Как починить обувь с помощью клея и соды

Качественный ремонт кожаной обуви можно осуществить и в домашних условиях. Однако важно знать, что одного только супер-клея для ремонта будет мало, так как после непродолжительной ходьбы обувь снова порвется в том же месте.

Однако зная один дешевый лайфхак, вы легко сможете подклеить обувь и спокойно доходите в ней весь сезон.







Перед ремонтом обувь необходимо хорошо помыть и полностью высушить.

Первым шагом тщательно обработайте поврежденное место средством для снятия лака. Для удобства можно использовать ватные палочки.







Следующим шагом насыпьте на порванное место пищевую соду.







Нанесите клей прямо на соду.







После высыхания клея порванное место будет очень хорошо зафиксировано. Благодаря соде действие клея будет более эффективным.

О том, как починить обувь с содой, смотрите на видео:



