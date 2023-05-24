Время умирать: в NASA назвали дату конца света

В отличие от предсказаний ясновидцев, прогноз NASA основан исключительно на научных данных. Все серьезно.

Ванга и другие ясновидящие не раз называли разные даты конца света, но ни одна из них и близко не стояла с прогнозами ученых.

На протяжении всей истории человечества дата так называемого «конца света» называлась неоднократно. Обычно это означает смерть всех на Земле или всего живого на Земле. Все эти предположения основаны на религиозных мировоззрениях или научных гипотезах. Но на этот раз ученым действительно удалось рассчитать дату конца света.

Когда будет конец света по мнению NASA?

Кадзуми Одзаки, японский эксперт из Университета Тохо в Японии, и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) создали систему экзопланет в рамках междисциплинарного сотрудничества, целью которого был поиск жизни на других планетах. Кристофер Рейнхардт, американский коллега Кадзуми Одзаки, по проекту Nexus of Science (NExSS), даже смог рассчитать дату и причину конца жизни на Земле, используя эту симуляцию.

Согласно экспертному научному исследованию, опубликованному в научном журнале Nature Geoscience, срок жизни нашей планеты составляет от его 1,08 миллиарда лет до его 1,14 миллиарда лет, после чего атмосфера Земли исчезает из-за солнечной радиации и вся жизнь будет уничтожена.

Автор этого исследования подчеркивает, что он использовал как существующие данные, так и новую информацию и методы исследования из исследований своих коллег в своем исследовании, а затем провел моделирование примерно 400 000 раз, чтобы подтвердить свои выводы. Одзаки и Рейнхардт считают, что продолжительность жизни Земли составляет менее 1,5 миллиарда лет. За это время богатая кислородом атмосфера нашей планеты станет фотохимически неустойчивой под действием солнечной радиации, резко снизится содержание кислорода в атмосфере. Концентрация этого газа станет очень низкой, и жизнь станет невозможной.

В то же время представители НАСА признают, что существует множество биогеохимических и климатических процессов, которые не учитываются в их моделях, но которые влияют на глобальную продолжительность жизни и способствуют тому, что «конец света» может случиться раньше или позже рассчитанного срока. По существующим подсчетам экспертов в настоящее время дата конца света будет находиться где-то в промежутке между 1 080 002 021 и 1 140 002 021 годами.