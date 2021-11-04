10 интригующих научных версий о том, как выглядели древние египтяне.
В 2014 году Ридли Скотт снял свой библейский эпос «Исход: цари и боги» и случайно развязал довольно неожиданный конфликт. В фильме древнегипетских персонажей играют белые актеры, а это возмутило тех, верит, что египтяне были темнокожими. Но как на самом деле выглядели древние египтяне? Большинство египтологов настаивают нет оснований полагать, что к египтянам можно применять современную концепцию расы. Тем не менее, есть некоторые исторические «подсказки» относительно того, как могли выглядеть египтяне, хотя сразу оговоримся, что это всего лишь версии.
1. Геродот
Отец истории Геродот.
Греческий историк Геродот, который много писал о Египте примерно в 450 г. до н.э., был одним из первых, кто косвенно пролил свет на появление древних египтян. Писавший более чем за 100 лет до того, как Александр Македонский покорил Египет, Геродот утверждал, что жители Колхиды (район на восточном побережье Черного моря) были египетского происхождения, потому что, как и у египтян, у них была темная кожа и густые курчавые волосы. Обе группы также практиковали обрезание.
Краткое описание Геродота было предметом бесконечных дебатов. Если быть точным, то историк использовал слова melanchroes (имеющие темную или черную кожу) и oulotriches (имеющие кучерявые или вьющиеся волосы). Некоторые ученые полагают, что слово melanchroes может означать просто людей, у которых была более темная или смуглая кожа, чем у самого Геродота. Геродот также отмечает, что физический облик колхидян «ничего не доказывает, поскольку другие народы также имеют эти черты», а это может означать, что колхидяне не сильно отличались от других азиатских народов. Единственное, что понятно из записей Геродота, - египтяне, вероятно, не были очень уж светлокожими.
2. Рамсес II
В начале XIX века сторонники рабства и другие расисты утверждали, что древний Египет мог только быть настолько продвинут, поскольку в нем была европеоидная цивилизация. Они также предполагали, что египетский правящий класс был белым, а их рабы были чернокожими. Афроцентрические историки, с другой стороны, подчеркивают субсахарские истоки египетской цивилизации, утверждая, что древние египтяне были чернокожими. Кажется, что истина находится где-то посредине.
Мумия Рамсеса II.
В 1881 году была обнаружена мумия Рамсеса II (египетского фараона, правившего примерно в 1279-1213 г.г. до н.э.). Почти столетие спустя, в 1974 году, археологи в Париже провели судмедэкспертизе эту мумию. Их анализ показал, что у фараона были рыжие волосы, а эта черта никогда не встречалась в Африке к югу от Сахары. Рамсесу II было около девяноста лет, когда он умер, его седые волосы были окрашены в рыжий цвет хной, но микроскопический анализ подтвердил, что он изначально был рыжим. Поскольку Рамсес, как известно, был ливийского происхождения, историки предположили, что он, вероятно, имел относительно светлую кожу, тем более, что правителю Египта не нужно было часто появляться на солнце.
3. Тутанхамон
Источником споров являются современные изображения Тутанхамона, египетского фараона, который начал свое правление в возрасте девяти лет в 1330-х годах до нашей эры. Некоторые афроцентрические ученые утверждают, что популярные изображения фараона как белокожего человека, являются расистскими и вопиюще неточными.
Маска Тутанхамона.
Спор вспыхнул заново, когда египетские ученые секвенировали ДНК Тутанхамона. Хотя исследователи не опубликовали никакой информации о расе фараона, различные неонацистские организации ссылаются на размытый скриншот из документального фильма Discovery Channel, который, как они настаивают, «доказывает», что Тутанхамон был белым или даже скандинавом, поскольку у него предположительно была группа крови, распространенная на севере Европы.
