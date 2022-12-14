За что женщин карали клеймом «ведьма», и Почему через 300 лет тысячи жертв решили помиловать

Когда приближается Хэллоуин, ведьм можно увидеть на вечеринках в домах людей или прогуливающихся по улицам с пакетами конфет в руках. У всех есть представление о том, как должна выглядеть ведьма: у неё чёрная шляпа и она летает на метле. Мы знаем, что они варят свои колдовские зелья в больших чугунных котлах, и что их традиционно сжигают на костре. Во всём этом присутствует флёр несерьёзности, но когда-то это было более чем серьёзно. Трагедия тёмных веков, которую решили сегодня разворошить и попытаться хоть частично исправить причинённое тогда зло.
Наше современное представление о ведьмах содержит слишком много заблуждений. Но сейчас мы хотя бы не охотимся на них. А вот триста лет назад в Шотландии более двух тысяч человек были сожжены на костре в наказание за то, что они ведьмы.
Модель колдуньи XIX века в Музее чародейства и магии, Боскасл, Девон.
Клэр Митчелл, королевский адвокат, прокурор апелляционного суда по уголовным делам в Эдинбурге, требует официального помилования этих несчастных жертв суеверий, которые были в основном женщинами. Закон о колдовстве был принят в 1563 году и оставался в силе почти сто семьдесят пять лет. Жертвами этого мракобесия стали сотни тысяч невинных людей.
Устройство для взвешивания, чтобы узнать, является ли обвиняемая ведьмой (The Witch Trials).
Мужчин тоже обвиняли в колдовстве
В Европе в XVI и XVII веках около 60 000 человек были казнены по обвинению в колдовстве. Далеко не все, кого обвинили в ведьмовстве были женщинами. В Англии, в довольно просвещённый, елизаветинский период прошло 270 судебных процессов над «ведьмами». Двести сорок семь из обвиняемых были женщинами и двадцать три — мужчинами.
Скульптура Рогатого бога Викки в Музее чародейства и магии в Боскасле, Англия.
Во время самого известного судебного процесса над ведьмами в Салеме, штат Массачусетс, мужчины также были среди подозреваемых и осуждённых. С февраля 1692 года по май 1693 года в Салеме были обвинены две сотни человек. В итоге виновными были признаны девятнадцать из них: четырнадцать женщин и пять мужчин. Это были: преподобный Джордж Берроуз, Джон Уиллард, Джордж Джейкобс-старший, Джон Проктор и Сэмюэл Уордвелл.
Суд над Джорджем Джейкобсом за колдовство в Салеме.
Колдовство в Салеме. Гравюра.
Дом Джона Проктора в Пибоди, Массачусетс.
Один из обвиняемых, Джайлс Кори, также умер. В итоге его даже не признали виновным. Несчастный просто не выдержал пыток, несмотря на которые он отказался сознаваться в колдовстве. Проверяли Кори следующим образом: на него положили доску и наваливали сверху камни. Всё, что он говорил на требования признать себя виновным, было: «Больше веса!» Джайлс держался целых три дня,прежде чем скончался. Всё это говорит только об одном: если охотник на ведьм приехал в город, то никто не был в безопасности - ни мужчина, ни женщина, ни даже пуританский священник.
Такими обычно изображают ведьм.
Зелья
Все мы знакомы с «ужасными ингредиентами» колдовских зелий, которые варили ведьмы. Шекспир в своей знаменитой поэме прославил такие фразы, как «палец лягушки» и «глаз тритона».На самом деле эти ингредиенты не такие уж экзотические или отвратительные, как нам кажется. Просто в средние века латинские названия растений знали только монахи и учёные. У простолюдинов были собственные названия растений, которые они использовали в повседневной жизни, кулинарии и медицине.
Колдовство и исцеление (лечебные зелья) - Музей чародейства и магии, Боскасл, Девон, Англия.
Названия давались часто из-за внешнего вида листьев, или лепестков растения, или как способ описания его целебных свойств. Итак, когда ведьмы в «Макбете» говорили о «глазе тритона», они, скорее всего, имели в виду всего лишь семена дикой горчицы. «Пальцы лягушки» - относились к листьям луковичного лютика, а «шерсть летучей мыши» означала просто мох. Если «львиный зуб» и встречался в чём-либо, то это, вероятно, был обычный одуванчик, а «птичья лапка» - пажитник.
Очень мало ведьм было сожжено на костре
Средневековая миниатюра, изображающая пытки и казни ведьм.
Хотя мы считаем стандартным наказанием за колдовство сожжение на костре, на самом деле ведьм обычно вешали. Сожжение было довольно редким, исключительным случаем. Как например, случай с Жанной д'Арк.
В июле 1650 года пятнадцать человек (включая одного мужчину) были казнены за колдовство через повешение в Таун-Мур в Ньюкасле, Англия.
Все осуждённые в Салеме также были повешены, а не сожжены, как принято считать.
Казнь Яна Гуса.
Закон о колдовстве 1735 года всё ещё применялся в 1944 году
В 1735 году в Великобритании был принят Закон о колдовстве. Этот закон объявил преступлением утверждение, что кто-либо другой обладает магическими способностями или занимается колдовством. До этого, предыдущее законодательство основывалось на предположении, что магия и колдовство действительно существуют. Однако в новой редакции Закона о колдовстве 1735 года говорилось, что колдовство как таковое не является нарушением закона. Напротив, преступление заключалось в суеверном представлении о существовании ведьм.
