15 малоизвестных фактов о сне, зная которые спать будет спокойнее

Сон... Чудесный сон...
Почему человек спит? Хотя это звучит как вполне банальный вопрос с довольно очевидным ответом, истина заключается в том , что ученые до сих пор не смогли дать ответа на него. На самом деле, это одна из самых больших загадок в истории человечества. И таких любопытных фактов о сне накопилось довольно много.
1. Эксплуатация матрасов
Важно знать: продолжительность эксплуатации матрасов.
При средней продолжительности эксплуатации в 6-8 лет у матрасов есть достаточно времени, чтобы на них скопилась масса различных неприятных вещей. К примеру, одно исследование даже непосредственно связало их с синдромом внезапной детской смерти.
2. Не 8, а 6 - 7
Важно знать: не 8, а 6 - 7 часов.
Всю жизнь людям внушали о том, что для здорового полноценного сна нужно минимум 8 часов. В рамках другого исследования выяснилось, что те люди, которые спят 6 - 7 часов каждую ночь, живут дольше, чем те, кто спит 8 часов.
3. Сон «по очереди»
Это интересно: полушария мозга китов спят «наполовину».
Киты и дельфины всегда спят «наполовину». Полушария их мозга во время сна работают по очереди, чтобы они могли продолжать всплывать для дыхания.
4. 264 часов и 12 минут
Это интересно: 264 часов и 12 минут бодрствования.
Мировой рекорд по отсутствию сна был установлен 17-летним Рэнди Гарднером в 1964 году. Он не спал в течение 264 часов и 12 минут. Естественно, это все проводилось под наблюдением врачей и других специалистов.
5. Бессонница
Важно знать: бессонница - это проблема.
Во всем мире постоянно растет проблема с бессонницей. К примеру, в одних США количество выписываемых рецептов на снотворные средства за 4 года выросло более чем в два раза. Подобная проблема наблюдается и в России.
6. Сиеста
Это интересно: сиеста на алтаре ЕС.
После вступления в Европейский Союз Испания начала кампанию по «искоренению» традиционной сиесты или полуденного сна, для того, чтобы показать свою решимость к интеграции. Стоит ли говорить, что этот эксперимент проходит с сомнительным успехом.
7. Сны не видят, а слышат
Важно знать: слепые слышат сны.
Как известно, люди, которые были рождены слепыми, не видят изображений во время сна. Однако при этом у них наблюдаются усиленные слуховые, тактильные и обонятельные ощущения.
8. Черно-белые и цветные
Это интересно: черно-белые и цветные сны.
В среднем человек просыпается примерно шесть раз в сутки. Также интересно то, что 12 процентам людей снятся черно-белые сны. А до того, как изобрели цветной телевизор, количество таких людей составляло 75%.
9. Увулопалатофарингопластика
Важно знать: хирургическое лечения храпа.
Увулопалатофарингопластика - это хирургическая процедура, используемая для лечения храпа. Она заключается в удалении небного язычка, части мягкого неба и миндалин. Одним из возможных побочных эффектов является изменение тембра голоса.
10. Время для засыпания
Важно знать: идеальное время для засыпания.
Если человек засыпает максимум на 5 минут, ему вероятнее всего не будут сниться сны. Идеальное количество времени для засыпания составляет около 10 минут.
11. Подсчет овец
Это интересно: подсчет овец неэффективен.
Ученые установили, что подсчет овец неэффективен в качестве способа для засыпания. Очевидно, что это слишком скучно. Воображать успокаивающий пейзаж в целом будет намного лучше.
12. «Сброс» биологических часов
Важно знать: сбой биологических часов.
Всем известна проблема сбоя биологических часов при перелетах в другой часовой пояс. В 1998 году ученые провели любопытный эксперимент. В ходе его выяснилось, что если посветить человеку ярким светом на заднюю часть колена, то этим можно «сбросить» ему биологические часы.
13. Имитация восхода
Это интересно: имитация восхода Солнца.
Британские военные выяснили другой забавный способ «сбрасывать» биологические часы солдат, чтобы они могли обходиться без сна в течении 36 часов. Они имитируют им на сетчатке глаз восход Солнца.
14. Фазы «быстрого сна»
Важно знать: всплеск электрической активности.
Если не спать в течение 16 часов, то это приводит к снижению производительности, эквивалентному наличию уровня алкоголя в крови в размере 0.05%. Каждые 90 минут во время фазы «быстрого сна» через мозговой ствол проходит всплеск электрической активности, который также случается, когда человек мечтает.
15. Лишь 25 лет
Это интересно: исследованиям механизмов сна лишь 25 лет.
Почти все, что люди знают о механизмах сна, было открыто в течение последних 25 лет. Это также касается фактов, упомянутых в данной статье.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии