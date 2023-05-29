Интересные технологии СССР

Вы думаете, что уже видели все? Как насчет небольшого путешествия в прошлое. Совсем не фантастическое, а советское.



Мы тут в 21 веке пресытились новостями об одинаковых кирпичеобразных смартфонах разной толщины. Нас уже не удивить ничем. Пульт, который включает все? Это было 15 лет назад. Летающие машины? Ну да, уже видели, летают.



А вот лет 50 назад мы бы удивились. А вы знали, что почти все ваши привычные атрибуты сегодняшней жизни уже были придуманы в далеком черно-белом прошлом? И не где-то, а в самой мощной стране недавнего мира.



Оказывается, если немножко покопаться, то сила советской мысли изобрела и мобильный телефон (очень забавный), и умный дом, и летающее авто задолго до века высоких технологий.







Источник: hi-tech.mail.ru



В 1986 году в Подмосковье был проведён первый успешный запуск вагона TA-05 – советского поезда на магнитной подушке. Транспортное средство должно было двигаться со скоростью 250 км/ч практически бесшумно!







По тем временам он был футуристичен во всем. Настоящий поезд будущего, который заслужил советский человек.







Мечты рухнули в 1988 году. Финансирование проекта было сокращено, а после распада СССР и вовсе прекращено.







Сейчас весь мир в ожидании уникального поезда Маска. А вот в 70-е годы прошлого века по СССР уже колесил реактивный ЭР22. Он мог развивать скорость 250 км/ч. Сколько планов нес в себе этот чудо-вагон с авиадвигателями:







После окончания испытаний единственный экземпляр СВЛ был брошен на территории КВЗ.







Советский умный дом. Он существовал. В журнале «Техническая эстетика» 1987 года был описан домашний комплекс «СФИНКС». Дисплей, универсальный пульт, колонки, пульт с телефонной трубкой. Все это уже было!







Этот автомобиль появился на улицах Харькова в 1976 году. Его сразу назвали «машиной будущего». В бак вместо бензина заливали воду. Вода вступает в химическую реакцию с аккумулирующем веществом. В результате выделяется водород.







Интроцикл, 1976 год. Разработка Эдуарда Мельникова. Дороги не нужны, скорость до 60 км/ч. А вы говорите, недавно хаверборд придумали?







Интересно, можно было бы в наши дни найти применение этой штуковине? По крайней мере, с парковкой бы точно проблем не было.







«В 1972 году в СССР выпустят первые серийные электромобили» — говорит голос за кадром, показывая эти тестовые образцы электрокарах на дорогах страны. Если верить старым телепередачам, то ученые уже знали, как заряжать их аккумуляторы за минуты.







1970 год. Советские ученые продолжают активные поиски альтернативных источников энергии. Таких как электрокар на солнечной батарее. Экспериментальный образец уже был протестирован на юге страны. Tesla 3 говорите?







РАФ-2910 — судейский автомобиль, созданный специально для проведения Олимпиады — 80.был Этот электромобиль был оснащен дверями с обеих сторон, поворотным сиденьем, откидными столом и креслом, холодильником. Позже переделали в авто на солнечных батареях:







Бериев ВВА-14. Самолет, опередивший время. Действительно реализованный проект амфибии с вертикальными взлетом и посадкой. Настоящий прорыв 1950-х в гонке вооружений:







Cамолет-лодка Т-203. Одна из самых интересных разработок Роберта Бартини, увидевшая свет. Гидросамолет был способен пополнять запасы топлива прямо в океане и ему не требовался аэродром:







Один самых ярких примеров былого величия. Ракетный корабль-экраноплан проекта 903 «Лунь» — советский «убийца авианосцев», как называли его в США. И это было недалеко от истины.







Вот так экраноплан выглядит в наши дни. Он был законсервирован в доке в Каспийске. Вся секретная электроника сдана на склады.







Пока весь мир все чаще обсуждает «новое» лазерное оружие, мы перенесемся в 80-е года прошлого века. Это советский самоходный лазерный комплекс «Стилет». Были созданы секретны образцы. Задача — противодействие электронным системам противника:







