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8 вредных продуктов и их полезные заменители

8 вредных продуктов и их полезные заменители

Многие, кто уже встал на путь правильного питания и здорового образа жизни знают, как важно то, что мы едим и что всё съеденное прямо пропорционально тому, что мы видим в зеркале. Даже те, кто далёк от здоровой пищи наслышаны о ряде продуктов, которые нужно употреблять, а от которых стоило бы воздержаться.

Но в большинстве своём люди, которые только планируют питаться правильно или уже это делают, не имеют понятия о том, чем заменить вредные высококалорийные продукты, чтобы блюдо вышло более диетическим, но осталось таким же вкусным. Вместо того чтобы голодать и сидеть на строгой диете, нужно просто найти замену.

Чипсы

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Если вы, обвиняя себя в полном отсутствии воли, раз за разом в супермаркете идете в отдел с чипсами, не спешите слишком себя корить. Дело в том, что этот продукт содержит глутамат натрия, а также искусственные заменители сахара — опасные для нашего здоровья добавки, к тому же вызывающие сильнейшее привыкание.

Пожалуй, о вреде чипсов мы говорить не будем — настолько он очевиден. Их обязательно нужно исключить из рациона всем, кто хоть немного заботится о своем здоровье и красоте. Но что делать, если чем-нибудь похрустеть очень хочется? Время научиться готовить натуральные полезные чипсы из овощей и фруктов!

Сахар

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Сахар — сладкий наркотик, к которому мы привыкаем еще с детства. Глюкоза необходима нашему организму: без нее мы страдаем от головной боли, низкой работоспособности, жалуемся на плохое настроение и постоянно испытываем непреодолимое желание полакомиться чем-нибудь вкусненьким.

Диетологи и врачи в один голос советует всем употреблять меньше сахара, а то и вовсе исключить его из своего рациона. Это очень просто, если подобрать подходящую альтернативу: например, бананы для выпечки, стевия и кокосовый сахар, кленовый сироп для того, чтобы подсластить свою утреннюю кашу и так далее.

Спреды

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Маргарин и абсолютно все спреды содержат транс-жиры — искусственно синтезированные жиры, полученные из растительных масел. Основная зона поражения этих продуктов — наша сердечно-сосудистая система и, конечно же, осиная талия.

Мы рекомендуем заменить спреды домашним лечо, хумусом, авокадо или творогом, измельченным в блендере, если вы часто делаете бутерброды. А для выпечки мы советуем использовать кокосовое масло, фруктовое пюре или натуральный йогурт.

Майонез

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

В домашнем майонезе нет ничего плохого, хотя этот продукт чрезмерно жирный сам по себе. А вот покупные майонезы уже считаются прямо-таки опасными для нашего здоровья из-за большого количества консервантов, в них содержащихся.

Попробуйте отказаться от майонеза в пользу сметаны или йогурта. Смешав эти ингредиенты-заменители с горчицей, вы получите более насыщенный и интересный вкус.

Хлебобулочные изделия

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Несмотря на то что цельнозерновой хлеб не проиграет другим хлебобулочным изделиям по количеству калорий, именно им мы настоятельно рекомендуем заменить белый.

Переходите на полезный цельнозерновой хлеб — дополнительный источник клетчатки и витаминов группы В. Обязательно перед покупкой прочитайте состав и убедитесь, что он полностью сделан из цельного зерна, а не из рафинированной муки — недобросовестные производители любят добавлять совсем немного грубой муки и помещать на упаковку ничем не обоснованную этикетку с надписью "Диетический продукт".

Батончики-мюсли

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Хотя бы раз внимательно прочитав состав сладких батончиков-мюсли, вы уже больше никогда не захотите есть их для поддержания стройной фигуры — так много сахара и консервантов содержится в большинстве из них.

Упрощайте свои перекусы: не придумано еще ничего лучше орехов и сухофруктов. Также очень удобно самостоятельно готовить полезные батончики.

Мука

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Страдающие аллергией на глютен люди прекрасно знают, чем можно заменить обычную пшеничную муку. А все, кто следит за фигурой, при приготовлении своих блюд всегда ищут возможность заменить этот продукт чем-то более полезным.

Опытные хозяйки знают, что в экстренных случаях вместо муки можно использовать любую мелко-мелко перемолотую крупу. А из соображений здоровья муку тонкого помола можно заменить на муку грубого помола: она содержит меньше крахмала и клейковины, богата клетчаткой, виатминами и минералы.

Колбаса

заменители вредных продуктов, полезные заменители продуктов

Колбаса — еще один популярный продукт, не относящийся к категории полезных. Готовят еще зачастую из некачественного мяса, добавляя различные консерванты, ароматизаторы и другие вредные для здоровья добавки.

К счастью, этот продукт очень несложно заменить на более полезные и питательные ингредиенты. Куриная грудка, нарезанная тонкими ломтиками, отлично подойдет для приготовления сэндвичей. А если вы уверены в качестве той или иной компании — покупайте вместо колбасы их цельную мясную продукцию безо всяких добавок.

 

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