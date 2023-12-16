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30 романтических свадебных фотографий со всего мира, сделанных на лоне природы


Романтические свадебные фотографии со всего мира.

Романтические свадебные фотографии со всего мира.

Тысячи фотографов со всего мира прислали свои работы на Ежегодный фотоконкурс «Best of the Best Destination Photo Contest», а жюри выбрало лучшие свадебные кадры со всего мира. Лазурные воды Бали, древние замки Шотландии, суровые скалы Исландии и пасторальные пейзажи Новой Зеландии - эти и многие другие места действительно замечательные декорации для свадебной фотосессии.

1. Рейнланд-Пфальц, Германия


Медовый месяц в Рейнланд-Пфальце. Автор фотографии: (Mladen Panic) Младен Паник.

Медовый месяц в Рейнланд-Пфальце. Автор фотографии: (Mladen Panic) Младен Паник.

 

2. Пандава, Бали, Индонезия


В лазурные водах отражаются жених и невеста. Автор фотографии: (Van Middleton) Ван Миддлтон.

В лазурные водах отражаются жених и невеста. Автор фотографии: (Van Middleton) Ван Миддлтон.

 

3. Замок Эйлен Донан, Шотландия


Романтика, любовь, нежные чувства просто летают в воздухе. Автор фотографии: (Colin Ross) Колин Росс.

Романтика, любовь, нежные чувства просто летают в воздухе. Автор фотографии: (Colin Ross) Колин Росс.

 

4. Snæfellsnes, Исландия


Небольшая прогулка по отвесным скалам в день свадьбы. Автор фотографии: (Lukas Piatek) Лукас Пиятк.

Небольшая прогулка по отвесным скалам в день свадьбы. Автор фотографии: (Lukas Piatek) Лукас Пиятк.

 

5. Венеция, Италия


Свадьба в самом романтичном городе Италии – мечта любой девушки. Автор фотографии: (Natalie Watts) Натали Уоттс.

Свадьба в самом романтичном городе Италии – мечта любой девушки. Автор фотографии: (Natalie Watts) Натали Уоттс.

 

6. Скалы Мохер, Ирландия


Самое главное чтобы любимый человек всегда был рядом. Автор фотографии: (Summer Ghantous) Летняя Лея.

Самое главное чтобы любимый человек всегда был рядом. Автор фотографии: (Summer Ghantous) Летняя Лея.

 

7. Храм Лемпуянг (Pura Luhur Lempuyang), Бали, Индонезия


Союз двух любящих сердец, утвержденный на небе и на Земле. Автор фотографии: (Gary Even) Гэри Чет.

Союз двух любящих сердец, утвержденный на небе и на Земле. Автор фотографии: (Gary Even) Гэри Чет.

 

8. Глен Окс Биг Сур, Калифорния, США


Фотоколлаж с молодоженами. Автор фотографии: (Elisabetta Redaelli) Элизабетта Редаэлли.

Фотоколлаж с молодоженами. Автор фотографии: (Elisabetta Redaelli) Элизабетта Редаэлли.

 

9. Квинстаун, Новая Зеландия


Принц нашел свою Белоснежку. Автор фотографии: (Benjamin Lane and Sirjana Singh) Бенджамин Лейн и Сирьяна Сингх.

Принц нашел свою Белоснежку. Автор фотографии: (Benjamin Lane and Sirjana Singh) Бенджамин Лейн и Сирьяна Сингх.

 

10. Озеро Брайес, Италия


Прогулка с любимой по самому красивому альпийскому озеру в итальянской провинции Альто-Адидже. Автор фотографии: неизвестен.

Прогулка с любимой по самому красивому альпийскому озеру в итальянской провинции Альто-Адидже. Автор фотографии: неизвестен.

 

11. Остров Скай, Соединенное Королевство


Нежный и романтичый поцелуй на живописном острове Шотландии. Автор фотографии: (Radu Benjamin) Раду Бенджамин.

Нежный и романтичый поцелуй на живописном острове Шотландии. Автор фотографии: (Radu Benjamin) Раду Бенджамин.

 

12. Восточная Исландия


Одно счастье на двоих. Автор фотографии: (James Frost) Джеймс Фрост.

Одно счастье на двоих. Автор фотографии: (James Frost) Джеймс Фрост.

 

13. Сноквальми-Пасс, Вашингтон, США


В одно мгновение жизнь может измениться навсегда. Автор фотографии: (Henry Tieu) Генри Тьеу.

В одно мгновение жизнь может измениться навсегда. Автор фотографии: (Henry Tieu) Генри Тьеу.

