в этом рецепте — необычный способ приготовления, который стоит взять на заметку.
Необходимые ингредиенты:
слоеное тесто — 600 г;
яйцо — 1 шт;
сухая смесь для ванильного пудинга — 40 г;
сахар — 70 г;
молоко — 600 мл;
сливки для взбивания — 200 мл;
сахарная пудра — 50 г;
клубника — 120 г;
сахарная пудра — 25 г.
Раскатайте слоеное тесто в прямоугольный пласт и нарежьте на заготовки треугольной формы. Накрутите треугольные кусочки теста на деревянные палочки, придав им форму круассанов.
Поместите заготовки на противень так, чтобы тесто не касалось дна и стенок формы. Смажьте тесто яйцом и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
Для приготовления крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до устойчивых пиков. К сухой смеси для ванильного пудинга добавьте сахар и 200 мл молока. Смешайте ингредиенты до получения однородной массы.
Перелейте массу в сотейник, добавьте еще 400 мл молока и варите на среднем огне до загустения пудинга. Накройте пудинг пленкой и оставьте в холодильнике на 50 минут.
Соедините взбитые сливки и остывший пудинг. В результате получится однородный стабильный крем.
При желании в крем можно добавить свежие ягоды. Наполните заготовки из слоеного теста кремом.
Перед подачей на стол посыпьте пирожные сахарной пудрой. Такая выпечка не оставит никого равнодушным.
Простой десерт из слоёного теста
Слоеное тесто есть в морозилке у каждой хозяйки. С его помощью можно быстро приготовить вкусную выпечку и порадовать семью или гостей.
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