9 занимательных фактов о легендарной Терракотовой армии, защищающей вечность китайского императора

Цивилизации далёкого прошлого оставили после себя огромное количество уникальных и впечатляющих памятников. Одни удивляют необычной историей, другие - поражающим воображение дизайном. А есть одна из относительно недавних находок из Китая, ставшая настоящей революции в истории этой страны. Речь идёт о легендарной Терракотовой армии императора Цинь Шихуанди, которая впечатляет буквальном всем - и видом, и историей, и масштабом.
1. Об истории обнаружения Терракотовой армии
Нашли уникальную памятку случайно, а изучают тысячи археологов уже несколько десятилетий. /Фото: magmer.ru, fotostrana.ru
Пожалуй, эту находку можно смело считать одной из самых значительных в археологии, но найденных абсолютно случайно. Дело было недалеко от китайского города Сиань, что в провинции Шаньси, где, как обычно для себя, трудился местный фермер по имени Ян Джи Ван. Как-то, весной 1974 года он занимался обустройством колодца рядом с горой Лишань, и во время продвижения вглубь земли внезапно наткнулся на остриё копья, которое смотрело вверх, буквально на самого крестьянина.
Ян Джи Ван отнёсся к находке не очень серьёзно и продолжил рыть артезианскую скважину, то и дело натыкаясь на глиняные фигуры. И только потом новость дошла до местных властей, а дальше дело было за археологами, которые быстро поняли, насколько масштабный памятник истории удалось обнаружить благодаря случайности. Сегодня Терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из главных национальных достояний китайской истории и культуры.
2. О заказчике создания глиняного войска
Цинь Шихуанди - первый император объединённого китайского государства и заказчик создания Терракотовой армии.
Терракотовая армия появилась не просто так - она была частью огромного погребального комплекса императора Цинь Шихуанди - первого правителя объединённого китайского государства и основателя династии Цинь. Об истории и смысле создания такого войска поведал легендарный историограф правящей династии Сыма Цянь.
Согласно его версии, юный император, получивший при рождении имя Ин Чжэн, ещё с 13 лет запланировал создание своего мавзолея и тогда же приказал его готовить, а так как прожил он почти полвека, то времени на такой размах было предостаточно. Смысл Терракотовой армии пояснялся биографом так: глиняные воины должны были сопровождать своего правителя в загробной жизни, защищать его и, возможно, помогать в завоеваниях «на той стороне».
3. О масштабах Терракотовой армии
Даже найденная и отреставрированная часть Терракотовой армии поражает своим размахом. /Фото: onetwotrip.com
Учитывая масштабы личности, возможности по финансам и времени, становится понятно, откуда у всего погребального комплекса Цинь Шихуанди взялся такой размах: ансамбль состоит из двух условных городов общей площадью в 36 квадратных километров. Что касается самого войска из глины, то количество их поражает — по информации редакции novate.ru, археологи насчитали более 8 тысяч скульптур как солдат, так и лошадей, а также множество других объектов, например, колесниц и вооружения. И то, историки уверены, что их было больше, но что-то не сохранилось, а что-то ещё попросту не нашли, хотя исследования ведутся уже больше 40 лет.
Это интересно: Терракотовая армия является чуть ли не самым изученным элементом погребального комплекса, тогда как сама гробница императора и его семьи археологами ещё не исследовалась.
4. О материалах, использованных для создания Терракотовой армии
Своё название глиняная армия получила не столько из-за цвета, сколько из-за керамики, которая этим цветом известна. /Фото: terra-terracota.ru
Одно название этого уникального археологического объекта чётко говорит о том, из чего созданы воины бессмертной армии китайского императора. Для них использовали терракоту - это такая неглазурованная керамика из глины, имеющей примеси железной руды. Собственно, из-за последних в результате обжига изделия и получают насыщенный красновато-коричневый оттенок, и получивший название терракотовый.
5. Об особенности колесниц из погребального комплекса
Одна из колесниц с лошадьми, найденная во время раскопок погребального комплекса Цинь Шихуанди. /Фото: motohorek.life
Интересно, что, несмотря на общее имя войска глиняных солдат, не все объекты для неё были сделаны из той самой терракоты. Ярким тому примером являются колесницы - если лошади к ним также были глиняными, то вот для самого транспорта был выбран другой материал, бронзу. Кстати, выглядят эти колесницы по-разному: по данным редакции novate.ru, одна из них имеет конструкцию, привычную для военных колесниц того времени, а другая является точной копией обычного транспорта для перемещения первых лиц древнего Китая.
6. Об уникальности каждого терракотового солдата
Каждый солдат и офицер создан удивительно точно, а их лица не повторяются. /Фото: ru.wikipedia.org
К созданию глиняной армии для основателя династии Цинь подошли со всей серьёзностью, и это можно проследить за уровнем детализации статуй. Прежде всего, стоит отметить, что все солдаты изображены в боевой готовности, чтобы в любой момент защитить своего правителя в загробном мире - поэтому и их позы, и обмундирование, и оружие выполнены очень точно.
К тому же, была скопирована и иерархия, поэтому в Терракотовой армии можно найти не только рядовых бойцов, но и офицерский состав. Аналогичная точность наблюдается в подборе элементов одежды, защитных элементов и оружия для каждой скульптуры в соответствии с рангом. Особенно же впечатляет проработка лиц, а всё потому, что каждый глиняный солдат имел реального прототипа из армии Цинь Шихуанди, поэтому среди 8 тысяч найденных статуй невозможно найти двух одинаковых обликов.
7. О причинах создания каждой статуи с натуры
Глиняная армия была не первым вариантом защиты императора в посмертии - изначально всё могло быть куда более жестоко. /Фото: techinsider.ru
Существует довольно кровожадная легенда о процессе создания Терракотовой армии, которая гласит, что изначально император планировал попросту убить и захоронить с собой 4 тысячи лучших своих солдат. Но страх бунта народа на такую жестокость пересилил желание Цинь Шихуанди забрать в потусторонний мир живых людей вопреки их воле. Вот тогда-то и появилась не только сама идея сделать тысячи статуй из терракота, но и лепить каждую скульптуру по образу и подобию реальных людей, дабы максимально приблизиться к реальности.
8. Об особенностях работы со скульптурами
Статуи делало огромное количество мастеров, но не всем им повезло пережить строительство гробницы. /Фото: naked-science.ru
Современные археологии за десятилетия изучения скульптурных шедевров из гробницы императора Цинь авторства древних китайцы узнали довольно много об их создании. Например, солдаты делались одинаковой глины, но примеси в готовых статуях отличались, что позволяет говорить о нескольких местах, где они делались при одном месторождении для добычи глины.
А некоторым мастерам и строителям совсем не повезло: сегодня известно, что за более чем 30 лет над погребальным комплексом потрудились более 700 тысяч человек. Вот только немалое их число заживо захоронили на территории гробницы, чаще всего - за ошибки, допущенные во время работы.
9. Об окраске статуй терракотовых солдат
Восстановленная окраска на солдатах Терракотовой армии. /Фото: tourweek.ru
Кроме того, изначально статуи были ещё и раскрашены в десяти цветах, но со временем цветные элементы были практически уничтожены - следы краски сохранились лишь на нескольких скульптурах. К тому же, значительная часть окраски была утеряна сразу после обнаружения: по данным редакции novate.ru, когда до статуй только добрались, многие из них ещё сохраняли разноцветие, но как только их подняли на поверхность, древние пигменты окислились и разложились за считанные минуты.
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