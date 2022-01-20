Малоизвестные факты об ожирении

Эпидемия ожирения стала глобальной мировой проблемой. Причинами этой относительно «молодой» болезни, которая появилась и стала повсеместной в середине XX века, стали сидячий образ жизни и культура фастфуда, зародившаяся в США.







И сегодня это вопрос жизни и смерти, а не просто эстетический конфликт из-за несоответствия образу, навязанному глянцем, модой и мнением соседки: ежегодно, по меньшей мере, 2,8 миллиона человек умирает в результате излишнего веса или ожирения. Эта цифра увеличивается с каждым годом пропорционально сантиметрам на талии населения. Итак, что же на сегодня достоверно известно об ожирении?



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Ожирение — это заболевание, сопровождающееся отложением избыточного жира в организме, которое развивается в результате избыточного поступления пищи и/или пониженного расхода энергии, наносит реальный вред здоровью и приводит к снижению качества жизни, инвалидности и смерти.



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Сегодня, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, более 800 миллионов человек страдают от голода, в то время как проблемами лишнего веса страдают порядка 1,5 миллиардов человек во всем мире.



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Причина у ожирения и голода одна — неполноценное питание. В обоих случаях организм не получает необходимые для роста и развития питательные вещества.

Следует помнить, что пища с высокой калорийностью часто имеет низкую пищевую ценность, поэтому стоит перестать просто поглощать пищу и начать питаться правильно.***Анекдот «Не можешь похудеть? Отправляйся в Америку, там все свои» уже неактуален. Если сравнивать со странами Восточной Европы и США, положение России не самое печальное, но учитывая разницу в разы по численности населения, Россия уже попала в топ-4 стран по ожирению.***Самый высокий уровень заболеваемости ожирением отмечается в Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области.***Рост проблемы в Роспотребнадзоре объясняют перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов.***От избыточного веса в России страдают примерно 60 процентов женщин и 50 процентов мужчин старше 30 лет, а ожирение наблюдается у каждого четвертого (26 процентов).***Ожирение может нарушить планы женщин, которые желают иметь детей, поскольку снижает способность зачать и выносить ребёнка. Осложнения в течении беременности наблюдаются практически у всех женщин с ожирением, при этом процент кесарева сечения в этой группе женщин составляет 75 %.***Самые заплывшие жиром страны, где отмечается высокий уровень ожирения среди взрослых: Америка (особенно в штатах победнее, как Миссисипи и Алабама), Мексика, Новая Зеландия и Венгрия. Самые низкие показатели — в Японии и Южной Корее.***Женщины с низким уровнем образования ожирением страдают в два-три раза чаще по сравнению с высокообразованными представительницами слабого пола.***Темпы роста ожирения у мужчин в развитых странах выше, чем у женщин, в то время как в развивающихся странах наблюдается противоположная картина.***У мужчины с ожирением усугубляют симптомы низкого тестостерона: уменьшение силы и объема мышц, снижение полового желания и сексуальных возможностей.***Липосакция не станет панацеей и не избавит от необходимости посещения фитнес-клуба, поскольку удаленный подкожный жир рискует моментально преобразиться в ещё более опасный – висцеральный, если не начать регулярно активно заниматься спортом.***Опасности, связанные с ожирением и избыточным весом: высокое давление, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, гормональные нарушения, половая функция, остеоартрит, рак, заболевания суставов и спины, и как бонус недовольство своей внешностью.***Если до сих пор считалось, что детское ожирение начинает развиваться во время внутриутробного развития, теперь выясняется, что его корни тянутся из периода, предшествующего зачатию. Вес обоих родителей еще до зачатия ребенка является решающим фактором в том, будет ли будущий ребенок страдать ожирением или нет.***Непродолжительный сон повышает аппетит, что, в свою очередь, увеличивает опасность возникновения ожирения. Вследствие недостаточного сна организм ошибочно считает, что ему не хватает энергии. К тому же лишний часок за компьютером неизбежно приведёт сову к холодильнику.***Для организма все, что не вода, то – еда! Поэтому соки, бульоны, газировка не считаются. Чай и кофе – вообще мочегонные жидкости, то есть обезвоживают наше тело ***Ешьте фрукты, а не пейте сок, потому что в магазинных фруктовых соках выжата вся клетчатка, которая делает сахар еще более опасным.***Добрую половину рациона должны составлять салаты, фрукты и овощи. Вторую половину следует поделить равномерно между белками и углеводами.***Всем известно: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом , а ужин отдай врагу». Идея в том, чтобы загруженные утром калории организм мог расходовать в течение дня, а не был вынужден «консервировать» обильный ужин ночью.***Потребление кондитерских изделий в Российской Федерации составляет 24 кг сладостей на человека.***Следует знать и всегда помнить, чтобы израсходовать калории, полученные с большой порцией жареной картошечки, необходимо пробежать 6 км без остановок.***Согласно данным, у водителей с избыточным весом вероятность умереть в автокатастрофе выше на 78%, чем у худых и у людей с нормальным весом.***Вождение автомобиля более часа в день делает человека в среднем на два с лишним килограмма тяжелее по сравнению с пребыванием за рулем на протяжении 15 минут и менее.***Новая Зеландия отказывает в выдаче вида на жительство людям, имеющим избыточный вес, поскольку страна запустила борьбу с ожирением и не может себе позволить покрывать возможные расходы на здравоохранение, связанные с избыточным весом иммигрантов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)