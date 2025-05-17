Применение деревянных реек в интерьере

Несмотря на то, что деревянные рейки уже давно используются в дизайне интерьеров, они все равно остаются актуальными, благодаря своей красоте, универсальности и практичности. Их можно использовать для зонирования комнаты или в качестве настенного декора.







В этой статье мы расскажем о плюсах и минусах реек, а также особенностях их применения.

1. Особенности дизайна

2. Плюсы деревянных реек

3. Минусы деревянных реек

4. В каких стилях интерьера можно использовать рейки?

Деревянные рейки можно использовать для зонирования.Декоративные рейки являются универсальным отделочным материалом, и подходят для оформления любой комнаты. Более того, некоторые используют их даже в ландшафтном дизайне. Но если вы хотите, чтобы рейки прослужили максимально долго и не утратили привлекательный внешний вид уже через год, нужно обращать внимание на некоторые нюансы.Начнем с самого популярного материала, который производители используют при изготовлении реек – это сосна. Она бюджетная, прочная, красивая, но, увы, минусы тоже есть. Как и любое натуральное дерево, сосна впитывается влагу, а потому уже через небольшой промежуток времени начинает гнить и деформироваться. Поэтому перед тем, как заниматься отделкой интерьера, обязательно покройте рейки специальной пропиткой, чтобы они не набухали, не усыхали и не гнили.Если же вы хотите использовать такую отделку для ванной комнаты, которая отличается повышенным уровнем влажности, вместо изделий из сосны выбирайте рейки из бука или дуба. Более бюджетным аналогом станет МДФ.Рейки из МДФ более бюджетные.Чтобы деревянные рейки гармонично вписались в интерьер, важно учитывать некоторые моменты:• Площадь покрытия – если интерьер оформлен в свободном, расслабленном, слегка небрежном стиле, не увлекайтесь деревянными рейками.А вот в строгих, классических пространствах можно задекорировать более обширную площадь.• Направление линий – здесь всего два варианта: вертикально или горизонтально. Выбор должен зависеть от того, какие проблемы с пропорциями комнаты вам нужно решить. Например, если вы хотите визуально приподнять потолки, на помощь придут вертикально уложенные рейки, а если расширить узкую комнату – тогда горизонтально.• Оттенок – здесь все просто: отдавайте предпочтение натуральным цветам, свойственным дереву. Тона могут быть как светлыми, так и темными – ориентируйтесь на цветовую гамму интерьера.Рейки можно использовать в любой комнате• Добавляют в интерьер уюта – не зря в последние годы тренд на использование натуральных оттенков и материалов в интерьере набирает обороты. Особенно актуальным является дерево, потому что оно ассоциируется с теплом и природой. Деревянные рейки смогут сделать уютным даже самую минималистичную обстановку.• Универсальны – рейки можно органично вписать в любой интерьер, начиная от сканди и заканчивая классикой. Итоговый результат будет зависеть от формы и цвета выбранных ламелей.• Зонируют комнату – рейки можно использовать не только в качестве декоративной составляющей, но и как перегородку. Они позволяют удобно разделить комнату на функциональные зоны, не перегружая ее.• Скрывают недостатки – за деревянными рейками легко можно скрыть несовершенства стен, например, пятна на обоях, выцветшую краску, сколы на штукатурке, неровности и пр. Также они помогут замаскировать провода от светильников, телевизора и другой бытовой техники.• Простые в монтаже – чтобы установить рейки, нет смысла обращаться к специалистам, можно справиться своими руками. Обычно для этого нужны только жидкие гвозди, но по инструкции могут понадобиться и другие материалы.Если деревянные рейки будут в ванной, их нужно дополнительно обрабатывать.• Декоративные рейки из дерева чувствительны к влаге, поэтому если они установлены на кухне или в ванной, то со временем могут разбухнуть и деформироваться. Чтобы избежать такого исхода, нужно дополнительно покрывать их лаком либо использовать специальные влагостойкие породы, которые отличаются высокой стоимостью.• На поверхности и между рейками оседает пыль, поэтому рейки регулярно нужно протирать влажной тряпкой или специальным средством.• Качественные деревянные рейки дороже своих пластиковых аналогов, поэтому на них изначально нужно выделять приличную часть бюджета.• Со временем натуральное дерево может потемнеть или, наоборот, выцвести. Если итоговый оттенок вам не понравится, нужно будет либо красить рейки, либо менять их.Мы уже говорили о том, что деревянные рейки являются универсальным элементом, и отлично вписываются практически в любой интерьер. Но все же есть стили, которые от такого «соседства» выиграют больше всего. Перечислим некоторые из них.• КонтемпорариВарианты использования реек в современном стилеСовременный интерьер базируется на принципах минимализма, поэтому для него характерные простые и лаконичные формы, базовые цвета, небольшое количество декора. А чтобы готовая квартира не выглядела слишком блекло и стерильно, важно использовать какой-нибудь акцент. Дерево в этом случае станет идеальным вариантом, так как сделает интерьер более теплым, уютным и домашним.Важно, чтобы рейки были простыми, лаконичными, натурального оттенка. Органично впишется в интерьер дуб или ясень. При желании можете комбинировать их с другими материалами: стеклом, металлом и пр. Зона расположения может быть любой: в изголовье кровати, в ТВ-зоне, в прихожей и пр.• МинимализмВарианты использования реек в стиле минимализмКонтемпорари выгляди строго, но до минимализма ему далеко. Этот стиль не приемлет никакого отхода от правил: только четкие линии, нейтральные цвета, практически полное отсутствие декора. Деревянные рейки в этом случае становятся как раз тем элементом, который способен создать нужную атмосферу, оживить пространство, не нарушая принципы минимализма. Для оформления интерьера подойдут тонкие, ровные и лаконичные рейки. Их можно покрасить в белый цвет или в тон стен. Если в комнате преобладают темные оттенки, выбирайте для реек более насыщенный, но мягкий цвет.• СкандиВарианты использования реек в скандинавском стилеОдним из самых популярных и востребованных стилей интерьера является скандинавский. Для него характерна светлая цветовая гамма, натуральные материалы, обилие плетеных и деревянных деталей. Поэтому рейки не только не выбьются из общей композиции, но еще и станут «своими ребятами».Обратите внимание, что для оформления квартире в стиле сканди не нужно красить рейки. Максимум, что вы можете сделать – покрыть их лаком или маслом, чтобы они красиво блестели, но натуральный оттенок должен быть сохранен. Наиболее актуальными являются бук, береза, ясень и другие светлые породы. Фактура дерева привносит в интерьер динамики, но при этом делает его более теплым и уютным.• ЛофтВарианты использования реек в стиле лофтНесмотря на то, что наиболее характерными материалами для лофта являются кирпич, металл и бетон, дерево тоже может гармонично вписаться в имеющуюся обстановку. Оно не только создаст интересный контраст, но и немного разбавит холодность привычных фактур, сделает интерьер более уютным и живым.Если в сканди дизайнеры советуют использовать светлые породы дерева, то в лофте, наоборот, следует отдавать предпочтение темным. Их можно устанавливать на только на стенах, но также на потолке или вокруг дверного проема. Также интересной получится картинка в тандеме с кирпичом или металлическими деталями.