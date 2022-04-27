10 настолько чудных автомобилей, что в их реальность сложно поверить

Автомобиль OSI Silver Fox с кузовом-катамараном.
Далеко не все автомобили имеют форму, к которой привыкли современные обыватели. Когда разработчики сильно «ударяются» в аэродинамику, модный дизайн или стремятся к бескомпромиссной проходимости, получается техника, которая ужасает или же вызывает улыбку. Этим машинам просто нельзя появляться на дороге, поскольку они привлекут столько внимания, что могут вызвать множество ДТП.
1. OSI Silver Fox
Две боковые части OSI Silver Fox соединяются тремя спойлерами с активной аэродинамикой.
Вид сзади на OSI Silver Fox.
Прототип OSI Silver Fox разработан для достижения наилучшей аэродинамики. Вместо того, чтобы использовать кузов традиционного типа, итальянцы из OSI спроектировали свой удивительный вариант. Получилась быстроходная машина с двумя корпусами и подвешенным между ними пассажирским салоном. В сравнении с обычными автомобилями компоновка корпуса OSI Silver Fox с тремя спойлерами придает ему огромную прижимную силу. Очень легкий кузов и 1,0-литровый четырехцилиндровый двигатель позволили достичь максимальной скорости 250 км/ч - удивительный результат для 1967 года. Был построен лишь единственный прототип, а уже через год фирма обанкротилась.
2. Firebird 1 XP-21
Firebird 1 XP-21 - истребитель на колесах.
Увидев, насколько успешны реактивные двигатели на самолетах, инженеры из General Motors решили поэкспериментировать с реактивной турбиной на автомобилях. Firebird 1 XP-21 - их первая попытка 1954 года. В этом удивительном аппарате воздух подается в турбину через пару воздухозаборников в носу. В отличие от реактивного самолета, выхлопные газы не обеспечивают основную тягу. Вместо этого турбина приводит в движение задние колеса. Одноместный кузов полностью повторяет конструкцию самолета, а на крыльях даже стоят закрылки для замедления. И все равно на XP-21 было очень опасно ездить. Он не дошел до производства, хотя в GM пытались сделать семейную версию.
3. BMW Lovos
Отклонение лопаток изменяет внешний вид и функциональность BMW Lovos.
BMW Lovos во «взъерошенном» состоянии.
Система привода лопаток на демонстраторе технологии.
Это не скриншоты из нового фильма про трансформеров - это концепт-кар, разработанный Anne Forschner для BMW. Lovos пока не готов к серийному производству, есть только масштабная модель. Внешний вид автомобиля выполнен из 260 одинаковых металлических пластин. Каждая из них является маленькой фотоэлектрической панелью и шарнирно закреплена так, что вся машина может выступать в качестве воздушного тормоза на высокой скорости. Сомнительное техническое решение, скорее рассчитанное на внешнюю привлекательность.
4. Aghnides Rhino
Уникальный вездеход Rhino.
Который к тому же плавает.
Основная фишка Rhino – огромные пустотелые колеса.
По мере того, как набирала обороты Холодная война, изобретатель Elie Aghnides понял, что ни одно транспортное средство не может защитить арктические просторы Аляски и Канады. Для этого в 1954году Aghnides разработал уникальный вездеход Rhino. Главная особенность странного автомобиля - его полусферические колеса, предназначенные для того, чтобы давать тягу в самой ужасной труднопроходимой местности, и позволять Rhino накрениваться до 75 градусов вправо или влево. Двигатель - 110-сильный дизель, расходующий 20 литров на 100 километров. Сделанная из алюминия машина весит 5 тонн, но при этом умеет плавать с помощью водометов.
К сожалению, колеса были также основной слабостью Rhino. С военной точки зрения, это были гигантские цели, уязвимые для легкого стрелкового оружия. Построен единственный прототип Rhino, который не заинтересовал канадских военных.
5. Italcorsca / Tarf II
Гоночный болид Tarf.
Tarf II в музее.
