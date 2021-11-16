Хипстеры отдыхают

Впервые француженка Жеральдин Фрейесен, ныне проживающая в Лос-Анджелесе, попала в квартал Скид-Роу, когда работала над документальным проектом. Этот район считается одним из самых бедных в городе, и тут бродит немало асоциальных элементов, что делает это место довольно опасным. Однако оно захватило Жеральдин настолько, что она решила задержаться здесь после съемок — побродить по улицам, пообщаться с местными жителями. Конечно, фотограф всегда начеку и знает, когда можно показывать свою камеру, а когда лучше повременить. И вот среди бездомных, многочисленных приютов для них и обшарпанных однокомнатных квартир она встретила удивительных людей, демонстрирующих самые невероятные сочетания уличной моды.











Жеральдин хотела окунуться в атмосферу этого места и прочувствовать его самобытность. На фото: Блэйд, названный и одетый как герой Уэсли Снайпса из одноименного фильма.







Она не хотела выставлять Скид-Роу аутсайдером или как-то порочить его обитателей. На фото: Оу Джи, знаменитый активист в Глэдис-Парк.







Жеральдин всегда спрашивает разрешения, прежде чем сделать фото, но зачастую ее будущие модели сами первыми просят разрешения попозировать для нее. На фото: Эвет, городская принцесса без возраста.

Уиллоуби — все дело в принтах.Данте. Желтый — это новая классика Жеральдин признаёт: порой самые потрясающие и немыслимые модные тенденции исходят от тех, у кого меньше всего финансовых возможностей для того, чтобы модно одеваться. На фото: Андре, который ходит по улицам Скид-Роу как по подиуму.Эндрю — черный шик.Андре — образ денди.Ее «модели» очень гордятся своим креативным внешним видом. На фото: Генерал Догон и его «прокачанный» велосипед.Тони на 7-й Стрит, недалеко от дешевого мотеля, в котором он живет.Фотограф утверждает, что, хоть все эти наряды и образы совершенно разные, их объединяет определенное настроение, выражающееся в уверенности в себе и утонченности. На фото: Таньял в камуфляжном костюме.СтейтТуСтейт — артист-многостаночник . Хотя на снимках больше мужчин , чем женщин, Жеральдин говорит, что женщины в Скид-Роу такие же модные и стильные, но жестокость на этих улицах вынуждает их быть более скрытными и осторожными. На фото: Рузвельт со своим песиком у пожарной станции.Роберт по пути в церковь.Мальком — потрясающий уличный художник.Кедзи, шоколадная королева.Джейсон кривляется у входа в Глэдис-Парк.Генри… чем-то напоминает Майкла Джексона.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)