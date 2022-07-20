Как быстро подготовить капусту для голубцов

Всеми любимые голубцы — довольно трудоемкое блюдо, на приготовление которого приходится тратить несколько часов.

Больше всего хозяек пугает процесс подготовки капусты. С этим простым лайфхаком по подготовке капустных листьев для голубцов, вы легко сможете сделать много голубцов буквально за 30 минут.



Сделайте на кочане капусты крестообразный надрез.





Залейте внутрь кочана 2-3 литрами кипятка, это поможет легко размягчить листья даже без варки капусты.





Начинку можно приготовить привычным образом, либо попробовать этот очень вкусный вариант:



фарш — 300 гр;



рис — 300 гр;



вода — 100 мл;



растительное масло — 90 гр;



лук — 1 крупная головка;



томатная паста — 60 гр;



красный перец, черный перец, перец чили — по 1 ч л; с



оль — 2 ч л;



сушеная мята — 3 ч л;



Соедините все ингредиенты для начинки и хорошо перемешайте. В небольшую пиалу помесите капустный лист и наполните его подготовленной начинкой.





Заверните края и достаньте голубец из пиалы. Выложите голубцы в форму для запекания.





Для приготовления соуса смешайте 1 столовую ложку томатной пасты, соль по вкусу и 400-600 мл кипятка. Залейте голубцы соусом и готовьте 1,5 часа в разогретой до 200 градусов духовке. Готовые голубцы сверху можно посыпать тертым сыром и запечь еще 5 минут.