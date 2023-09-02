10 вещей, которые отличают счастливых людей от остальных

Счастливые люди по-особому проживают жизнь: в отличие от других, они стараются прожить ее счастливо. А счастье заключается в нашем субъективном восприятии окружающего мира.
Да, бывают неприятные ситуации, которые совершенно от нас не зависят, как бы мы их ни воспринимали. Но в большинстве случаев происходящее является следствием принятых нами решений или совершенных поступков.
Поэтому большое влияние на нашу жизнь оказывает то, как мы сами решим ее прожить. Писатель Пол Хадсон уверен, что есть неколько жизненных правил, которым можно научиться у счастливых людей.
Мы хотим попробовать их на себе.
1. Они не стараются понравиться всем
В большинстве случаев им попросту все равно, что о них думают другие люди. Они уверены в себе и вполне самодостаточны. Всегда найдутся те, которым вы будете нравиться, и те, кто будет вас недолюбливать. Не стоит придавать этому большого значения.
Люди, которые радуются жизни, делают что-либо, потому что сами так решили. Им не нужно чье-то одобрение. Они будут рады, если вы их поддержите, но, если нет — они не расстроятся.
2. Они делают то, что хотят, а не то, что должны
Они не считают, что обязаны делать что-либо. За исключением смерти, все наши действия — результат осознанного выбора. Если жизнерадостные люди делают что-либо или участвуют в чем-то, то только потому, что это именно то, чем они хотели бы заниматься.
Собственное мнение для них важнее всего, поэтому они делают то, что считают правильным, и не спрашивают разрешения.
3. Они любят своих друзей, но не полагаются на них
Друзья — это отдельные личности, они вам не принадлежат. У них всегда будут свои собственные желания и нужды, которые для них важнее ваших. Хорошо, когда у вас есть друзья, но не стоит возлагать на них большие надежды, иначе есть риск разочароваться в людях.
У счастливых людей есть близкие друзья, но свои проблемы они стараются решать самостоятельно. Чрезмерная зависимость от людей способна разрушить даже самую крепкую дружбу.
4. Если спросить их, чем они занимаются, они не назовут профессию
Они расскажут о местах, в которых побывали или только планируют побывать, о проектах, в которых участвуют, и проблемах, которые стараются решить. Жизнерадостные люди не стануть говорить о работе и о жизни, которой будут жить, когда заработают достаточно.
Они прекрасно понимают, что не стоит жить в ожидании лучших времен. Счастье в том, чтобы принимать настоящее, а не игнорировать его.
5. На вопрос, где они живут, они ответят:
«В настоящий момент…»
Счастливые люди чаще переезжают. Может, оттого что, оставаясь долго на одном месте, они начинают скучать. Или им нравятся знакомства с новыми людьми и свежие впечатления. А может, они просто еще не нашли место по душе.
Для них весь мир — один большой дом и не существует лучшего города или страны, в которых хотелось бы остаться навсегда.
6. У них есть своя собственная философия
Людям не нужно искать в книгах советов, как прожить жизнь. Можно просто жить, основываясь на истинах, которые вам близки. Каждый человек сам себе судья и вправе решать, что хорошо, а что плохо.
7. Они осознают, что они невечны
Такие люди понимают, что смертны, и все рано или поздно это понимают. Этого не избежать, так что стоит осознать этот факт и смириться.
Счастливые люди не боятся смерти. Они знают, что не могут влиять на продолжительность жизни, но зато могут выбирать ее качество и жить по своим правилам.
8. Они понимают, что жизнь зависит от того, как ее воспринимаешь
Счастливые люди верят в то, что не существует единой для всех картины мира. Они считают, что могут создавать собственную реальность в зависимости от того, как ее воспринимают.
Мы все способны изменить собственное восприятие, просто у некоторых это получается лучше.
9. Они живут настоящим, но мечтают о будущем
У счастливых людей есть надежды и мечты. У них есть желания и стремления, но они не позволяют себе увязнуть и потеряться в них. Жизнь и так коротка, чтобы тратить ее на постоянные мечты. Иначе есть риск пропустить самое важное в жизни — настоящее время, то единственное время, когда вещи действительно имеют ценность. Остальное лишь иллюзия.
10. Они не пытаются изменить окружающих, а стараются найти к ним подход
Попытки изменить других людей лишь пустая трата времени. Люди способны измениться, но только тогда, когда сами этого захотят. Не стоит давить на них, это не подействует.
Вместо этого старайтесь принять людей такими, какие они есть, и находите к ним подход. Если не можете их изменить, попробуйте направить их поведение в нужное русло. А если не выйдет — просто отпустите их.
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