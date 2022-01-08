Крупнейшие и грандиознейшие империи в истории человечества

Захват власти должен быть мечтой, по крайней мере, половины честолюбивых суперзлодеев. Однако некоторые более доброжелательные (что сомнительно) люди пытаются сделать это старомодным способом: разведкой, колонизацией, покорением, а иногда (ну ладно — изредка) даже взаимовыгодной политикой.
Хотя никто ещё не смог открыто захватить власть (теневые сообщества не в счёт), возраст империй был, конечно, нескучный, и не далее как в конце 1900-х был достигнут впечатляющий прогресс.
Давайте начнём весь путь с 500 года до нашей эры и пройдём его в хронологическом порядке до современности. Перед вами — 25 величайших и могущественнейших империй в истории человечества!
25. Держава Ахеменидов — около 500 г. до н.э.
Как 18-я по величине империя за всю историю, Держава Ахеменидов (также называемая первой Персидской империей) уже впечатляет. На пике своего подъёма приблизительно в 550 г. до н.э. они занимали пространство площадью 31,6 млн км², включая подавляющее большинство стран Ближнего Востока и регионов России.
Ещё больше впечатляет, что при Кире II Великом империя имела комплексную социальную инфраструктуру, включая дороги и почтовую службу, которую позже будут стремиться превзойти другие империи.
24. Македонская империя — около 323 г. до н.э.
При Александре Македонском Македонская империя разрушила Державу Ахеменидов и построила окончательное эллинистическое государство, положив начало древнегреческой цивилизации, философскому вкладу Аристотеля и, вероятно, оргиям.
На пике своего развития Македонская империя занимала почти 3,5% всего мира, что делает её 21-й по величине империей в истории (и второй по величине после завоевания персов).
23. Империя Маурьев — около 250 г. до н.э.
После смерти Александра Македонского вся Индия и бо́льшая часть прилегающей территории была завоёвана империей Маурьев, в результате чего появилась первая (и крупнейшая) Индийская империя.
Во время своего наивысшего расцвета, при великодушном и дипломатичном правителе, известном как Ашок Великий, империя Маурьев занимала территорию площадью почти 5 млн км², что делает её 23-й по величине империей в истории.
22. Империя Хунну — около 209 г. до н.э.
В период IV-III в.в. до н.э., то, что в конечном счёте стало Китаем, состояло из нескольких враждующих государств. Как результат, кочевые армии хунну совершали набеги на северные территории.
В период своего расцвета империя Хунну занимала более 6% территории всего мира, став 10-й крупнейшей империей в истории человечества.
Они были настолько неодолимы, что потребовались годы переговоров, браки по договорённости и уступки со стороны династии Хань, чтобы удержать их от завоевания.
21. Династия Западная Хань — около 50 г. до н.э.
Если говорить о династиях Хань, то династия Западная Хань достигла пика своего расцвета примерно столетие спустя. Хотя они никогда не достигали уровня развития империи Хунну, им всё же удалось занять территорию площадью 6 млн км² с более 57 миллионами человек, став 17-й по величине империей в истории человечества. Чтобы этого достичь, они успешно продвигали хунну на север, агрессивно расширяясь на юг на нынешнюю территорию Вьетнама и Корейского полуострова.
Династия Западная Хань включала в себя главные дипломатические достижения Чжан Цяня (Zhang Qian), который установил контакты с государствами на Запад аж до Римской империи и основал знаменитый торговый Шёлковый путь.
20. Династия Восточная Хань — около 100 г. н.э.
В течение своего почти 200-летнего существования династия Восточная Хань пережила смену разных правителей, бунты, нестабильность и экономический кризис. Несмотря на эти факторы, династия Восточная Хань была 12-й по величине империей в истории. Она была больше по территории, чем её дохристианский аналог, занимая площадь почти на 500 км² больше — в общей сложности, 4,36% всего мира.
19. Римская империя — около 117 г. н.э.
Благодаря огромному количеству упоминаний, которых удостаивается Римская империя, любой среднестатистический человек ошибочно считает её самой большой в истории.
Действительно, на пике своего расцвета в 117 г. н.э. она была самой обширной и социальной структурой в западной цивилизации, но даже тогда римляне занимали в общей сложности лишь 5 млн км² земель, что делает их 24-й по величине империей в истории.
В данном случае вопрос не в количестве, а в качестве, поскольку влияние Римской империи затронуло почти каждый аспект западной цивилизации.
18. Тюркский каганат — около 557 г. н.э.
Тюркский каганат состоял из того, что в настоящее время является севером центральной части Китая. Правители каганата произошли из рода Ашина, ещё одного кочевого племени неясного происхождения из Северной части Внутренней Азии.
Как и хунну почти шестью веками ранее, они расширились, чтобы править огромными территориями в Центральной Азии, включая прибыльную торговлю по Шёлковому пути.
К 557 году н.э. они стали 15-й по величине империей в истории, контролируя 4,03% территории всего мира (гораздо больше, чем Римская империя, занимавшая 3,36%).
17. Праведный халифат — около 655 г. н.э.
Праведный халифат был первым исламским халифатом в самый ранний период ислама. Он был основан сразу после смерти пророка Мухаммеда в 632 году нашей эры, чтобы вести дела исламской общины.
Подчинив себе или объединившись с различными арабскими племенами, халифат приступил к завоеванию, что привело к господству Египта, Сирии и всей Персидской империи. В свой лучший период в 655 г. н.э. Праведный халифат был 14-й по величине империей, охватывавшей 6,4 млн км² территории Ближнего Востока.
16. Омейядский халифат — около 720 г. н.э.
Второй из четырёх главных халифатов после смерти Мухаммеда, Омейядский халифат возник после первой Мусульманской гражданской войны в 661 году н.э. В дополнение к доминированию на всём Ближнем Востоке, Омейядский халифат продолжал расширяться в сторону Северной Африки и некоторых частей Южной Европы.
Имея комплексную социальную структуру, состоящую из 29% всего населения земли (62 млн человек) и 7,45% всей территории мировой суши, Омейядский халифат стал 8-й по величине империей в современной истории и крупнейшей империей в мире, которая только существовала до 720 года н.э.
15. Аббасидский халифат — около 750 г. н.э.
Через 30 лет после расцвета Омейядского халифата, в результате восстания и неподчинения Омейядам потомков самого младшего дяди Мухаммеда, к власти пришёл Абассидский халифат.
Они утверждали, чтобы их родословная была ближе к пророку Мухаммеду, поэтому они были его истинными наследниками. После успешного захвата власти в 750 году н.э. они начали «золотую эпоху», длившуюся почти 400 лет и включавшую в себя прочный союз с Китаем.
Хотя их империя была не больше Омейядского халифата, она существовала в течение длительного периода, успешно контролировав 11,1 млн км², что делает их 7-й по величине империей в истории человечества вплоть до захвата Чингисханом в 1206 году.
14. Тибетская империя — около 800 г. н.э.
Тибетская империя занимала более 3% территории всего мира к 800 году. В то же время с Запада процветала сравнительно гигантская и процветающая Арабская империя. С другой стороны Династия Тан, став стабильной и объединённой силой, установившей дипломатические отношения с арабами, сделала Тибетскую империю одной из первых империй в истории, находящихся между двумя сильными государствами.
Благодаря дипломатии и внушительной военной мощи Тибетская империя просуществовала более 200 лет. Иронично, что возрастающее влияние буддийского учения в конечном счёте спровоцировало гражданскую войну, расколовшую империю.
13. Династия Тан — около 820 г. н.э.
Династия Тан открыла то, что считается золотым периодом многонациональной культуры в китайской цивилизации. Этому периоду принадлежали два самых известных поэтов Китая, Ли Бо (Li Bai) и Ду Фу (Du Fu), а изобретение ксилографии содействовало развитию художественной культуры среди возрастающего населения Китая и всей Азии.
Будучи менее значительной, чем другие китайские династии с исторической точки зрения, династия Тан просуществовала почти три столетия (с 618 по 907 г. н.э.), населяя 3,6% общей мировой площади и занимая 20-е место среди крупнейших империй в истории человечества.
12. Монгольская империя — около 1270 г.
Хотя многие о ней знают, мало кто действительно понимает, насколько огромной была империя Чингисхана на самом деле. В свои лучшие времена Монгольская империя контролировала колоссальные 24 млн км² территории.
Для сравнения, это более чем в 4 раза больше размера Римской империи и чуть меньше чем в 3 раза больше современных Соединённых Штатов, что делает Монгольскую империю 2-й по величине империей за всю историю человечества.
11. Золотая Орда — около 1310 г.
Чингисхан был неглуп, и знал, что без его руководства империя вряд ли сумеет сохранить свои размеры. Таким образом, он разделил империю по регионам, и контроль над каждым отдал каждому из своих сыновей, чтобы сохранить своё наследие.
Из-за огромных размеров и мощи первоначальной империи даже её отдельные владения были впечатляюще мощными. При следующем поколении после того, как Монгольская империя достигла своего расцвета, Золотая Орда стала самостоятельным образованием.
Даже сама по себе, к 1310 году, она являлась 16-й крупнейшей империей в истории и контролировала всё ещё впечатляющие 4,03% мира (около четверти земли Монгольской империи).
10. Династия Юань — около 1310 г.
С северных китайских территорий, уже ранее контролируемых Монгольской империей, внук Чингисхана привёл свои войска, чтобы завоевать остальную часть Китая и основать Династию Юань.
К 1310 году она превратилась в крупнейший фрагмент предыдущей Монгольской империи и 9-й по величине империей в истории человечества, имея во владении 11 млн км² земли. К сожалению, восстания в середине XIV века привели к окончательному свержению Юаней в 1368 году, сделав династию самой коротко просуществовавшей в китайской истории.
9. Династия Мин (Великая Минская империя) — около 1450 г.
Династия Мин образовалась после падения Династии Юань. Не имея возможности расширяться на север из-за присутствия сильных монголов, Династия Мин всё же занимала приличные 4,36% территории мировой суши и является 13-й по величине империей в истории.
Возможно, она наиболее известна строительством первого военно-морского флота Китая, что позволило отправлять морские экспедиции и стимулировать успешную региональную морскую торговлю.
8. Османская империя — около 1683 г.
Когда Стамбул был Константинополем, он был столицей Османской империей (также называемой Турецкой империей). Хотя исторически она была довольно небольшой (5,2 млн км², что делает её 22-й по величине империей из существовавших), но во всём остальном — успешной и долгоживущей.
Начиная чуть ранее 1300 г., Османская империя смогла обеспечить себе место между восточным и западным миром на протяжении более шести веков. После поражения в Первой мировой войне империя была разрушена, в результате чего в 1922 году появилась Турецкая республика.
7. Династия Цин — около 1790 г.
Династия Цин стала последней императорской династией Китая. Эта огромная империя стала 4-й по величине империей за всю историю человечества и занимала почти 10% всего земного шара, в том числе территорию Кореи и Тайваня, с населением более 400 миллионов человек.
Прошло почти три столетия, прежде чем местные восстания вынудили последнего императора отречься от престола, и в 1912 году образовалась Китайская Республика.
6. Испанская империя — около 1810 г.
Не желая отставать от последней китайской династии, Испанская империя была образована в 1492 году и стала только второй глобальной империей в мировой истории. Имея территорию 15,3 млн км² земли под своим контролем, она была 5-й по величине за всю историю.
Благодаря многочисленным морским завоеваниями они контролировали огромный процент территорий как в Северной, так и в Южной Америке, а также практически во всех странах Карибского бассейна, в некоторых частях Африки, Европы, южной части Тихого океана и даже некоторые города вдоль побережья Ближнего Востока.
5. Португальская Колониальная империя — около 1820 г.
Также известная как Португальские заморские территории, Португальская Колониальная империя стала первой глобальной империей в истории.
Однако она никогда не достигла такого же массового господства, как Испанская империя. Имея под своим контролем 3,69% территории Земли, она является 19-й по величине империей в истории.
Тем не менее, она является самой долгоживущей современной европейской колониальной империей, просуществовав шесть столетий и чуть не дотянув до нового тысячелетия (20 декабря 1999 года Португальская империя перестала существовать официально).
4. Бразильская империя — около 1889 г.
Изначально бывшая частью Португальской империи, Бразильская империя объявила о своей независимости в 1822 году. После нескольких лет нестабильности, в 1843 году образовался период спокойствия, что позволило Бразильской империи получить стабильность вплоть до возникновения конфликтов с Великобританией и Уругваем.
После успешного улаживания этих конфликтов, у Бразильской империи начался «золотой век», и она быстро стала известна по всему миру, как прогрессивная и современная нация.
К 1880-м годам империя представляла собой большую часть Южной Америки, занимая площадь 8,5 млн км², что делает её 11-й по величине империей в истории человечества.
3. Российская империя — около 1895 г.
Российская империя была мощным государством, просуществовавшим (официально) с 1721 года до своего свержения в 1917 году в результате революции. Империя расширялась с самого начала, превратив Россию из, главным образом, сельскохозяйственного государства в более современное.
В период своего расцвета в 1895 году население Российской империи выросло с 15,5 миллиона до 170 миллионов человек, проживавших на территории площадью почти 23,3 млн км². С присоединением к своей территории Прибалтики, Польши, Финляндии и более значительных азиатских территорий, Российская империя стала 3-й по величине за всю историю человечества.
2. Вторая Французская колониальная империя — около 1920 г.
Конкурируя с Испанией, Португалией, Объединёнными провинциями и (позже) Британией, Вторая Французская колониальная империя началась в 1830 году с завоевания Алжира. Они колонизировали большой процент территории Африки и вступили во владения на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Новой Каледонии и крохотной части Южной Америки.
Это сделало империю в период своего расцвета 6-й по величине за всю историю, поскольку её население составляло 5% всего населения земного шара, и оно проживало на 7,7% территории Земли.
1. Британская империя — около 1920 г.
Возможно, это вас шокирует, а может, нет, но в соревновании по завоеванию мира не было ни одной более доминирующей империи, чем Британская. Занимая территорию 35,5 млн км², Британская империя легко стала крупнейшей за всю историю человечества (на 30% больше, чем Монгольская империя).
Более века Британия была главной сверхдержавой мира и контролировала 23% мирового населения. В результате массивной экспансии по всему миру их культурное и языковое наследие можно найти почти в любой развитой культуре на Земле.
Большинство считает официальную передачу Гонконга Китаю в 1997 году официальным концом Британской империи. Хотя если посмотреть на мировую арену, то Великобритания всё ещё контролирует крупнейшую часть мира… просто они делают это очень грамотно и более прогрессивно. Возможно, это и есть мировое господство… просто грамотно реализованное.
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