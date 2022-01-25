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15 малоизвестных фактов о сне, зная которые спать будет спокойнее


Сон... Чудесный сон...

Сон... Чудесный сон...

Почему человек спит? Хотя это звучит как вполне банальный вопрос с довольно очевидным ответом, истина заключается в том , что ученые до сих пор не смогли дать ответа на него. На самом деле, это одна из самых больших загадок в истории человечества. И таких любопытных фактов о сне накопилось довольно много.

1. Эксплуатация матрасов


Важно знать: продолжительность эксплуатации матрасов.

Важно знать: продолжительность эксплуатации матрасов.

 

При средней продолжительности эксплуатации в 6-8 лет у матрасов есть достаточно времени, чтобы на них скопилась масса различных неприятных вещей. К примеру, одно исследование даже непосредственно связало их с синдромом внезапной детской смерти.


2. Не 8, а 6 - 7


Важно знать: не 8, а 6 - 7 часов.

Важно знать: не 8, а 6 - 7 часов.

 

Всю жизнь людям внушали о том, что для здорового полноценного сна нужно минимум 8 часов. В рамках другого исследования выяснилось, что те люди, которые спят 6 - 7 часов каждую ночь, живут дольше, чем те, кто спит 8 часов.

3. Сон «по очереди»


Это интересно: полушария мозга китов спят «наполовину».

Это интересно: полушария мозга китов спят «наполовину».

 

Киты и дельфины всегда спят «наполовину». Полушария их мозга во время сна работают по очереди, чтобы они могли продолжать всплывать для дыхания.

4. 264 часов и 12 минут


Это интересно: 264 часов и 12 минут бодрствования.

Это интересно: 264 часов и 12 минут бодрствования.

 

Мировой рекорд по отсутствию сна был установлен 17-летним Рэнди Гарднером в 1964 году. Он не спал в течение 264 часов и 12 минут. Естественно, это все проводилось под наблюдением врачей и других специалистов.

5. Бессонница


Важно знать: бессонница - это проблема.

Важно знать: бессонница - это проблема.

 

Во всем мире постоянно растет проблема с бессонницей. К примеру, в одних США количество выписываемых рецептов на снотворные средства за 4 года выросло более чем в два раза. Подобная проблема наблюдается и в России.

6. Сиеста


Это интересно: сиеста на алтаре ЕС.

Это интересно: сиеста на алтаре ЕС.

 

После вступления в Европейский Союз Испания начала кампанию по «искоренению» традиционной сиесты или полуденного сна, для того, чтобы показать свою решимость к интеграции. Стоит ли говорить, что этот эксперимент проходит с сомнительным успехом.

7. Сны не видят, а слышат


Важно знать: слепые слышат сны.

Важно знать: слепые слышат сны.

 

Как известно, люди, которые были рождены слепыми, не видят изображений во время сна. Однако при этом у них наблюдаются усиленные слуховые, тактильные и обонятельные ощущения.

8. Черно-белые и цветные


Это интересно: черно-белые и цветные сны.

Это интересно: черно-белые и цветные сны.

 

В среднем человек просыпается примерно шесть раз в сутки. Также интересно то, что 12 процентам людей снятся черно-белые сны. А до того, как изобрели цветной телевизор, количество таких людей составляло 75%.

9. Увулопалатофарингопластика


Важно знать: хирургическое лечения храпа.

Важно знать: хирургическое лечения храпа.

 

Увулопалатофарингопластика - это хирургическая процедура, используемая для лечения храпа. Она заключается в удалении небного язычка, части мягкого неба и миндалин. Одним из возможных побочных эффектов является изменение тембра голоса.

10. Время для засыпания


Важно знать: идеальное время для засыпания.

Важно знать: идеальное время для засыпания.

 

Если человек засыпает максимум на 5 минут, ему вероятнее всего не будут сниться сны. Идеальное количество времени для засыпания составляет около 10 минут.

11. Подсчет овец


Это интересно: подсчет овец неэффективен.

Это интересно: подсчет овец неэффективен.

 

Ученые установили, что подсчет овец неэффективен в качестве способа для засыпания. Очевидно, что это слишком скучно. Воображать успокаивающий пейзаж в целом будет намного лучше.

12. «Сброс» биологических часов


Важно знать: сбой биологических часов.

Важно знать: сбой биологических часов.

 

Всем известна проблема сбоя биологических часов при перелетах в другой часовой пояс. В 1998 году ученые провели любопытный эксперимент. В ходе его выяснилось, что если посветить человеку ярким светом на заднюю часть колена, то этим можно «сбросить» ему биологические часы.

13. Имитация восхода


Это интересно: имитация восхода Солнца.

Это интересно: имитация восхода Солнца.

 

Британские военные выяснили другой забавный способ «сбрасывать» биологические часы солдат, чтобы они могли обходиться без сна в течении 36 часов. Они имитируют им на сетчатке глаз восход Солнца.

14. Фазы «быстрого сна»


Важно знать: всплеск электрической активности.

Важно знать: всплеск электрической активности.

 

Если не спать в течение 16 часов, то это приводит к снижению производительности, эквивалентному наличию уровня алкоголя в крови в размере 0.05%. Каждые 90 минут во время фазы «быстрого сна» через мозговой ствол проходит всплеск электрической активности, который также случается, когда человек мечтает.

15. Лишь 25 лет


Это интересно: исследованиям механизмов сна лишь 25 лет.

Это интересно: исследованиям механизмов сна лишь 25 лет.

 

Почти все, что люди знают о механизмах сна, было открыто в течение последних 25 лет. Это также касается фактов, упомянутых в данной статье.

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15 малоизвестных фактов о сне, зная которые спать будет спокойнее

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15 малоизвестных фактов о сне, зная которые спать будет спокойнееПодписаться на мой Instagram
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