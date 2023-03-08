10 рецептов культовых блюд из популярных фильмов

Черничный пай из фильма «Мои черничные ночи»
Знакомство, завязавшееся за поеданием кусочка черничного пирога, превратилось в любовь…
Filmz.ru
Что нужно:
Для теста:
- 250 г муки
- 125 г сливочного масла
- 50 г сахара
- Яичный желток
- Щепотка соли
Для начинки:
- 500 г черники
- 1 банан
- 2 яичных белка
- 50 г дробленого миндаля
- 50 г сахара
- ½ ч. ложки корицы
Как приготовить черничный пай из фильма «Мои черничные ночи»:
- Для теста смешать муку, чуть растопленное масло, яичный желток и соль. Поставить в прохладу на 1 час.
- Чернику промыть и перебрать. Положить к ней кусочки банана, сахар, миндаль, корицу и хорошо взбитый яичный белок.
- Готовое тесто разделить на две части: одну — побольше, другую — поменьше. Раскатать бОльшую часть теста, выложить ее в форму так, чтобы были края. Выложить на тесто начинку.
- Меньшую часть теста тоже раскатать и накрыть пирог сверху. Сделать несколько дырочек вилкой. Смазать яйцом. — Выпекать в духовке 40 минут при 130 градусах.
- Черничный пай из фильма «Мои черничные ночи» готов!
Печенье Пифии из «Матрицы»
Она похожа на добрую бабушку, но это всего лишь программа. Пифия. Печенье. Матрица. К чему еще слова?
Что нужно:
- 125 г муки
- 125 г сахара
- 125 г сливочного масла
- 125 г овсяных хлопьев
- 125 г мелкорубленого кокосового ореха или просто готовая кокосовая стружка
- ½ ч. ложки сухих дрожжей
- 1 ложка меда
Как приготовить печенье Пифии из «Матрицы»:
- Все ингредиенты очень хорошо перемешать. Можно последовать совету Пифии и мешать тесто для печенья не ложкой, а руками.
- Сформировать печенья, выложить их на противень. Выпекать 20 минут.
- Печенье Пифии из «Матрицы» готово!
Луковый суп от Бриджит Джонс
Растеряха Бриджит только забыла снять синюю нитку с лука-порея, а в целом сделала все правильно. Мы нитку снимем!
Что нужно:
- 1 кг лука-порея
- 1 пучок зеленого лука
- Соль, перец черный по вкусу
- Оливковое масло по вкусу
- Гренки из белого хлеба
Как приготовить луковый суп от Бриджит Джонс:
- Лук-порей порезать, положить в кастрюлю и залить 1 литром кипятка. Варить до готовности.
- Зеленый лук порезать, слегка обжарить в оливковом масле. Добавить в суп. Заправить суп солью и перцем.
- Готовому супу дать слегка остыть, затем превратить в пюре с помощью блендера.
- Подавать с хрустящими гренками из подсушенного белого хлеба.
- Луковый суп от Бриджит Джонс готов!
Коктейль Мартин и Льюис из «Криминального чтива»
Ума Турман перед тем самым танцем с Джоном Траволтой пила пятидолларовый коктейль «Мартин и Льюис». Это классический милк-шейк.
Что нужно:
- 100 г мороженого
- 100 г молока
- 1–2 ст. ложки любого сладкого сиропа
Как приготовить коктейль «Мартин и Льюис» из «Криминального чтива»:
- Все ингредиенты смешать в блендере.
- При желании можно украсить вишенкой, взбитыми сливками, добавить корицу и ваниль.
- Коктейль «Мартин и Льюис» из «Криминального чтива» готов!
Яблочный пирог из «Американского пирога»
Хотя традиционный американский яблочный пирог в фильме используется сексуально активным подростком непривычным образом, на самом деле он очень вкусный. И непохож на нашу шарлотку: тесто в нем — песочное.
Что нужно:
Для теста:
- 2 стакана муки
- 130 г сливочного масла
- Соль по вкусу
Для начинки:
- 400 г очищенных яблок
- 1 ст. ложка лимонного сока
- 3 ст. ложки сахара
- 1 ч. ложка корицы
Как приготовить яблочный пирог из «Американского пирога»:
- В муку бросить щепотку соли. Добавить масло, растереть. Постепенно влить 5 ст. ложек холодной воды. Готовое тесто положить в холодильник на 30 минут.
- В очищенные и порезанные ломтиками яблоки влить сок лимона, добавить сахар и корицу.
- Тесто разделить на две части и раскатать их. Выложить первый пласт в форму, заполнить начинкой и прикрыть вторым слоем. Края соединить. В серединке сделать красивые аккуратные надрезы. Смазать яйцом.
- Выпекать в духовке 40 минут при 200 градусах.
- Яблочный пирог из «Американского пирога» готов!
Коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе»
Они сидели в центре Манхэттена и пили «Космо». Красиво! Почему бы не повторить?
Что нужно:
- 50 г водки
- 25 г «Куантро»
- Сок ½ лимона
- 10 г клюквенного морса
- Лед по вкусу
Как приготовить коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе»:
- Все ингредиенты поместить в шейкер и хорошенько его потрясти.
- Вылить напиток в коктейльную рюмку. Украсить вишенкой.
- Коктейль «Космополитен» из сериала «Секс в Большом городе» готов!
Рататуй из одноименного мультфильма
Рататуй для самого кулинарного мультфильма в мире про крысенка-повара готовил знаменитый шеф-повар Томас Келлер.
Что нужно:
- 2 баклажана
- 1 кабачок
- 7 помидоров
- 1 луковица
- 1 красный болгарский перец
- 2 ст. ложки сухого вина
- 1 зубчик чеснока
- 2 ст. ложки томатной пасты
- Зелень петрушки по вкусу
- Оливковое масло по вкусу
- Соль, перец черный по вкусу
Как приготовить рататуй из знаменитого мультфильма:
- Баклажаны, кабачки и 4 томата нарезать кружками.
- Лук мелко порезать и обжарить на оливковом масле. Добавить к нему 3 мелкопорезанных помидора без кожуры. Тушить 5 минут, затем положить томатную пасту, вино, соль, перец.
- Овощи красиво выложить в форму для запекания по очереди: баклажан, помидор, кабачок. Залить томатным соусом. Сверху выдавить чеснок, посыпать зеленью петрушки. Сбрызнуть оливковым маслом.
- Накрыть форму фольгой и запекать в духовке в течение часа.
- Рататуй из одноименного мультфильма готов!
Жареный цыпленок с чесноком и травами от Джулии Чайлд
В «Джули и Джулии: готовим счастье по рецепту» обычная домохозяйка Джули Пауэлл приготовила 524 блюда по рецептам знаменитого кулинара Джулии Чайлд. Одно из этих блюд — жареный цыпленок с чесноком и травами.
Что нужно:
- 1 небольшой цыпленок
- 2 лимона
- 4 веточки тимьяна
- 2 веточки розмарина
- 6 зубчиков чеснока
- 1 луковица
- 1 ст. ложка оливкового масла
- ½ стакана куриного бульона
- 2 ст. ложки грецких орехов
- 2 пучка кресс-салата
- Соль, перец черный по вкусу
Как приготовить жареного цыпленка с чесноком и травами от Джулии Чайлд:
- В большой миске смешать лимонный сок, тимьян, розмарин, порезанный чеснок, перец и соль. Положить туда же цыпленка и хорошенько обвалять его изнутри и снаружи.
- Лук порезать кольцами и выложить на дно посуды для запекания. На лук выложить цыпленка (перед этим связать ему ноги) и залить его оставшейся пряной смесью. Сбрызнуть оливковым маслом.
- Накрыть форму фольгой и выпекать в духовке 1 час 5 минут.
- Достать цыпленка из духовки, залить его куриным бульоном, добавить дробленые орехи.
- Подавать цыпленка с кресс-салатом и соусом, в котором он готовился.
- Жареный цыпленок с чесноком и травами от Джулии Чайлд готов!
Кофе по-французски для Амели
Знаменитая французская официантка из кино работала в кафе, которое существует на самом деле. Сейчас в этом парижском заведении все посвящено Амели — и стены с фото, и кофе в меню.
Что нужно:
- 6 ч. ложек мелкомолотого кофе
- 3 ч. ложки коньяка
- 4 чашки кипятка
- Щепотка соли
- Сахар по желанию
Как приготовить кофе по-французски для Амели:
- Заварить кофе, добавить соль.
- Разлить кофе по чашкам, в каждую влить немного коньяка и положить сахар по вкусу.
- Кофе по-французски для Амели готов.
Рахат-лукум из «Хроник Нарнии»
Белая королева угощала мальчика Эдмунда сладким рахат-лукумом. Глядя на него, можно подумать, что нет на свете ничего вкуснее этой восточной сладости.
Что нужно:
- 2 стакана сахара
- 3 стакана воды
- 2,5 стакана крахмала
- ½ стакана дробленого миндаля
- Сахарная пудра для посыпания
Как приготовить рахат-лукум из «Хроник Нарнии»:
- Сахар высыпать в кастрюлю, залить половиной стакана воды и довести до кипения. Варить, постоянно помешивая. Должен получиться густой сахарный сироп.
- Крахмал развести в 2 стаканах воды. Влить в сироп, добавить дробленый миндаль. Не забывать все время помешивать. Варить до загустения.
- Сладкую массу выложить на противень не очень толстым слоем. Дать остыть. Разрезать на кусочки, присыпать сахарной пудрой.
- Рахат-лукум из «Хроник Нарнии» готов!
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