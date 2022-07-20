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Как быстро подготовить капусту для голубцов

Всеми любимые голубцы — довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого приходится тратить несколько часов.
Больше всего хозяек пугает процесс подготовки капусты. С этим простым лайфхаком по подготовке капустных листьев для голубцов, вы легко сможете сделать много голубцов буквально за 30 минут.

Сделайте на кочане капусты крестообразный надрез.

Как быстро подготовить капусту для голубцов
Залейте внутрь кочана 2-3 литрами кипятка, это поможет легко размягчить листья даже без варки капусты.
Как быстро подготовить капусту для голубцов

Начинку можно приготовить привычным образом, либо попробовать этот очень вкусный вариант:

фарш — 300 гр;

рис — 300 гр;

вода — 100 мл;

растительное масло — 90 гр;

лук — 1 крупная головка;

томатная паста — 60 гр;

красный перец, черный перец, перец чили — по 1 ч л; с

оль — 2 ч л;

сушеная мята — 3 ч л;

Соедините все ингредиенты для начинки и хорошо перемешайте. В небольшую пиалу помесите капустный лист и наполните его подготовленной начинкой.

Как быстро подготовить капусту для голубцов
Заверните края и достаньте голубец из пиалы. Выложите голубцы в форму для запекания.
Как быстро подготовить капусту для голубцов

Для приготовления соуса смешайте 1 столовую ложку томатной пасты, соль по вкусу и 400-600 мл кипятка. Залейте голубцы соусом и готовьте 1,5 часа в разогретой до 200 градусов духовке. Готовые голубцы сверху можно посыпать тертым сыром и запечь еще 5 минут.



Как быстро подготовить капусту для голубцов
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голубцыКапуста
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