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Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Деревня Чжундун в горной китайской провинции Гуиджоу считается единственным в стране постоянным поселением в естественной пещере. Добраться в это поселение, расположенное на высоте 1800 метров над уровнем моря, можно только пешком. Восхождение занимает час, и из-за труднодоступности местным жителям приходится непросто.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Пещера расположена высоко в горах, и сюда можно только дойти пешком.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Здесь живет около 100 человек.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Жители разводят домашний скот, так как до ближайшего рынка полтора часа пешком по горам.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Что еще хуже, правительство заявило, что «Китай — это не пещерный народ», и закрыло деревенскую школу еще в начале 2011 года. Теперь детям приходится идти два часа пешком каждое утро в другую школу.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

Чтобы улучшить условия жизни в деревне, старейшины пытались уговорить местное правление построить дорогу и соединить поселение с существующей инфраструктурой. Хотя в деревне Чжундун есть телевидение и иногда — газеты, в целом она отрезана от остального мира.

Гигантская пещера в Китае, в которой поместилась целая деревня на 100 человек

В деревне даже есть своя баскетбольная площадка.

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