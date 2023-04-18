10 историй людей, укушенных ядовитыми змеями Кому-то не повезло, а кто-то словно сам искал своей неудачи — и нашёл. Несмотря на то, что в наше время разработаны противоядия от всех или практически всех видов змеиного яда , кому-то всё равно удаётся погибать от их укусов. Вот как это бывает. 1. Танцы со змеями Джейми Кутс Согласно христианской традиции, змеи являются воплощением Сатаны на Земле. Но в одной из церквей пятидесятников в США жутких гремучих кобр сделали элементом шоу, происходящего в процессе проповеди. Таким образом святые отцы демонстрируют прихожанам, что Бог защищает их ото всякого зла: проповедуя, они танцуют и поют, не выпуская из рук причудливо извивающихся ядовитых кобр. Эта традиция выглядит так странно, что «Нэшнл Джиогрэфик» сняли небольшой сюжет, в котором показан пастор-пятидесятник Джейми Кутс, во время представления укушенный змеёй в палец. Пастор решил не обращаться за врачебной помощью, а подождать, пока Бог исцелит его. Вместо этого палец почернел и отвалился. Сейчас фанатик хранит его в банке и с гордостью демонстрирует в качестве доказательства непоколебимости своей веры — яд не смог убить его целиком, только палец. В 2015 году в церкви произошёл трагический инцидент: одна из змей не выдержала стресса и укусила пастора Джона Дэвида Брока, пока тот танцевал с прихожанами. Вместо того, чтобы попытаться удалить яд, Брок продолжил усердно молиться. К сожалению, это не помогло: 60-летний мужчина умер. 2. Укус онлайн Российский блогер Арслан Валеев работал в зоопарке. В 2017 году на почве ревности он избил свою супругу Катерину до полусмерти. Та немедленно бросила его и подала на развод. Взбешённый тем, что Катя оборвала с ним все контакты, Валеев начал проводить прямые трансляции на «Ютубе», проклиная жену и одновременно умоляя её вернуться. В своём последнем эфире он заявил, что лучше умрёт, чем будет жить без неё. Арслан Валеев Валеев продемонстрировал зрителям огромную чёрную мамбу — очень опасную и ядовитую змею. Потом он дал ей укусить себя за палец, и, плача, показал в камеру окровавленную ранку. Он продиктовал зрителям номер телефона Катерины, призывая их позвонить ей и попросить прийти, чтобы проститься с умирающим мужем. Арслан попытался встать, чтобы взять какую-то вещь, но от действия яда голова его закружилась. К сожалению , блогера не удалось спасти, и он умер прямо во время трансляции, прибывшая бригада скорой помощи обнаружила труп. По словам одного из друзей, парень не собирался кончать с собой. Он лишь хотел повлиять на решение жены бросить его. К сожалению, что-то пошло совершенно не так, и его план провалился. 3. Учёный до конца 1957 год. Герперологу (эксперту по змеям) Карлу П. Шмидту в Чикагский музей естественной истории работник одного из городских зоопарков приносит зелёную змею, вид которой никак не может определить по своим книгам, и просит помощи в исследовании загадочного гада. Карл Патерсон Шмидт Шмидту уже доводилось к тому моменту находить новые виды змей, и его здорово взволновала возможность сделать очередное открытие. Настолько, что учёный допустил трагическую оплошность: пока он проводил осмотр змеи, та успела укусить его. По некоторым признакам Шмидт догадался, что перед ним представитель отряда ужееобразных змей — ядовитый бумсланг. Этот вид водится только в Африке, и противоядия от его яда на тот момент не было. Шмидт знал, что укус бумсланга смертелен. Он решил остаться исследователем до конца и до самой собственной смерти описывал симптомы действия яда бумсланга, который вызывает обильное внутреннее кровотечение. Благодаря записям Карла герпетологи мира получили бесценную информацию из, так сказать, первых рук. 4. Опасный галстук Дэниел Брендон в свои 31 продолжал вести образ жизни инфантильного подростка: он жил с родителями, держал в качестве домашнего животного питона, которого назвал Tiny (Крошка) и обожал выкладывать в «Инстаграм» фотографии с Крошкой на шее. Учитывая, что для убийства своих жертв питоны используют приём удушения за шею, идея использовать Крошку в качестве галстука выглядит, мягко говоря, не слишком разумной. Рано или поздно это должно было закончиться плохо — и закончилось. Дэниел Брендон Когда мать Дэниела услышала грохот в его комнате, она решила, что сын, должно быть, уронил что-то из своего спортивного инвентаря на пол. Однако поднявшись наверх, чтобы узнать, всё ли в порядке, она застала сына лежащим на полу. Он был задушен Крошкой, сбежавшим из клетки и в панике заползшим под стол. Этот случай стал первым зафиксированным случаем гибели человека от смертельных объятий питона за целое столетие. Учитывая, что на теле змеи не было никаких повреждений и ран, свидетельствующих о том, что Брендон боролся за свою жизнь, некоторые предположили, что инцидент мог быть хитрым способом суицида. Однако большинство экспертов сошлись во мнении, что именно решение держать в доме опасную змею в качестве питомца привело парня к гибели. 