9 занимательных фактов о легендарной Терракотовой армии, защищающей вечность китайского императора

1. Об истории обнаружения Терракотовой армии

Нашли уникальную памятку случайно, а изучают тысячи археологов уже несколько десятилетий. /Фото: magmer.ru, fotostrana.ru

2. О заказчике создания глиняного войска

Цинь Шихуанди - первый император объединённого китайского государства и заказчик создания Терракотовой армии./Фото: ru.wikipedia.org

3. О масштабах Терракотовой армии

Даже найденная и отреставрированная часть Терракотовой армии поражает своим размахом. /Фото: onetwotrip.com

4. О материалах, использованных для создания Терракотовой армии

Своё название глиняная армия получила не столько из-за цвета, сколько из-за керамики, которая этим цветом известна. /Фото: terra-terracota.ru

5. Об особенности колесниц из погребального комплекса

Одна из колесниц с лошадьми, найденная во время раскопок погребального комплекса Цинь Шихуанди. /Фото: motohorek.life

6. Об уникальности каждого терракотового солдата

Каждый солдат и офицер создан удивительно точно, а их лица не повторяются. /Фото: ru.wikipedia.org

7. О причинах создания каждой статуи с натуры

Глиняная армия была не первым вариантом защиты императора в посмертии - изначально всё могло быть куда более жестоко. /Фото: techinsider.ru

8. Об особенностях работы со скульптурами

Статуи делало огромное количество мастеров, но не всем им повезло пережить строительство гробницы. /Фото: naked-science.ru

9. Об окраске статуй терракотовых солдат

Восстановленная окраска на солдатах Терракотовой армии. /Фото: tourweek.ru