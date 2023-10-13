Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Деревня Чжундун в горной китайской провинции Гуиджоу считается единственным в стране постоянным поселением в естественной пещере. Добраться в это поселение, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря, можно только пешком. Восхождение занимает час, и из-за труднодоступности местным жителям приходится непросто.











Пещера расположена высоко в горах, и сюда можно только дойти пешком.







Здесь живет около 100 человек.







Жители разводят домашний скот, так как до ближайшего рынка полтора часа пешком по горам.







Что еще хуже, правительство заявило, что «Китай — это не пещерный народ», и закрыло деревенскую школу еще в начале 2011 года. Теперь детям приходится идти два часа пешком каждое утро в другую школу.







Чтобы улучшить условия жизни в деревне, старейшины пытались уговорить местное правление построить дорогу и соединить поселение с существующей инфраструктурой. Хотя в деревне Чжундун есть телевидение и иногда — газеты, в целом она отрезана от остального мира.







В деревне даже есть своя баскетбольная площадка.



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