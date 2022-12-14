За что женщин карали клеймом «ведьма», и Почему через 300 лет тысячи жертв решили помиловать

Модель колдуньи XIX века в Музее чародейства и магии, Боскасл, Девон.

Устройство для взвешивания, чтобы узнать, является ли обвиняемая ведьмой (The Witch Trials).

Мужчин тоже обвиняли в колдовстве

Скульптура Рогатого бога Викки в Музее чародейства и магии в Боскасле, Англия.

Суд над Джорджем Джейкобсом за колдовство в Салеме.

Колдовство в Салеме. Гравюра.

Дом Джона Проктора в Пибоди, Массачусетс.

Такими обычно изображают ведьм.

Зелья

Колдовство и исцеление (лечебные зелья) - Музей чародейства и магии, Боскасл, Девон, Англия.

Очень мало ведьм было сожжено на костре

Средневековая миниатюра, изображающая пытки и казни ведьм.

Казнь Яна Гуса.

Закон о колдовстве 1735 года всё ещё применялся в 1944 году

Обвиняемая «ведьма».

На крыльях мандрагоры

Корень мандрагоры.

Ведьмина метла.

А что сейчас?

Две ведьмы Пендла, испытанные в Ланкастере в 1612 году, на иллюстрации из романа Уильяма Харрисона Эйнсворта 1849 года Ланкаширские ведьмы.

Некоторые подвижки в деле о помиловании жертв охоты на ведьм уже есть.

Иногда для обвинения в колдовстве достаточно было голословного заявления.

Салемские ведьмы.