15 важных вещей, которые поиогут выжить в глобальной катастрофе

Аптечка на все случаи жизни.

1. Страховка

Страховка ВСЕГДА!

2. Еда

Запас еды - обязательно условие.

3. Свет

Свет про запас.

4. Аптечка

Аптечка на все случаи жизни.

5. Базовые навыки первой помощи

Это должен уметь каждый.

6. Знать расположение местных убежищ и пути эвакуации

Знание путей эвакуации - очень полезное знание.

7. Подгузники и влажные салфетки

Подгузники для всех.

8. Солнечное зарядное устройство для мобильного телефона

Солнечное зарядное устройство пригодится всегда!

9. Брезент, веревки и клейкая лента

Клейкая лента + скотч + верёвки

10. Аварийный источник тепла

Аварийный источник тепла.

11. Хороший мультитул или охотничий нож

Хороший мультитул - незаменимая вещь.

12. Тревожный чемоданчик

Всё, что нужно для экстренных случаев.

13. Бензин

И стратегический запас бензина.

14. Возможность услышать экстренное оповещение

Экстренное оповещение.

15. Вода

Потому что без воды...