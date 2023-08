Почему в 90-х билборды с моделью в пуш-ап убрали со всех обочин, 11 пикантных фактов обюстгальтере

1. Рождение бюстгальтера из смерти корсета

Античность и Средневековье. Видимо, для появления бюстгальтера особых причин не было...

Мадам Кадоль «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер» (1889 год).

2. Первый бюстгальтер на косточках и с застёжкой

Модель от Мари Тусек (1893 год).

3. Лифчик из носовых платочков

Модель от Мэри Фелпс Джейкобс была создана из носовых платков (1910 год).

4. Утомился раздевать новобрачную, или Первый бра-модельер мужского пола

Пав жертвой бесконечных застёжек, Зигмунд Линдауэр подарил женщинам удобный бюстгальтер (1912 год).

5. Преступница или политик – только в Maidenform!

Ида Розенталь точно знала, о каком бюстгальтере мечтает женщина...

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»… Играю с законом?..

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Великий политик… Или романтичная беглянка…

«Мне снилось, что я в моём Maidenform»... Царица Нила… Или бильярдистка…

6. «Торпеды», которые приковывают взгляд

Модель bullet bra («бюстгальтер-пуля»): ну посмотри мне в глаза!..

«Бюстгальтер-пуля»: сражает наповал, даже если ты не Джейн Рассел…

В bullet bra облачились все слои населения…

7. Маленькая грудь? Нужно надуть!

«Надувной» бюстгальтер blow up: создай себя сама (1950-е годы).

«Надувная» грудь полна неожиданностей...

8. Анжелика и «балконет»

Модель balconette bra – секрет идеальной груди пресловутой Анжелики.

В Советском Союзе «балконет» был известен как «анжелика». Модель актуальна и сегодня...

9. Враги бюстгальтера

«Сожгла лифчик – добилась равенства полов»?

10. Для спортивных леди

Благодаря разработчикам модели jogbra заниматься спортом вдвойне приятно.

Для разных размеров груди – различные типы бюстье.

11. Пуш-ап и автокатастрофы

Wonderbra: пуш-ап мечты.

Посмотри же мне в глаза!..

