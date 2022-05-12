Кухонные лайфхаки, которые стоит выписать и повесить на холодильник

Решая бытовые вопросы по одному и тому же сценарию долгие годы, мы незаметно для себя перестаем искать способы упростить или модифицировать процессы. А все потому, что нам кажется, что лучше уже ничего не придумаешь. Однако это не совсем так.

Да и изобретать что-то самостоятельно вовсе не обязательно: порой достаточно просто взять на заметку чужие хитрости и наработки.

Мы обожаем простые советы, направленные на упрощение жизни и решение типичных для большинства проблем, поэтому с удовольствием делимся ими.



12. Удалить масляные брызги с фурнитуры легче теплой тряпкой или губкой

11. Лук и чеснок сохранятся дольше в бумажных пакетах

10. Шарик из фольги очистит блюдо для запекания лучше губки

9. Огурцы хранятся дольше в пищевой пленке или воде

8. Очистить терку гораздо легче кусочком сырого картофеля

7. Твердые комки сахара размягчит долька яблока

6. Хлеб и булочки с истекающим сроком годности лучше всего замораживать

5. Таблетка для посудомойки избавит холодильник от запахов

4. Средство для мытья посуды можно оснастить более удобным дозатором от флакона с жидким мылом

3. Яблоко поможет удалить чесночный запах с доски

2. Зелень сохранится дольше в таре с перфорацией

1. Баночки для анализов удобны для хранения специй

Недаром при мытье посуды мы включаем теплую, почти горячую воду, ведь она лучше справляется как с масляными загрязнениями, так и с остатками чистящего средства. Однако приводя в порядок кухонный гарнитур, мы почему-то нередко забываем об этом. А зря, ведь, используя холодную губку, приходится возиться гораздо дольше.Чтобы в будущем ускорить процесс отмывания масляных брызг с кухонных шкафов, намочите губку и слегка нагрейте ее в микроволновке. Затем нанесите чистящее средство на поверхность и протрите — загрязнения сойдут гораздо быстрее.Хранение лука и чеснока в полиэтиленовом мешке не лучшая идея, так как из-за отсутствия циркуляции воздуха они прорастут и испортятся гораздо быстрее.Однако есть способ продлить срок их жизни. Для этого необходимо проделать дырки в бумажном пакете и сложить овощи туда. Можно поставить вплотную сразу несколько таких упаковок, так как отверстия все равно не позволят перекрыть воздух.На блюдах для запекания после использования нередко остаются очень въедливые пятна, которые сложно удалить при помощи губки для мытья посуды. В таких ситуациях быстрее раскрошится мочалка, чем исчезнет загрязнение.В следующий раз, когда возникнет необходимость отмыть стеклянную посуду от пригоревшей пищи, попробуйте взять кусочек алюминиевой фольги и свернуть его в шарик. Этот простой самодельный инструмент поможет соскрести прилипшие остатки еды в два счета.Огурцы не рекомендуется хранить в пластиковых пакетах, в которых мы приносим их домой, так как там они слишком быстро созревают. Чтобы они сохраняли свежесть дольше, лучше попробовать завернуть каждый огурец в пищевую пленку. Еще один вариант — держать их в холодильнике в контейнере с водой. Благодаря вымачиванию овощи будут хрустящими, как с грядки.Мыть терку губкой довольно проблематично. Порой мочалка в конце концов превращается в труху, а удалить кусочки сыра из отверстий так и не получается. Решить эту проблему, если под рукой не оказалось щетки для мытья посуды, можно и с помощью обычного куска сырого картофеля. Просто натрите его на терке, чтобы вытеснить остатки сыра, а затем ополосните терку водой.Если в контейнере с сахаром образовались твердые куски, нет нужды их раскалывать. Просто поместите туда несколько ломтиков яблока: они увлажнят сахар, и комки рассыплются.Хлеб, у которого заканчивается срок годности, можно превратить в сухари. Однако это исключит возможность его использования по назначению, например для приготовления бутербродов или тостов. Но из этой ситуации есть хитрый выход: хлеб можно просто заморозить. Так он не испортится окончательно, и при необходимости достаточно будет всего пары минут, чтобы разморозить его в микроволновке и сделать теплый и вкусный завтрак.Таблетки для посудомоечной машины на самом деле имеют огромное количество применений, и одно из них — мытье холодильника. Если растворить таблетку в горячей воде и протереть этой жидкостью поверхности холодильной камеры, можно не только устранить пятна, но и удалить все неприятные запахи.Кроме того, в случае с локальным сильным загрязнением, например если на полке остались липкие отпечатки от банок, можно не растворять таблетку полностью, а лишь слегка намочить ее, и соскрести с ее помощью грязный след.Оригинальный дозатор, который чаще всего имеет большинство емкостей со средством для мытья посуды, не слишком удобен. Особенно остро это чувствуется, когда руки испачканы, но все равно приходится прикасаться ими к бутылочке, чтобы налить жидкость.Удалить с кухонной доски яркий и прилипчивый запах лука или чеснока порой бывает непросто, но при этом мало кому хочется прибегать к помощи какой-то сильной химии. К счастью, избавиться от надоедливого зловония могут помочь другие продукты, например яблоко. Просто отрежьте кусочек и потрите им доску или натрите яблоко и распределите его по доске, чтобы оно впитало в себя нежелательные ароматы.Исправить эту несправедливость легко, причем даже необязательно покупать специальный диспенсер. Достаточно просто взять дозатор от флакона с закончившимся шампунем или жидким мылом и накрутить на бутыль со средством для мытья посуды.Если вы устали постоянно выкидывать часть зелени, потому что она слишком быстро портится, но при этом хотели бы хранить ее в свежем виде, а не в замороженном, то можно применить такую хитрость. Нужно взять пустую банку, например из-под сметаны, и проделать в крышечке отверстия, а затем сложить туда нарезанную зелень. Таким образом вы сможете сохранить ее свежей в течение недели.Хранение специй довольно проблематично. Ворох пакетиков не назовешь удобным решением, специализированных баночек на них не напасешься, да и приходится постоянно искать ложечку, чтобы отмерить необходимое количество для блюда.Однако здесь на помощь может прийти неожиданная вещь — баночка для анализов. Эта легкая, компактная и недорогая тара позволит организовать более продуманное хранение специй, а главное, в ней сразу есть та самая необходимая ложечка.Может быть, вы тоже применяете в быту маленькие полезные хитрости, о которых другие не знают? Поделитесь своим опытом в комментариях.