Автомобиль построен в 1951 году специально для установки рекордов скорости гонщиком Пьеро Таруффи. Как и Silver Fox, Tarf, прозванный «Двойная торпеда», состоит из сдвоенного кузова, но он намного меньше и легче. Водитель сидит в правой части фюзеляжа, который слишком узкий, чтобы поместить внутри руль. Вместо этого водитель использует два рычага для управления автомобилем. В левом понтоне стояли различные двигатели – от 500-кубовых до 2,4-литрового Ferrari 246 Dino. С последним была достигнута максимальная скорость 290 км/ч.
6. BMW 4219 Eli
BMW 4219 Eli – концепт суперавтомобиля для ребенка.
Автомобиль спроектирован инженерами BMW специально для 4-летнего мальчика Эли, который попросил у папы большую машинку. Это дизайнерское упражнение восприняли в BMW с всерьез. Суперкар реализует невинную детскую логику «Больше колес и моторов = лучше автомобиль». Название BMW 4219 Eli означает: 42 колеса, 19 двигателей Porsche, кузов Extra Long и традиционная приставка «i» для обозначения двигателей с инжекторами. В машине всего три места: для папы, мамы и ребенка. Пожалуй, это самый необычный концепт от BMW, жаль только, что его никогда не построят. Это просто идея, рожденная воображением ребенка.
7. Curtiss-Wright Model 2500
Прототип автомобиля на воздушной подушке Curtiss-Wright.
Curtiss-Wright Bee – концепция серийного 2-местного «воздушного автомобиля».
Во время Холодной войны почти все необычные идеи получали военное финансирование. В 1959 году авиастроительная фирма Curtiss-Wright разработала автомобиль на воздушной подушке – модель 2500. Он мог ездить по твердой поверхности, по грязи и по воде и мог использоваться в десантных операциях. Его управление «очень простое, и транспортное средство двигается настолько стабильно, что кто угодно может им управлять».
Два 180-сильных двигателя Lycoming, один спереди, второй сзади, вращали свои пропеллеры. Создаваемый поток воздуха поднимал машину на 25-35 сантиметров над землей. Максимальная скорость - 60 км/ч. Построенные прототипы показались военным недостаточно практичными. В Curtiss-Wright задумали сделать гражданскую версию машины, но этот проект не продвинулся дальше чертежной доски.
8. Dynasphere
Ходовой прототип машины-колеса Dynasphere.
Автомобиль-колесо Dynasphere.
Dynasphere на обложке журнала Popular Science.
Через несколько десятилетий после появления первых автомобилей на дороге уже стали появляться желающие кардинально изменить их конструкцию. Д-р Дж А. Первс (Dr. J. A. Purves) разработал Dynasphere в 1932 году. Его реклама заявляла, что это транспорт будущего. Первс планировал целую линейку машин разных размеров, но дело ограничилось прототипами. Несмотря на небольшую скорость (40 км/ч), Dynasphere работал очень хорошо, и был готов произвести революцию на дороге, несмотря на множество вопросов и нелепую внешность. Тем не менее, идея так и не получила развития по очевидным причинам.
9. Helicron No.1
Helicron No.1 – автомобиль с пропеллером.
Обтекаемый кузов Helicron No.1.
Это странное соединение самолета и автомобиля стало возможным, благодаря Первой мировой войне. После ее окончания на рынке появились сотни уже не нужных авиационных двигателей, которые быстро расхватали инженеры и изобретатели. Один из таких и построил Helicron в 1930-х годах. Машина стояла в сарае до 2000 года, когда ей поставили новый авиационный мотор. Удивительно, но Helicron смог пройти французскую инспекцию по безопасности дорожного движения, а это означает, что владельцы Helicron могут легально ездить на французских дорогах.
10. Hafner Rotobuggy
Hafner Rotobuggy - вертолет из джипа.
Во время Второй мировой войны не только Гитлер искал супер-оружие. Британский «безумный гений» Рауль Хафнер (Raoul Hafner) придумал идею Rotobuggy – военного джипа с прикрепленным несущим винта вертолета. Теоретически это было отличное мобильное транспортное средство для ВДВ. Вращаемый ротор позволял машине плавно летать над землей. Первоначальные тесты были «весьма удовлетворительны», но война шла, и с появлением новых мощных транспортных самолетов Rotobuggy слишком быстро устарел.
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