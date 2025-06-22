Как сбить остроту блюда и жжение во рту после жгучего перца

Как убрать сильную остроту из блюда/ фото: in.pinterest.com, ethnomir.ru

Почему начинается «пожар» во рту

За жгучесть острого перца отвечает капсаицин/ фото: ashaindia.ru

1. Жирный йогурт, творог, сметана и мороженое

Молочные продукты должны иметь повышенную жирность/ фото: 911furshet.ru

2. Кислые продукты

Лимонный сок помогает нейтрализовать остроту/ фото: gr.pinterest.com

3. Сладкие продукты

Сладость изменяет вкусовые ощущения после острого перца/ фото: toshisushi.ru

4. Ореховое масло

Ореховое масло считается более жирным, чем масло растений/ фото: stock.adobe.com

5. Продукты с крахмалом

В ресторане часто подают острые соусы с рисом/ фото: chefmarket.ru

Какие продукты усилят неприятный эффект

Молоко - самый доступный продукт, который может быстро снизить жжение во рту/ фото: steamcommunity.com