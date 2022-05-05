10 лучших мотоциклов для начинающих

Лучшие мотоциклы для новичков.

10. Yamaha FZ-07

Тот самый легендарный мотоцикл.

9. Hyosung GT250R

Такой вот яркий красавец.

8. Moto Guzzi V7 II Stone ABS

Прекрасный стиль.

7. Triumph Bonneville

Никогда не подведет.

6. Honda CBR 500R

Неплохой вариант для новичка.

5. KTM 390 Duke

Отличный спортивный вариант.

4. Suzuki DR 200

Подойдет для молодых экстрималов.

3. Yamaha SR400

Для размеренной езды.

2. Kawasaki KLX250S

Сбалансированный мотоцикл во всех отношениях.

1. Suzuki GW250

Для езды по городу и не только.