Закон отразил изменение в отношении к этому вопросу в Европе и положил конец охоте на ведьм в Англии. Закон о колдовстве 1735 года оставался в силе в Великобритании в течение многих лет, вплоть до середины двадцатого века. В 1944 году Джейн Ребекка Йорк стала последней, кого судили по нему. Обвиняли её совсем не в том, что она ведьма. Женщина заявляла, что она медиум. Её признали виновной в том, что она «притворялась, что вызывает духи умерших». На её сеансы приходили несколько полицейских, работающих под прикрытием. Им было приказано спросить о несуществующих родственниках. Йорк очень подробно рассказала одному офицеру о том, как его воображаемый брат был заживо сожжён во время бомбардировки.
Обвиняемая «ведьма».
Хотя данный Закон после 1944 года больше не применялся, но действовал он вплоть до 1951 года. После он был окончательно отменён и заменен Законом 1951 года о мошеннических средствах массовой информации.
На крыльях мандрагоры
Корень мандрагоры.
Предположение о том, что ведьмы могли летать, могло быть связано с тем, что корень мандрагоры и другие галлюциногенные растения использовались в церемониях колдовства. Те, кто пробовал на себе свойства «волшебного» корня, описали галлюциногенные и эйфорические свойства растения. Он вызывает ощущение, как-будто ты плывёшь. Чтобы ощутить это, «ведьмы» во время ритуала втирали в кожу мазь, содержащую корень мандрагоры и попросту говоря «ловили кайф». Принимать в пищу этот ингредиент было проблематично, можно было отравиться.
Поэтому вместо этого на и втирали мазь в тело. Лучшее место для её впитывания - подмышки и другие нежные части тела. Для этого обнажались. В результате и возникли образы голых женщин, летающих на мётлах.
Ведьмина метла.
Было много споров о том, каким именно образом ведьмы седлали метлу. Средневековые гравюры изображали их и так и сяк. К тому же встречались картинки и с применением вил, граблей и прочего инвентаря. Так что этот вопрос так и остался открытым.
А что сейчас?
Клэр Митчелл изучала много литературы и судебной документации о ведьмах. В частности, её сильно возмутила история одной женщины, осуждённой за колдовство. Она не понимала в чём её обвиняют и повторяла: «Разве можно быть ведьмой и не знать этого?»
Клэр это настолько поразило, что она решила узнать больше о ведьмах Шотландии. Адвокат жила недалеко от Сада Принсес-Стрит, исторического места казни. Во время посещения этого места она видела военные мемориалы, но никаких упоминаний обо всех женщинах, которые там были казнены просто ни за что, она не встретила.
Две ведьмы Пендла, испытанные в Ланкастере в 1612 году, на иллюстрации из романа Уильяма Харрисона Эйнсворта 1849 года Ланкаширские ведьмы.
«Отчасти меня бесит то, что женщины не могут сказать что-либо от своего имени», - сказала она. Здесь сошлись для Клэр в одной точке и интерес к истории, и интерес к правам человека, и интерес к судебным ошибкам. Также адвокат захотела добиться трёх вещей: официальных извинений, публичного национального мемориала и официального помилования осуждённых.
Митчелл начала кампанию в Твиттере вместе с историком Эдинбургского университета, профессором Джулианом Гударом и писательницей Сарой Шеридан. Вместе они собираются добиваться поставленных целей, подталкивая правительство Шотландии к принятию решения о помиловании жертв охоты на ведьм.
Некоторые подвижки в деле о помиловании жертв охоты на ведьм уже есть.
Некоторые подвижки уже есть. Недавно в городах Вэллифилд, Калросс и Торриберн были открыты мемориальные доски в честь трёхсот восьмидесяти женщин, казнённых за колдовство в этом районе. Это случилось после того, как в 1542 году парламент принял Закон о колдовстве. Этот закон объявил колдовство преступлением, караемым смертной казнью. Охоту на ведьм официально начал Джеймс VI из Шотландии. Он увлёкся вопросом о ведьмах после того, как его мать, Мария, королева Шотландии, была заключена в тюрьму королевой Елизаветой I на восемнадцать лет, а затем обезглавлена в 1587 году по приказу королевы.
Он даже написал книгу об оккультизме «Демонология». Некоторые считают, что, когда Шекспир писал «Макбета», он добавил трёх ведьм, чтобы угодить королю Джеймсу. По иронии судьбы, Джеймс стал преемником королевы Елизаветы I и правил Англией как Джеймс I.
Король лично присутствовал на судебных процессах над ведьмами и спровоцировал в стране настоящую сатанинскую панику. В результате чего сотни людей сначала томились в тюрьмах, а после подверглись публичным пыткам с целью получения признания. Обычными жертвами в то время становились пожилые женщины из неблагополучных семей, которые не могли защитить себя.
В средние века колдовство стало прочно ассоциироваться с религией. Ведь именно церковь имела власть наказывать тех, кто по их мнению, был одержим злыми духами. Запуганные суеверные люди винили ведьм в неожиданной смерти родственника, неурожаях, других неудачах, причин которых они не понимали. Бывали и случаи мести, зависти и прочие неблаговидные поступки по отношению к ближним.
Иногда для обвинения в колдовстве достаточно было голословного заявления.
Законы о колдовстве 1524 и 1604 годов разрешали судебные процессы над ведьмами в светских судах. Парламент отменил законы против колдовства, но власти всё ещё могли заключать в тюрьму людей, добровольно заявлявших о том, что они использовали магические силы. Был создан даже специальный веб-сайт «Ведьмы Шотландии», который призывает к кампании за справедливость для подвергшихся насилию душ мужчин и женщин, ошибочно обвинённых в колдовстве.
Салемские ведьмы.
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