Власти Египта были даже обвинены в попытке скрыть возможное еврейское наследие Тутанхамона из-за нынешней напряженности на Ближнем Востоке. Тем не менее, большинство генетических экспертов признают, что древнюю ДНК невероятно легко спутать (в одном известном случае ДНК, идентифицированная как принадлежащая динозавру, оказалась принадлежащей современному человеку). А это делает любое исследование ДНК Тутанхамона весьма спорным.
4. Кемет
Подобно тому, как немцы называют свою страну Дойчланд, а не Германия, древние египтяне не называли свою страну Египтом; они называли ее Кемет, что означает «черный». Как и следовало ожидать, есть много споров о конкретном значении слова «кемет». Два основных аргумента заключаются в том, что египтяне использовали слово «кемет» для обозначения своей страны как «земли чернокожих» или же называли её «черной землей».
Кемет - чёрная земля.
Большинство современных лингвистов склоняются ко второму варинту. Они утверждают, что ежегодные наводнения реки Нил приносили плодородную черную почву, которая обеспечивала сельскохозяйственное процветание страны. В результате египтяне назвали свою землю Кемет. Черная почва обеспечивала резкий визуальный контраст с песчаными пустынями вокруг Нила, которые древние египтяне называли «Дешрет» («красная земля»). Но только в части Египта, наиболее близкой к Нилу, была черная почва, а также у египтян не было никакого слова для обозначения расы, поэтому, возможно, ни один аргумент не является полностью правильным.
5. Мать Клеопатры
Разумеется, знаменитая Клеопатра была не совсем египтянкой, а происходила от одного из диадохов-полководцев Александра Македонского, Птолемея. Но какова была ее этническая принадлежность? Большинство египтологов считают, что она была смесью македонских греков и персов, но они точно не знают, кем была ее мать.
Тайна происхождения Клеопатры.
По политическим причинам Клеопатра приказала убить свою сестру Арсиною IV (у них был один отец, но, возможно, разные матери). Некоторые ученые утверждали, что Арсиноя IV была чернокожей, а это означает, что мать Клеопатры (и сама Клеопатра) могли быть африканками. В 1990-х годах один археолог утверждал, что идентифицировал могилу Арсинои и нашел ее скелет. Однако результаты тестирования ДНК костей были неубедительными, и ученые все еще не уверены, что это ее кости. Скорее всего, у Клеопатры была смесь крови ряда средиземноморских народов, греков и разных других национальностей.
6. Египетское искусство
А теперь о том, как же древние египтяне изображали сами себя. В египетских храмах есть статуи, настенные росписи и иллюстрированные папирусы, которые дают некоторое представление о том, как их создатели видели себя. Египтяне изображали себя с различным цветом кожи: от светло-коричневого, красного и желтого до черного.
Египетское искусство.
Мужчины часто были более темнокожими, чем женщины. Это, вероятно, указывает на то, что мужчины занимались ручным трудом на открытом воздухе, но стоит помнить, что древнеегипетские произведения искусства не были реалистичными, и большинство оттенков кожи были скорее символическими, чем реалистичными. Например, египтяне, изображенные с красными лицами или волосами могли означать, что они находятся под заклинанием Сета, злого божества пустыни.
Некоторые ученые утверждают, что египтяне использовали цвета в своих картинах, чтобы отличить себя от нубийцев (людей, которые жили на территории современного Судана), поэтому они и рисовали себя с красноватой или медной кожей, а нубийцев — с черной.
7. Большой Сфинкс
С его человеческой головой и львиным телом Большой Сфинкс Гизы - огромная и невероятно древняя скульптура (вероятно, она была построена около 2500 г. до н.э.). Никто точно не знает, чье лицо у сфинкса, но большинство египтологов считают, что это фараон Хафра. Когда в 1780-х годах французский историк граф Константин де Вольней посетил Сфинкса, он заявил, что у скульптуры африканские черты лица.
Большой Сфинкс
Другими словами, древние египтяне были настоящими чернокожими, подобными всем коренным африканцам». Современные ученые считают почти невозможным судить об этнической принадлежности Сфинкса, поскольку тысячелетия дождей, ветров и жары стерли лицо статуи. Однако в начале 1990-х годов Фрэнк Доминго использовал свой опыт (он работал судмедэкспертом в полицейском участке в Нью-Йорке), чтобы измерить лицо Сфинкса.
Смоделированное им лицо было определенно не похожим на другие статуи Хафра, что указывает на то, что лицо Сфинкса было сделано по подобию кого-то другого. Вместо этого, получившаяся модель содержала отличительные африканские черты, которые, как правило, отсутствовали в других изображениях Хафры.
8. Новая раса
В 1880-х годах историк и археолог сэр Сэр Уильям Мэттью Флиндерс Питри был одним из ведущих исследователей египетских артефактов. Петри внес огромный вклад в египтологию - среди прочего он первым определил доисторическую культуру, которая предшествовала древнему Египту, каким его знают сегодня. Но некоторые из идей Петри остаются спорными. Например, он настаивал на том, что цивилизация раннего династичного Египта не является наследником местных доисторических народов, а по сути являлась «Новой расой», которая вторглась и завоевала «декадентскую цивилизацию доисторического периода».
На раскопках в Египте.
Петри утверждал, что между египетскими артефактами доисторических и династических периодов не наблюдается никакой преемственности, а это означает, что новая раса должна была «уничтожить или изгнать все египетское население». Он считал, что «Новая раса» могла быть из Ливии или Персии. Современные историки предположили, что теории Петри скорее основывались на европейских колониальных идеях XIX века, а династическая раса, которую он идентифицировал, была на самом деле местными египтянами. Интересно, что сам Петри в конце концов признал, что он ошибался.
9. Восточная пустыня
В начале 2000-х годов египтолог Тоби Уилкинсон опубликовал результаты исследования наскальных рисунков, найденных в древней восточной пустыне, в районе Сахары между Красным морем и Нилом. Наскальные рисунки, датируемые началом четвертого тысячелетия до нашей эры, изображают типичные снимки Нилской долины, крокодилов, гиппопотамов, а также изображения людей, которые носят головные уборы и вооружены булавами. Эти образы имеют значительные параллели с более поздними произведениями династических египтян, поэтому Уилкинсон сделал вывод, что корни египтян восходят к Восточной пустыне.
Где ваши корни?
Согласно Уилкинсону, предки династических египетских народов были полукочевыми скотоводами, которые перемещались между берегами рек и сухими районами Восточной пустыни. Эта пустыня, о которой идет речь, охватывает части современного Египта, Судана и Эфиопии. Однако теория Уилкинсона не была окончательно доказана, и он сам признает, что трудно точно идентифицировать наскальное искусство.
10. Зубы
Может ли изучение зубов древних египтян пролить свет на их происхождение и на кого они были похожи. В 2006 году исследование останков челюстей почти 1000 египетских скелетов показало, что зубы египтян оставались похожими на протяжении всей древней истории - другими словами, древнеегипетское население, вероятно, оставалось удивительно однородным на протяжении тычячелетий: между додистастическим периодом и ранней Римской империей.
Всё меняется, даже зубы.
Зубы с течением этого времени в основном просто слегка уменьшались по размеру, и они весьма напоминали зубы современных популяций по всей Северной Африке (на зубы людей из Европы и Западной Азии они были похожи меньше). Интересно, что автор исследования, Джоэл Д. Ирланд, предлагает, что стоматологические исследования показали «смесь многих биологически разных народов, включая группы из Сахары, нилотов и Леванта». Однако он утверждает, что эта «смесь» произошла в преддистастический период, до наступления золотого века Древнего Египта.
Когда египетская цивилизация процветала, население оставалось генетически схожим, благодаря обширным торговым связям, которые существовали по всей стране, что в значительной степени перевешивало любое внешнее влияние. Однако стоит отметить, что стоматологические измерения могут широко варьироваться даже среди близкородственных популяций.
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