Бюстгальтер – элемент нижнего белья, который в идеале должен быть незаметным. Парадоксально , что скрытый от посторонних глаз предмет гардероба – это одновременно и объект поклонения, и провокатор конфликта полов. Одни, даже будучи ограниченными в средствах, готовы бесконечно пополнять свой гардероб новинками из мира «супербра», другие считают бюстгальтер чуть ли не символом «порабощения» женщины.Можно было бы, конечно, начать из «прекрасного далёка» и рассказать, что ещё в Древней Греции были(так называемые)… Или упомянуть средневековую моду на «плоских» женщин (для того , чтобы быть в тренде, девочки даже носили)… И всё-таки бюстгальтер как таковой появился в самом конце 19 века, когда недоумение и возмущение по поводу корсета, опасного для здоровья в целом, достигло апогея.Считается, что первый лифчик был создан хозяйкой корсетной мастерской Эрмини Кадоль в 1889 году. В рамках Всемирной выставки , проходившей в Париже, мадам Кадоль выставила изделие под названием «Благополучие» («le Bien-Etre») и позиционировала его как «разработанное для поддержки груди, при этом на бретелях». По сути, Эрмини Кадоль горизонтально разрезала корсет на две части и пришила к верхней бретели. Но нынешние хозяева семейного бизнеса мадам Кадоль настаивают на том, что она «освободила женщин, изобретя первый бюстгальтер».Следующий прорыв совершила в 1893 году Мари Тусек, запатентовавшая в Нью-Йорке чудную модель «breast supporter» –, да ещё и(hook-and-eye closure).В 1914 году американка Мэри Фелпс Джейкобc запатентовала «бюстгальтер без спинки» («backless brassiere»). Согласно одной из вариаций истории «рождения» «лифчика без спинки», Мэри никак не могла смириться с тем, что из-под вечернего платья с открытой спиной неэстетично выглядывают фрагменты жёсткого корсета. И вместе со служанкой сшила себеи нескольких ленточек нечто похожее на современный бюстгальтер без поролона.…И вдруг на арене бра-модельеров в 1912 году появляется… мужчина! Однажды немецкий фабрикант Зигмунд Линдауэр, производивший корсеты и в ус не дувший по поводу их удобства, женился. Свадебное путешествие превратилось в пытку из-за бесчисленных пуговиц и крючков на нижнем белье красавицы новобрачной. Когда медовый месяц закончился, возмущённый герр Линдауэр поспешил сконструировать бюстгальтер, который. За результат от Novate.ru всё равно спасибо.Благодаря русской эмигрантке Иде Розенталь конструкция бюстгальтера была усовершенствована. Лиф был разделён на две чашечки, размеры которых наконец-то зависели от размера груди (кстати, стандартизировать размеры госпоже Розенталь помогал муж – основатель известной компании по производству белья «Maidenform»). Вставка между чашечками из эластичного материала –также заслуга Иды, как и регулируемые застёжки, которые фирма Maidenform запатентовала в 1942 году.Во время Второй мировой фирма «Maidenform» (и многие другие предприятия лёгкой промышленности, как уже отмечалось в материалах на Novate.ru) выпускала несколько иную продукцию: военную форму, парашюты и др. Но уже 1949 г. супруги Розенталь развернули масштабную рекламную кампанию со слоганом(«I dreamed I ... in my Maidenform bra»).На рекламных плакатах девушки в бюстгальтерах изображали актрис, бандиток, политиков, очаровательных подсудимых, шахматисток и игроков на бильярде, но одно оставалось неизменным: радость жизни возможна только в бюстгальтере от Maidenform!В 1940–1950-е годы наиболее популярной становится модель бюстгальтера(torpedo bra).(«бюстгальтер-торпеда») отличался специфической остроконечной формой чашек. Женщины нисколько не были смущены – напротив, на bullet bra надевался тонкий обтягивающий свитер.Благодаря популярному вестерну 1943 года «Вне закона», где героиня Джейн Рассел бесстыдно возлегает на сеновале в провокационном bullet bra, данная модель бюстгальтера приобретает популярность и среди «земных женщин».Порой, конечно, и до абсурда доходило , но женщины – создания увлекающиеся. Тем более, что любимые актрисы – и Мэрилин Монро, и Софи Лорен, и Элизабет Тейлор – задавали моду на «пули». От них не отставали и героини пин-апа.В конце 1940–1950-х фирма «Fredericks of Hollywood» порадовала тех женщин, которые всегда найдут в себе изъян . Отныне с помощью новомодной моделидамы могли…Для этого с бюстгальтером в комплекте шла специальная трубочка.Стремление к совершенству не обходилось и без курьёзов. Например, однажды во время полёта у соблазнительно «надутой» стюардессы грудь начала стремительно расти. Девушка схватила шпильку, предложенную одной догадливой пассажиркой, и стала втыкать в бюстгальтер. Пассажир-мужчина, наблюдавший сцену, решил, что происходит то ли захват самолёта террористами, то ли самоубийство, то ли и то и другое… Гражданин набросился на стюардессу, повалил её на пол; началась потасовка… Одним словом, не грудь – бомба.В 1960-е годы среди женщин необычайно популярна серия фильмов по романам Анн и Сержа Голон об Анжелике. Бюст Мишель Мерсье, нескромно выглядывавший из экстремально декольтированных нарядов эпохи Людовика XIV, становится эталоном, приблизиться к которому женщины даже и не мечтали. В действительности же для съёмок в «Анжелике» актриса носила специальную модель бюстгальтера, которая мягко и надёжно поддерживала грудь снизу, но позволяла носить глубокое декольте – так называемыйМодель с удобными «балкончиками» для бюста стала идеей фикс в первую очередь среди не избалованных бельевым ассортиментом женщин Советского Союза. Иметь «лифчик как у Анжелики » было просто счастьем. Вплоть до сегодняшнего дня многие русскоговорящие дамы называют бюстгальтер с открытой верхней частью и широко расположенными (часто отстёгивающимися) бретелямиВ 1968 году американские феминистки в рамках акции протеста публично снимали с себя бюстгальтеры, чтобы сжечь . Целью акции было привлечение внимания к проблеме сексизма: бюстгальтер, по их мнению, – это не удобная для самой женщины вещь, а, «увековечивающий мужскую фантазию о надутых буферах». Феминистки призывали женщин принять своё тело таким, какое оно есть, не носить бюстгальтер и тем самым отказаться от роли сексуально привлекательного неодушевлённого предмета.В 1977 году дизайнеры Лайза Линдел и Хинда Миллер, осознававшие неудобства обычного бюстгальтера во время занятий спортом, разработали специальную модель для бега.(в перводе с английского jogging – «бег трусцой») был мягче и эластичнее по сравнению с привычными лифчиками.Разумеется, с тех пор спортивные топы неоднократно совершенствовались: материалы становились всё более эластичными, были разработаны компрессионные (прижимающие грудь) для женщин с небольшим бюстом и инкапсулирующие (поддерживающие каждую грудь по отдельности) для дам с размером С и более модели.В 1990-е годы фирма «Wonderbra» предлагает женщинам бюстгальтер мечты с: конструкция с объёмными подушечками в нижнем сегменте чашечек значительно приподнимала грудь (+сдвигала к центру), за счёт чего любая обладательница «wonderbra» выглядела сногсшибательно.Позаботилась фирма «Wonderbra» и о рекламе. Так, например, в 1994 году билборды «Hello Boys» с изображением Евы Герциговой в пуш-ап продукции были настолько хороши, что их… пришлось убрать. Дело в том, что водители авто, рассматривая Еву, переставали следить за дорогой; доходило до ДТП. Пуш-ап – страшная сила.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: