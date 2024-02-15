Жизнь Фрейда в фактах

1. Наркотики
Зигмунд Фрейд так сильно подсел на кокаин, что открыто обсуждал эту тему со своей невестой и проводил над собой эксперименты. Он написал несколько статей, в которых подробно рассказывается обо всех «чудотворных» свойствах этого наркотика.
2. Женоненавистничество
Фрейд полагал, что причина всех психологических проблем женщин кроется в том, что природа обделила их пенисами. Более того, по мнению великого психолога, прекрасный пол не обладает способностью к объективному суждению. Он считал их инфантильными, ревнивыми и невежественными. И если в обществе возникает проблема – её причину, по мнению Фрейда надо искать именно в женщине, особенно когда речь идёт о сексуальной напряженности между полами.
3. Теории психосексуального анализа
Фрейд разработал ряд очень странных теорий, множество которых со временем были опровергнуты. Он был убеждён, что маленькие дети (включая новорождённых) обладают бессознательным сексуальным влечением. По мнению Фрейда, существовуют три психосексуальные стадии развития личности: оральная, анальная и фаллическая. У ребёнка, который получал недостаточную стимуляцию в младенчестве, скорее всего, сформируется орально-пассивный тип личности: человек будет испытывать постоянное желание грызть что-либо или просто занять свой рот. Ровным образом приучение ребёнка к туалету влияет на его характер в будущем. Фрейд также имел несколько теорий, связанных с Эдиповым комплексом (когда маленьких мальчиков привлекают их мамы) и комплексом Электры (когда маленьких девочек привлекают их папы).
4. Рак
Многим даже в голову не приходило, что долгое время Фрейд боролся с раком ротовой полости, причиной которого послужило чрезмерное пристрастие к сигарам. В какой-то момент ему даже удалось бросить эту вредную привычку, но спустя год он опять поддался соблазну. По некоторым сведениям он выкуривал до 20 сигар в день. Фрейд пережил 34 операции, одна из которых едва не стоила ему жизни.
5. Основатель психоанализа
В первую очередь Фрейд известен изобретением психоанализа, хотя на этот счет имеется ряд сомнений. Он был первым, кто популяризировал этот метод, и тем самым повлиял на деятельность многих великих психологов (например, таких как Карл Юнг). В его основе лежит анализ раннего детства пациента и бессознательных аспектов личности. Однако данная теория была подвергнута критике и даже сегодня многие психологи считают её противоречивой. Несмотря на это вклад Фрейда в психологию достаточно велик.
6. Зависть к беременности
В ответ на теорию Фрейда о том, что причиной многих женских бед была зависть к мужскому половому органу, женщины придумали альтернативную теорию зависти к беременности, согласно которой на самом деле сильный пол завидует слабому ввиду своей физиологической неспособности давать жизнь. Таким образом, они начинают заниматься построением карьеры, чтобы ощутить, что тоже способны создавать что-либо.
7. Толкование сновидений
Фрейд написал книгу «Толкование сновидений», в которой рассказывается, что кроме явного сновидения существует еще и бессознательное скрытое. То, что вы запомнили — непосредственно ваши мысли во время сна, которые призваны замаскировать бессознательное.
8. Бессознательное
Фрейд был одним из первых, кто выдвинул теории, затрагивающие эту тему. Проще говоря, бессознательное – это любые процессы в мозгу, которые происходят без нашего участия. Однако Фрейд был уверен, что существует нечто большее. Бессознательное непосредственно влияет на наше поведение, а самим бессознательным руководят подавленные в юности эмоции. Он твёрдо верил, что действия человека являются результатом бессознательных процессов. Поэтому «свободный» выбор не так уж свободен, как нам кажется.
9. Оральная стадия развития
По слухам как-то раз Фрейд закурил сигару перед группой студентов, один из которых высказался, что великий психолог испытывает нужду постоянно чем-то занять свой рот, находясь, таким образом, на оральной стадии развития личности. На что Фрейд ответил: «Иногда сигара – просто сигара». Как ни странно, позже выяснилось, что эта история была всего лишь выдумкой. Но учёный действительно любил сигары. По его словам, сигары играли важную роль в его жизни, помогая улучшить продуктивность работы. Короче говоря, если такое понятие как оральная стадия развития личности действительно существует – оно имело к Фрейду самое непосредственное отношение.
10. Полиглот
Зигмунд Фрейд отлично владел немецким, итальянским, греческим, английским и латинским языками, а также ивритом. Для большинства людей это впечатляющий перечень, так как они могут похвастаться разве что хорошим владением своего родного языка. К тому же Фрейд был определённо одарённым человеком. В восемь лет он уже читал Шекспира. Вскоре его приняли в престижный вуз, который он закончил с отличием.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии