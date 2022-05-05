10 лучших мотоциклов для начинающих

Лучшие мотоциклы для новичков.
Сегодня на рынке можно найти множество самых разнообразных мотоциклов. Но определенно, во всем этом многообразии есть те, которые лучше подойдут для профессионалов и те, которые лучше подойдут для новичков. О транспортных средствах для последних, собственно, в этот раз и пойдет речь.
10. Yamaha FZ-07
Тот самый легендарный мотоцикл.
Объем двигателя: 689 куб.см.
Двигатель: 4- х тактный, с жидкостным охлаждением DOHC, 8-клапанный V-образный
Коробка передач: 6-ступенчатая
Этот байк может обеспечить водителю уникальную плавность езды и приемистость. Он оснащен двойными передними тормозами и имеет компактную колесную базу. FZ-07 является универсальным мотоциклом для использования в городских условиях. Стоит отметить, что это байк предназначен не для абсолютных новичков.
9. Hyosung GT250R
Такой вот яркий красавец.
Объем двигателя: 249 куб.см.
Двигатель: 4-тактный, с воздушным / масляным охлаждением, DOHC, 8-клапанный, V-образный
Коробка передач: 5-ступенчатая
GT250R выглядит гораздо больше своего настоящего размера. Он оснащен двойными передними дисковыми тормозами, что делает его превосходным байком для начинающих гонщиков, которым нравятся спортивные мотоциклы.
8. Moto Guzzi V7 II Stone ABS
Прекрасный стиль.
Объем двигателя: 744 куб.см.
Двигатель: 4- х тактный, V-образный
Коробка передач: 6-ступенчатая
Итальянский Moto Guzzi сделан в ретро-стиле и похож на старые мотоциклы этой марки. Но при этом он сделан по современной технологии и из более легких материалов. Также V7 имеет большой топливный бак, вмещающий 22 литра бензина.
7. Triumph Bonneville
Никогда не подведет.
Объем двигателя: 865 куб.см.
Двигатель: 4-тактный, с воздушным охлаждением, DOHC
Коробка передач: 5-ступенчатая
Этот мотоцикл также хорошо подойдет для начинающих любителей старинных байков. Это не самый лучший мотоцикл для длительных заездов по трассе, но для непродолжительных поездок он очень неплох.
6. Honda CBR 500R
Неплохой вариант для новичка.
Объем двигателя: 471 куб.см.
Двигатель: 4- х тактный, с жидкостным охлаждением
Коробка передач: 6-ступенчатая
Все автолюбители были в полном восторге, когда Honda объявила о выпуске CBR 500R. Хотя эта модель доставит большое удовольствие практически любому человеку, он все же не подойдет абсолютному новичку, а скорее немного более опытному байкеру.
5. KTM 390 Duke
Отличный спортивный вариант.
Объем двигателя: 373 куб.см. (390)
Двигатель: 4- х тактный, с водяным охлаждением, 1-цилиндровый
Коробка передач: 6-ступенчатая
KTM в течение последних пары лет не устает выпускать все новые модели. Оба мотоцикла 200 Duke и 390 Duke оснащены одноцилиндровыми 4-х тактными двигателями и большими тормозами Brembo и неплохо подойдут для начинающих.
4. Suzuki DR 200
Подойдет для молодых экстрималов.
Объем двигателя: 199 куб.см.
Двигатель: 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHC
Трансмиссия: 5-ступенчатая
Полностью новый переработанный DR 200 — последняя модель в линейке DR. Новый дизайн сиденья делает езду на нем еще более комфортной, а большой бак на 12,5 литров позволит без проблем съездить за город и вернуться назад.
3. Yamaha SR400
Для размеренной езды.
Объем двигателя: 399 куб.см.
Двигатель: 4- х тактный, 1-цилиндровый, с воздушным охлаждением SOHC
Коробка передач: 5-ступенчатая
Yamaha SR400 отличается своим ретро-стилем и запуском с кикстартера. При этом он оснащен электронной системой впрыска топлива.
2. Kawasaki KLX250S
Сбалансированный мотоцикл во всех отношениях.
Объем двигателя: 249 куб.см.
Двигатель: 4- х тактный, с жидкостным охлаждением, DOHC
Объем двигателя: 6-ступенчатая
Во всем мире есть целый культ почитателей Kawasaki KLR. К счастью для начинающих, у этой серии есть меньший брат, KLX250S. Этот байк весит чуть менее 135 кг, а также имеет довольно жесткую подвеску, что поможет начинающему подготовиться к более агрессивной внедорожной езде.
1. Suzuki GW250
Для езды по городу и не только.
Объем двигателя: 248 куб.см.
Двигатель: 4-тактный, 2-цилиндровый, SOHC
Коробка передач: 6 - ступенчатая
GW250 — стильный байк для начинающих. Он оснащен суперудобным сиденьем и отличается превосходной управляемостью. А его 6-скоростная трансмиссия будет очень полезной для обучения.
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