 

14. Мартинборо, Новая Зеландия


Сбежавшая невеста. Автор фотографии: неизвестен.

Сбежавшая невеста. Автор фотографии: неизвестен.

 

15. Санторини, Греция


И пусть весь мир подождет. Автор фотографии: (Roberto Panciatici) Роберто Панциати.

И пусть весь мир подождет. Автор фотографии: (Roberto Panciatici) Роберто Панциати.

 

16. Долина Джигокудани, Нагано, Япония



Невероятный пейзаж и отдалённость от городской жизни создают неповторимую атмосферу уединения. Автор фотографии: неизвестен.

 

17. Балтимор, Мэриленд, США


Влюбиться раз и навсегда. Автор фотографии: (Sara Monika) Сара Моника.

Влюбиться раз и навсегда. Автор фотографии: (Sara Monika) Сара Моника.

 

18. Seljalandsfoss, Исландия


От одного прикосновения перехватывает дух. Автор фотографии: (Ashley + Ben Kochanowski) Эшли + Бен Кохановски.

От одного прикосновения перехватывает дух. Автор фотографии: (Ashley + Ben Kochanowski) Эшли + Бен Кохановски.

 

19. Картахена, Колумбия


Испанская Картахена притягивает влюбленные пары, как магнит. Автор фотографии: (Otto Haring) Отто Хэринг.

Испанская Картахена притягивает влюбленные пары, как магнит. Автор фотографии: (Otto Haring) Отто Хэринг.

 

20. Гора Бай Тхо, Вьетнам


Рай для двоих. Автор фотографии: (Tien Phan) Тянь-Фан.

Рай для двоих. Автор фотографии: (Tien Phan) Тянь-Фан.

 

21. Порту, Португалия


Свадебная фотосессия на старинных и узких улочках Португалии. Автор фотографии: (Ale Bigliazzi) Али Биглиацци.

Свадебная фотосессия на старинных и узких улочках Португалии. Автор фотографии: (Ale Bigliazzi) Али Биглиацци.

 

22. Пальма де Майорка, Испания


Ураган нежных чувств, который сметает все на своем пути. Автор фотографии: (Martijn Roos) Мартин Роос.

Ураган нежных чувств, который сметает все на своем пути. Автор фотографии: (Martijn Roos) Мартин Роос.

 

23. Бруклин, Нью-Йорк, США


Нью-Йоркская история любви переросла в свадебное путешествие. Автор фотографии: (Taylor Lenci) Тейлор Ленци.

Нью-Йоркская история любви переросла в свадебное путешествие. Автор фотографии: (Taylor Lenci) Тейлор Ленци.

 

24. Ханья, Крит, Греция


Любовные игры в прозрачных водах Средиземного моря. Автор фотографии: неизвестен.

Любовные игры в прозрачных водах Средиземного моря. Автор фотографии: неизвестен.

 

25. Озеро Вакатипу, Квинстаун, Новая Зеландия


Как с обложки любовного романа Джудит Макнот. Автор фотографии: (Jim Pollard) Джим Поллард.

Как с обложки любовного романа Джудит Макнот. Автор фотографии: (Jim Pollard) Джим Поллард.

 

26. A Dos Cunhados, Португалия


Двери ведут в новую жизнь. Автор фотографии: (Framers) Фреймерс.

Двери ведут в новую жизнь. Автор фотографии: (Framers) Фреймерс.

 

27. Нортленд, Новая Зеландия


Красивая фотография напоминает об одном из самом счастливом дне влюбленных. Автор фотографии: (Catherine Brock) Кэтрин Брок.

Красивая фотография напоминает об одном из самом счастливом дне влюбленных. Автор фотографии: (Catherine Brock) Кэтрин Брок.

 

28. Кинтамани, Бали, Индонезия


Мистическая фотосессия молодоженов на фоне мощного вулкана Кинтамани. Автор фотографии: неизвестен.

Мистическая фотосессия молодоженов на фоне мощного вулкана Кинтамани. Автор фотографии: неизвестен.

 

29. Бали, Индонезия


Небольшая репетиция под пальмами перед предстоящей церемонией. Автор фотографии: (Mang His) Манг Хрис.

Небольшая репетиция под пальмами перед предстоящей церемонией. Автор фотографии: (Mang His) Манг Хрис.

 

30. Гора Сесил Пик, Квинстаун, Новая Зеландия


Молодожены в лучах заходящего солнца взбираются на вершину горы. Автор фотографии: неизвестен.

Молодожены в лучах заходящего солнца взбираются на вершину горы. Автор фотографии: неизвестен.

 

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