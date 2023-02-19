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Как починить обувь с помощью клея и соды

Качественный ремонт кожаной обуви можно осуществить и в домашних условиях. Однако важно знать, что одного только супер-клея для ремонта будет мало, так как после непродолжительной ходьбы обувь снова порвется в том же месте.
Однако зная один дешевый лайфхак, вы легко сможете подклеить обувь и спокойно доходите в ней весь сезон.

Как починить обувь с помощью клея и соды

Перед ремонтом обувь необходимо хорошо помыть и полностью высушить.
Первым шагом тщательно обработайте поврежденное место средством для снятия лака. Для удобства можно использовать ватные палочки.

Как починить обувь с помощью клея и соды

Следующим шагом насыпьте на порванное место пищевую соду.

Как починить обувь с помощью клея и соды

Нанесите клей прямо на соду.

Как починить обувь с помощью клея и соды

После высыхания клея порванное место будет очень хорошо зафиксировано. Благодаря соде действие клея будет более эффективным.
О том, как починить обувь с содой, смотрите на видео:


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