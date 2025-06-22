Как сбить остроту блюда и жжение во рту после жгучего перца

Как убрать сильную остроту из блюда/ фото: in.pinterest.com, ethnomir.ru
Впереди нас ждут новогодние праздники, а значит, множество закусок, салатов и других вкусных блюд. Правда, во время предпраздничной суеты можно совершить оплошность — добавить много жгущего перца в пищу. Также слишком острое блюдо можно случайно заказать в ресторане.
Почему начинается «пожар» во рту
За жгучесть острого перца отвечает капсаицин/ фото: ashaindia.ru
Жжение слизистой ротовой полости после употребления острого перца начинается практически сразу же, а вот заканчивается всегда по-разному: «пожар» может длиться от 5 минут до 3-6 часов. Это уже зависит от индивидуальных особенностей организма и сорта перца. Но мучительное жжение всегда происходит из-за одного алкалоида — капсаицина. Он придает блюду остроту и бросающий в ужас вкус. Чем больше его концентрация в стручке, тем более мощное действие наступает. Редко, но жжение может дойти до такого, что человеку становится плохо — у него может закружиться голова, выступить пот и жар и временно исчезнуть вкусовые ощущения. И нет смысла убирать жжение водой — она не поможет, поскольку капсаицин не растворяется в воде, а только разносится по всей пищеварительной системе.
В 1912 году фармацевт из США Уилбур Сковилл впервые обнаружил капсаицин в перце. После чего была создана шкала Сковилла, по которой можно определить остроту продукта. Она измеряется в ЕШС.
1. Жирный йогурт, творог, сметана и мороженое
Молочные продукты должны иметь повышенную жирность/ фото: 911furshet.ru
Продукты, в состав которых входит молоко, помогут снять раздражение слизистой после употребления блюда с перцем. Но нужно использовать продукты высокой жирности — выпить йогурт, съесть творог со сметаной. Хорошим вариантом может послужить сливочное мороженое. Оно будет связываться с капсаицином, смывая его с языка. А вот снизить остроту блюда можно с помощью сливок и сметаны. Только нужно помнить, что они могут свернуться, если блюдо готовится на сильном огне. Лучше добавить молочные продукты в самом конце приготовления.
2. Кислые продукты
Лимонный сок помогает нейтрализовать остроту/ фото: gr.pinterest.com
В тайской кухне есть одна хитрость, которая помогает понизить остроту блюда — это добавление чего-нибудь кисленького. Если пищу полить кетчупом, яблочным уксусом, лимонным соком, то остринки станет меньше. Также можно блюдо запивать цитрусовым соком — он тоже помогает снизить жжение.
3. Сладкие продукты
Сладость изменяет вкусовые ощущения после острого перца/ фото: toshisushi.ru
Нейтрализовать остроту также способны и сладкие продукты, главное не переусердствовать, чтобы не превратить салат в «десерт». В качестве добавок к жгущей пище могут быть цветочный мед, брусничный джем или обычный сахар. Правда, полностью они не уберут остроту, но помогут ее замаскировать. Чтобы снять неприятные ощущения во рту, можно съесть любой сладкий продукт — он изменит вкус и устранит раздражение.
4. Ореховое масло
Ореховое масло считается более жирным, чем масло растений/ фото: stock.adobe.com
Еще один прием, который поможет снизить остроту, — добавление орехового масла в блюдо. Одна столовая ложка миндального, кунжутного или арахисового масла способна его улучшить. Снижение остроты происходит благодаря растительным жирам, входящих в состав орехов. Правда, перед добавлением, нужно проверить продукты на сочетаемость, поскольку ореховое масло имеет ярко выраженный вкус. Такое масло можно добавлять в мясные салаты, лапшу, тушеные овощи и супы с вермишелью и овощами. Также ореховые масла улучшать вкус и снизят остроту в салатах из свежих овощей.
5. Продукты с крахмалом
В ресторане часто подают острые соусы с рисом/ фото: chefmarket.ru
Если сильно перченое блюдо уже ничем нельзя разбавить, то можно к нему приготовить гарнир. В этом деле выручат продукты с большим содержанием крахмала. Это отварной рис или картофель. Такой прием практикуют в странах Азии, где практически вся еда «спайси». Повара подают супер острую еду с пресным гарниром. Он впитывает остроту и блюдо получается не таким уже жгучим. Но если нет возможности добавить рис, то можно съесть обычный пшеничный хлеб. Он тоже хорошо помогает убирать жжение.
Какие продукты усилят неприятный эффект
Молоко - самый доступный продукт, который может быстро снизить жжение во рту/ фото: steamcommunity.com
Но ни в коем случае нельзя запивать горячими напитками — кофе,чаем, какао или компотом. Они только усилят неприятный эффект. Также не помогут алкогольные напитки - «огонь» в ротовой полости усилится еще больше. Если нужно срочно запить острый перец, то лучше взять молоко или молочный коктейль.
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