5. Где тонко… В Техасе, США, разрешено держать дома любых экзотических животных, если у вас есть разрешение. У 18-летнего Гранта Томпсона оно было, поскольку его родителям принадлежал зоомагазин, и вся семья жила поблизости от него. Одной из обязанностей Гранта была перевозка змей и тарантулов на его машине. Грант Томпсон Где тонко — там рвётся. Ежедневно имея дело с повышенным риском нападения ядовитого существа, Грант в конце концов стал его жертвой. Его нашли на парковке уже мёртвым, а неподалёку ползала каким-то образом сбежавшая из контейнера змея. Полицейские даже подумали, что парень сам выпустил её, желая совершить самоубийство. Непохоже, чтобы он сопротивлялся змеиной атаке. Возможно так произошло потому, что яд кобры изменяет сознание и парализует тело. Без противоядия жертва может прожить максимум до 30 минут. Однако подтверждения версия самоубийства не получила, так что похоже, это всё-таки был несчастный случай. 6. Коллекционер Ещё один обожатель змей, держащий дома, в отдельной специальной комнатке, целый террариум, Джек Редмонд, США, владел коллекцией из четырёх десятков отборнейших представителей класса пресмыкающихся, отряда чешуйчатых. 24 из этих чешуйчатых были не просто длинными, скользкими, холодными и симпатичными, а ещё и весьма ядовитыми. В один день, который трудно назвать прекрасным, миссис Редмонд, застала своего благоверного супруга лежащим на полу и уже остывающим после укуса китайской пальмовой гадюки. Как Джек, занимающийся разведением змей в качестве хобби с детства, мог допустить такую оплошность — неясно. Были даже предположения, что он нарочно открыл клетку гадюки, устав бороться со своим онкологическим заболеванием. В конце концов случай признали несчастным, а 40 бодрых, активных и совершенно здоровых змеюк переехали в зоопарк. 7. Не целуйтесь со змеями Абу Зарин Хуссин Малазиец Абу Зарин Хуссин прославился своим смертельно-опасным трюком: он целовал ядовитых змей в азиатской версии шоу «Мы ищем таланты». Абу не просто так лез к кобрам с поцелуями: он был профессиональным укротителем и ловцом змей и возглавлял соответствующий отдел пожарного департамента. Он был одним из тех смельчаков, что после долгой работы с опасными животными потеряли чувство опасности, уверенные, что слишком хорошо изучили повадки своих любимцев, чтобы допустить причинение вреда своему здоровью. Несмотря на то, что его не раз кусали змеи — один раз дело даже дошло до комы — Абу и в голову не приходило поискать себе другую работу. И в конце концов его призвание его сгубило: пытаясь по вызову поймать змею в городе Бентонге, 33-летний ловец получил укус гадюки и через несколько дней скончался, не приходя в сознание. 8. Со знаком минус Гарри Эванс По мнению врачей, Гарри Эвансу, первой в истории Австралии жертве ядовитой морской змеи, просто очень сильно не повезло. В 2018 году 23-летний британский моряк работал на рыболовном траулере. Пытаясь извлечь из воды сеть, наполненную рыбой, Гарри получил смертельный укус, но его, тем не менее, можно было бы спасти, введя противоядие. Однако на тот момент судно находилось в более чем шестистах километрах от ближайшего берега, и этот факт стал для юноши смертельным приговором. Морские змеи ядовиты, но их яд поддаётся разрушению при помощи лекарств. Кроме того, они обычно не нападают на людей, так что Гарри, видимо, действительно был редким счастливчиком со знаком минус. 9. По заслугам Ещё одна нелепая смерть постигла китайца по фамилии Фань. 21 ноября 2018 года этот парень, прихватив с собой трёх ядовитых змей, вышел на собственную «охоту» в городе Фучжоу. Заманив в номер отеля молодую женщину, он продемонстрировал ей опасных гадов и пригрозил выпустить их на неё. Перепуганная этой перспективной, девушка согласилась на близость. Южнокитайский многополосый крайт Изнасиловав несчастную, Фань ушёл в ванную комнату, прихватив гадов с собой, а жертве тем временем удалось сбежать. Она сразу же обратилась в полицию, но когда полицейские прибыли в отель, они застали там лишь остывающее тело насильника со следам змеиного укуса. Сами хвостатые бедняжки, по-видимому, под влиянием сильного стресса, расползлись по всему номеру, одной из них даже удалось сбежать в коридор. Одна из змей, южнокитайский многополосый крайт, очень ядовита, и, по всей видимости, именно её укус стал причиной гибели этого не очень хорошего человека. 10. Сюрприз! Туалет в забегаловке при заправке — отвратительное место, и никому по доброй воле на захочется его посещать. Однако у Джорджа Янси, 35-летнего американца, едущего по делам через штат Техас, настолько прихватило живот, что выбора у него не было: спросив на заправке ключ, он отправился в крошечную каморку по своим делам. Закончив процесс, Янси наклонился за своими штанами, и тут его ждал пренеприятнейший сюрприз: на полу бесшумно извивалась гремучая кобра. Прежде чем парень успел сообразить, в какой опасности очутился, змея вонзила зубы ему в руку. Яд кобры распространяется по телу буквально за несколько секунд, вызывая отёк лёгких, лишая зрения и вызывая тошноту. Если не успеть ввести антидот в течение получаса, трагедии не избежать. К сожалению, помощь не поспела к Джорджу, и его смерть стала печальным уроком для всех: смотрите, куда садитесь, особенно в штате Техас. источник Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: И не забудьте: Подписаться на мой Instagram
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