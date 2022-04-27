10 настолько чудных автомобилей, что в их реальность сложно поверить

Автомобиль OSI Silver Fox с кузовом-катамараном.

1. OSI Silver Fox

Две боковые части OSI Silver Fox соединяются тремя спойлерами с активной аэродинамикой.

Вид сзади на OSI Silver Fox.

2. Firebird 1 XP-21

Firebird 1 XP-21 - истребитель на колесах.

3. BMW Lovos

Отклонение лопаток изменяет внешний вид и функциональность BMW Lovos.

BMW Lovos во «взъерошенном» состоянии.

Система привода лопаток на демонстраторе технологии.

4. Aghnides Rhino

Уникальный вездеход Rhino.

Который к тому же плавает.

Основная фишка Rhino – огромные пустотелые колеса.

5. Italcorsca / Tarf II

Гоночный болид Tarf.

Tarf II в музее.

6. BMW 4219 Eli

BMW 4219 Eli – концепт суперавтомобиля для ребенка.

7. Curtiss-Wright Model 2500

Прототип автомобиля на воздушной подушке Curtiss-Wright.

Curtiss-Wright Bee – концепция серийного 2-местного «воздушного автомобиля».

8. Dynasphere

Ходовой прототип машины-колеса Dynasphere.

Автомобиль-колесо Dynasphere.

Dynasphere на обложке журнала Popular Science.

9. Helicron No.1

Helicron No.1 – автомобиль с пропеллером.

Обтекаемый кузов Helicron No.1.

10. Hafner Rotobuggy

Hafner Rotobuggy - вертолет из джипа.