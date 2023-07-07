10 весьма странных вещей, отправленных в космос человеком

Письмо в бутылке, отправленное в космос.
С того самого дня, как первый человек полетел в космос, на орбиту начали отправлять самые различные, иногда достаточно странные предметы. Даже в автоматических беспилотных космических аппаратах в космос с Земли отправляют самые необычные вещи.
1. Игрушки
На аппарате STS-54 (1993) в космос отправилось 40 игрушек, а на STS-77 (1996) - еще 10.Шестнадцать игрушек и предметов спортивного инвентаря отправили на испытания на Международную космическую станцию. А в рамках программы STEM (Наука, технология, инженерия и математика) 30,5-сантиметровая фигурка космонавта Базза Лайтера от Pixar провела на орбите Земли (на МКС) 458 дней.
2. Огнестрельное оружие
Начиная с 1986 года, всем советским и российским космонавтам выдавали трехствольный пистолет ТП-82, который мог стрелять как пулями, так и сигнальными ракетами. Приклад этого оружия был съемным и мог использоваться как мачете. Подобное оружие предназначалось вовсе не для борьбы с инопланетянами, а для выживания космонавтов после аварийной посадки в условиях дикой местности.
Впервые идея насчет оснащения космонавтов специальным оружием появилась у космонавта Алексея Леонова после того, как в 1965 году Леонов вместе с Беляевым совершили аварийную посадку на борту аппарата Восток-2. Космонавты провели 2 суток в зимней тайге, ожидая спасателей. При этом пистолет ПМ, который был у них, очень плохо подходил для защиты от хищников и охоты.В 1968 году был разработан комплект выживания для всех советских космических миссий, в котором пистолет Макарова был заменен на TP-82.
3. Эротика
Эротика.
Когда НАСА отправило "Аполлон-12" на Луну в ноябре 1969 года, дублирующий экипаж сыграл шутку с основным. После того, как посадочный модуль приземлился в районе Океана Бурь, Чарльз Конрад и Алан Бин собрались выйти на лунную поверхность. Когда они открыли руководства, прикрепленные к запястьям скафандров, то обнаружили там снимки фотомоделей Playboyс остроумными комментариями ("видишь интересные холмы и долины", "идеальный партнер для связывания тросом", "не забудь описать выпуклости", "изучи ее активность").
4. Световой меч Люка Скайуокера
Световой меч Люка Скайуокера.
Некоторые вещи брали с собой на орбиту без причины, просто чтобы потом можно было сказать, что данный предмет побывал в космосе. Когда в октябре 2007 года запустили шаттл "Дискавери" (с экспедицией STS-120, которая провела на МКС 2 недели), то каждому космонавту разрешили взять с собой в полет 1 килограмм личных вещей.
Командир полета Пэм Мелрой взяла с собой флаги школы своего племянника. Другие члены экипажа набрали с собой различных сувениров, чтобы впоследствии подарить их своим друзьям и разным организациям. Также в полетную ведомость был включен световой меч, который использовал Люк Скайуокер в "Возвращении Джедая". Джордж Лукас попросил, чтобы этот меч взяли в космос по случаю 30-й годовщины "Звездных войн".
5. Мелочь (монеты)
Мелочь (монеты).
Казалось бы монеты слишком обыденные, чтобы включать их в данный перечень необычных вещей. Но зачем монеты астронавтам на орбите? В июле 1961 года Гас Гриссом, который стал вторым американцем, побывавшим в космосе, приводнился после 15 минут суборбитального полета в Атлантическом океане. Пока он ждал вертолета с базы USS Randolph,вода начала заливать аппарат Liberty Bell 7 через открытый люк.
Когда Гриссом выплыл наружу, он понял, что его тянет на дно мелочь, лежащая в кармане (космонавт набрал ее с собой, чтобы раздарить потом в качестве сувениров). Он выбросил ее в люк тонущего аппарата, а вскоре подоспел спасательный вертолет. Когда Liberty Bell 7 подняли с глубины 4900 метров в1999 году, то из него извлекли 52 монеты.
6. Реклама продуктов
Реклама продуктов.
В рекламных целях компания Coca-Cola потратила$ 250 000на разработку банки, из которой можно пить в невесомости. Компания даже изменила формулу напитка, чтобы его было легче пить (газированные напитки трудно удержать в желудке при нулевой гравитации). Когда Pepsi пронюхала, что НАСА решила отправить дозаторы с колой на очередном шаттле, то потратила целых $ 14 млн на разработку своей банки "для космоса".
Наконец, шаттл Challenger был отправлен на орбиту в 1985 году с четырьмя банками колы и пепси на борту. Экипаж попробовал в невесомости оба напитка и нашел их отвратительными. Но это не помешало Pepsiзапустить рекламную кампанию, а которой ее продукт был назван "одним гигантским глотком для человечества" (по аналогии со словами Армстронга "один гигантский шаг для человечества").
7. "Письмо в бутылке", отправленное в космос
Письмо в бутылке, отправленное в космос.
После того, как зонд New Horizons завершит свое пятимесячное исследование карликовой планеты Плутон в 2015 году, он станет пятым искусственным объектом, покинувшим пределы Солнечную системы. К его корпусу в различных местах прикреплены контейнеры с сувенирами, такими как CD-ROM с фотографиями персонала проекта New Horizons, фото штатов Мэриленд и Флорида (в которых построили и запустили зонд), а также почтовая марка США с изображением Плутона.
Также с зондом в глубины Вселенной отправились кусок металла Spaceship One,первого частного пилотируемого космического корабля и небольшой чашеподобный контейнер с прахом Томбо, человека, который впервые обнаружил Плутон в далеком 1930 году.
8. Совершенно секретная шутка
Совершенно секретная шутка.
В декабре 2010 года в Калифорнии компания SpaceX запустила беспилотный космический корабль Dragon.После того, как капсула дважды облетела Землю, она успешно приводнилась в 804 километрах к западу от Мексики в Тихом океане, став первым коммерческим космическим кораблем.
В корабле, совершившим испытательный полет, был единственный груз, скрытый в контейнере, привинченном к полу, с надписью "Совершенно секретно" на нем. Когда контейнер вскрыли, оказалось, что в нем был большой круг сыра Грюйер. Это было намеком на пародию Python, в которой Джон Клиз пытается заказать сыр в сырном магазине, в котором нет сыра.
9. Кресла, гамбургеры, пиво и бекон
После этого двое друзей связались с компанией Anheuser-Busch, чтобы спросить,не хотят ли они снять на видео первое пиво в космосе. Компания согласилась и в итоге появилось видео, на котором 2 камеры Toshiba,прикрепленные к стулу на воздушном шаре, снимали пиво и гамбургер, взлетающие в космос.
10. Прах
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