Почему в 90-х билборды с моделью в пуш-ап убрали со всех обочин, 11 пикантных фактов обюстгальтере

1. Рождение бюстгальтера из смерти корсета

Античность и Средневековье. Видимо, для появления бюстгальтера особых причин не было...

Мадам Кадоль «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер» (1889 год).

2. Первый бюстгальтер на косточках и с застёжкой

Модель от Мари Тусек (1893 год).

3. Лифчик из носовых платочков

Модель от Мэри Фелпс Джейкобс была создана из носовых платков (1910 год).

4. Утомился раздевать новобрачную, или Первый бра-модельер мужского пола

Пав жертвой бесконечных застёжек, Зигмунд Линдауэр подарил женщинам удобный бюстгальтер (1912 год).

5. Преступница или политик – только в Maidenform!

Ида Розенталь точно знала, о каком бюстгальтере мечтает женщина...

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»… Играю с законом?..

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Великий политик… Или романтичная беглянка…

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Царица Нила… Или бильярдистка…

6. «Торпеды», которые приковывают взгляд

Модель bullet bra («бюстгальтер-пуля»): ну посмотри мне в глаза!..

«Бюстгальтер-пуля»: сражает наповал, даже если ты не Джейн Рассел…

В bullet bra облачились все слои населения…

7. Маленькая грудь? Нужно надуть!

«Надувной» бюстгальтер blow up: создай себя сама (1950-е годы).

«Надувная» грудь полна неожиданностей...

8. Анжелика и «балконет»

Модель balconette bra – секрет идеальной груди пресловутой Анжелики.

В Советском Союзе «балконет» был известен как «анжелика». Модель актуальна и сегодня...

9. Враги бюстгальтера

«Сожгла лифчик – добилась равенства полов»?

10. Для спортивных леди

Благодаря разработчикам модели jogbra заниматься спортом вдвойне приятно.

Для разных размеров груди – различные типы бюстье.

11. Пуш-ап и автокатастрофы

Wonderbra: пуш-ап мечты.

Посмотри же мне в глаза!..