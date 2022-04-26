Рукотворные чудеса: 9 красивейших построек со всего мира, которые хочется увидеть своими глазами

Шедевральные постройки с разных уголков мира.
В наше время обыватели привыкли восхищаться старинными архитектурными памятниками, но ведь если оглянуться вокруг, то можно заметить не менее уникальные и привлекательные строения. В этом обзоре собраны 9 самых уникальных архитектурных построек современности, которые можно назвать настоящими шедеврами.
1. Часовня брата Клауса
Часовня брата Клауса в деревне Вахендорф, Германия.
Капелла брата Клауса, построенная в 2007 году по проекту архитектора Петера Цумтора, стала настоящей достопримечательностью Германии и образцом старохристианского аскетизма. Здание представляет собой пятиугольную призму высотой 12 метров, построенную методом тромбованного бетона с треугольной дверью и небольшими отверстиями в стенах и потолке.
2. Музей Кунстхаус Грац
Кунстхаус в городе Грац, Австрия.
Здание Музея Искусств, спроектированное британскими архитекторами Питером Куком и Колином Фурнье, было сдано в эксплуатацию в 2003 году. Инновационная постройка разительно отличается от зданий, которые ее окружают. Она имеет необычную форму, каркас из железобетона, фасад, обшитый синими пластиковыми панелями и несколько медиа-инсталляций. За необычный дизайн местные жители нарекли его «Дружественным инопланетянином».
3. Красная стена
Жилой комплекс «Красная стена», бухта Ла Манзанера, Испания.
Потрясающий жилой комплекс в духе арабского средиземноморья, спроектированный известным архитектором Рикардо Бофиллом и построенный на юге Испании. Здание контрастного красного цвета, внешне похожее на крепость является жилым домом на 50 квартир. Основой плана стали квадратные ячейки, соединенные лестницами, имеющими четкие геометрические формы. На крыше дома оборудована большая терраса для отдыха с солярием и бассейном.
4. Торговый центр Emporia
Торговый центр Emporia в Мальмо, Швеция.
Огромный многофункциональный торговый центр с эффектным фасадом, построенный в шведском городе Мальмо по проекту студии Wingårdhs. Фасад здания выполнен из радужного стекла и имеет необычную скульптурную форму, которая создает иллюзию, будто конструкция разрушается.
5. Выставочный центр Lotus
Выставочный центр Lotus в Чанчжоу, Китай.
Фантастическая постройка в виде цветка лотоса, возведенная известной австралийской фирмой Studio505 на водах искусственного озера в китайском городе Чанчжоу. Конструкция здания демонстрирует три этапа развития: молодой бутон, созревший распустившийся цветок и стручок с семенами внутри. Внутри сооружения расположены выставочные и конференц-залы, а также Департамент городского планирования.
6. Небоскреб «Аква»
Небоскреб «Аква» в Чикаго, США.
Этот 250-метровый гигант, построенный неподалеку от озера Мичиган, на первый взгляд, совершенно не выделяется из общей массы высоток, расположенных вокруг. Однако, подойдя поближе, можно разглядеть его необычный футуристический фасад, который состоит из объемных «волн» и стеклянных вставок.Музей Гуггенхайма
Музей Гуггенхайма в Бильбао, Испания.
Музей Гуггенхайма по праву считается одним из самых прекрасных мест в Испании, а также величайшим зданием в мире. Уникальная конструкция из стекла и титана напоминает космический корабль, стоящий на водах реки Нервьон. Проект принадлежит гениальному канадцу Фрэнку Гери. В здании нет ни одного прямого угла, все поверхности мягко изгибаются, а внутренние помещения плавно перетекают одно в другое.
8. Храм Лотоса
Храм Лотоса в Нью-Дели, Индия.
Огромное здание из белоснежного пентелийского мрамора в форме распускающегося цветка лотоса – главный бахайский храм и достопримечательность Индии. Удивительное здание с неповторимой геометрией – дело рук иранского архитектора Фариборза Сахбы, который потратил более двух лет на расчеты и компьютерное проектирование.
9. Лабиринт
Лабиринт в парке города Хоув, Великобритания.
Фантастический лабиринт в виде огромного отпечатка пальца, расположенный в парке города Хоув. На данном этапе существует также дизайн-проект подобного здания, которое вскоре станет настоящей достопримечательностью какого-то города.
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