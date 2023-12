30 романтических свадебных фотографий со всего мира, сделанных на лоне природы

Романтические свадебные фотографии со всего мира.

1. Рейнланд-Пфальц, Германия

Медовый месяц в Рейнланд-Пфальце. Автор фотографии: (Mladen Panic) Младен Паник.

2. Пандава, Бали, Индонезия

В лазурные водах отражаются жених и невеста. Автор фотографии: (Van Middleton) Ван Миддлтон.

3. Замок Эйлен Донан, Шотландия

Романтика, любовь, нежные чувства просто летают в воздухе . Автор фотографии: (Colin Ross) Колин Росс.

4. Snæfellsnes, Исландия

Небольшая прогулка по отвесным скалам в день свадьбы. Автор фотографии: (Lukas Piatek) Лукас Пиятк.

5. Венеция, Италия

Свадьба в самом романтичном городе Италии – мечта любой девушки. Автор фотографии: (Natalie Watts) Натали Уоттс.

6. Скалы Мохер, Ирландия

Самое главное чтобы любимый человек всегда был рядом. Автор фотографии: (Summer Ghantous) Летняя Лея.

7. Храм Лемпуянг (Pura Luhur Lempuyang), Бали, Индонезия

Союз двух любящих сердец, утвержденный на небе и на Земле. Автор фотографии: (Gary Even) Гэри Чет .

8. Глен Окс Биг Сур, Калифорния, США

Фотоколлаж с молодоженами. Автор фотографии: (Elisabetta Redaelli) Элизабетта Редаэлли.

9. Квинстаун, Новая Зеландия

Принц нашел свою Белоснежку. Автор фотографии: (Benjamin Lane and Sirjana Singh) Бенджамин Лейн и Сирьяна Сингх.

10. Озеро Брайес, Италия

Прогулка с любимой по самому красивому альпийскому озеру в итальянской провинции Альто-Адидже. Автор фотографии: неизвестен.

11. Остров Скай, Соединенное Королевство

Нежный и романтичый поцелуй на живописном острове Шотландии. Автор фотографии: (Radu Benjamin) Раду Бенджамин.

12. Восточная Исландия

Одно счастье на двоих. Автор фотографии: (James Frost) Джеймс Фрост.

13. Сноквальми-Пасс, Вашингтон, США

В одно мгновение жизнь может измениться навсегда. Автор фотографии: (Henry Tieu) Генри Тьеу.

14. Мартинборо, Новая Зеландия

Сбежавшая невеста. Автор фотографии: неизвестен.

15. Санторини, Греция

И пусть весь мир подождет. Автор фотографии: (Roberto Panciatici) Роберто Панциати.

16. Долина Джигокудани, Нагано, Япония

Невероятный пейзаж и отдалённость от городской жизни создают неповторимую атмосферу уединения. Автор фотографии: неизвестен.

17. Балтимор, Мэриленд, США

Влюбиться раз и навсегда. Автор фотографии: (Sara Monika) Сара Моника.

18. Seljalandsfoss, Исландия

От одного прикосновения перехватывает дух. Автор фотографии: (Ashley + Ben Kochanowski) Эшли + Бен Кохановски.

19. Картахена, Колумбия

Испанская Картахена притягивает влюбленные пары, как магнит. Автор фотографии: (Otto Haring) Отто Хэринг.

20. Гора Бай Тхо, Вьетнам

Рай для двоих. Автор фотографии: (Tien Phan) Тянь- Фан

21. Порту, Португалия

Свадебная фотосессия на старинных и узких улочках Португалии. Автор фотографии: (Ale Bigliazzi) Али Биглиацци.

22. Пальма де Майорка, Испания

Ураган нежных чувств, который сметает все на своем пути. Автор фотографии : (Martijn Roos) Мартин Роос.

23. Бруклин, Нью-Йорк, США

Нью-Йоркская история любви переросла в свадебное путешествие. Автор фотографии: (Taylor Lenci) Тейлор Ленци.

24. Ханья, Крит, Греция

Любовные игры в прозрачных водах Средиземного моря. Автор фотографии: неизвестен.

25. Озеро Вакатипу, Квинстаун, Новая Зеландия

Как с обложки любовного романа Джудит Макнот. Автор фотографии: (Jim Pollard) Джим Поллард.

26. A Dos Cunhados, Португалия

Двери ведут в новую жизнь. Автор фотографии: (Framers) Фреймерс.

27. Нортленд, Новая Зеландия

Красивая фотография напоминает об одном из самом счастливом дне влюбленных. Автор фотографии: (Catherine Brock) Кэтрин Брок.

28. Кинтамани, Бали, Индонезия

Мистическая фотосессия молодоженов на фоне мощного вулкана Кинтамани. Автор фотографии: неизвестен.

29. Бали, Индонезия

Небольшая репетиция под пальмами перед предстоящей церемонией. Автор фотографии: (Mang His) Манг Хрис.

30. Гора Сесил Пик, Квинстаун, Новая Зеландия

Молодожены в лучах заходящего солнца взбираются на вершину горы. Автор фотографии: неизвестен .

Тысячи фотографов со всего мира прислали свои работы на Ежегодный фотоконкурс «Best of the Best Destination Photo Contest», а жюри выбрало лучшие свадебные кадры со всего мира . Лазурные воды Бали, древние замки Шотландии, суровые скалы Исландии и пасторальные пейзажи Новой Зеландии - эти и многие другие места действительно замечательные декорации для свадебной фотосессии.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: