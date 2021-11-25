10 интереснейших музейных артефактов, о которых забыли, а потом снова нашли

1. Топор Прествича-Эванса

Топор Прествича-Эванса, возраст которого 400 тыс. лет.

2. Уникальный саван мумии

Уникальный саван

из египетской коллекции.

3. Неизвестная статуя Траяна

Части скульптуры Трояна.

4. Яйцо с «Бигля»

Яйцо, найденное экспедицией Дарвина.

5. Фрагменты «Зачарованной позы»

«Зачарованная поза»

6. Неожиданные останки человека

А останки-то настоящие!

7. Шедевр стоимостью £ 3 миллиона

8. Мертвый архиепископ

20 гробов и архиепископ.

9. Меловый эскиз стоимостью $ 10 миллионов

Меловый эскиз стоимостью $ 10 миллионов.

10. Мамлюкское Крыльцо

Удивительное крыльцо.