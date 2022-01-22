С нами не соскучишься!

8 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Натесов
    Вывсёврёте. При Сталине не было коррупции, воровства...История громкой а...
  • Песня
    Замечательно. Информация 2013 года... Сколько переехали в такие дома? Я бы тоже не отказалась...Купольные дома, к...
  • Алексей Васильев
    Когда переводите западные источники - думайте головой. Наши запустили Спутник-1 в 1957г. А в 1969 у нас была первая с...От рентгена до ко...

14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительно


Зрелищные достопримечательности Мексики.

Зрелищные достопримечательности Мексики.

Мексика – это куда больше, чем текила и мариачи, гуакамоле и тако, отличная кухня и зажигательные диско. Максика – это страна с невероятным разнообразием языков, культур и природных достопримечательностей. Это отдых на лучших пляжах Канкуна и Ривьера-Майя, древние памятники загадочных цивилизаций и дайвинг. В этом обзоре мы собрали малоизвестные достопримечательности этой страны, которые делают её удивительной.

1. Парк Лас-Позас в городке Хилитла, штат Сан-Луис-Потоси


Сюрреалистический парк, созданный в 1947 году эксцентричным английским миллионером и меценатом Эдвардом Джеймсом, заполнен водопадами и бассейнами с бетонными скульптурами.

Сюрреалистический парк, созданный в 1947 году эксцентричным английским миллионером и меценатом Эдвардом Джеймсом, заполнен водопадами и бассейнами с бетонными скульптурами.

 

2. Песчано-каменистая пустыня Сонора


Несмотря на то, что Сонора является одной из самых крупных и жарких пустынь Северной Америки, здесь проживает большое количество птиц, насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а также произрастает более 2000 видов разнообразных растений.

Несмотря на то, что Сонора является одной из самых крупных и жарких пустынь Северной Америки, здесь проживает большое количество птиц, насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а также произрастает более 2000 видов разнообразных растений.

 

3. Перешеек Теуантепек, штат Оахака


Исторически здесь сложилось матриархальное общество и именно мать выдает дочь замуж, а традиционный костюм теуаны до сих пор является очень актуальным – его носят все представительницы прекрасного пола.

Исторически здесь сложилось матриархальное общество и именно мать выдает дочь замуж, а традиционный костюм теуаны до сих пор является очень актуальным – его носят все представительницы прекрасного пола.

 

4. Уникальный вулкан Парикутин, штат Мичоакан


Особенность этого молодого вулкана заключается в том, что он единственный, чья эволюция – от появления до потухания - была задокументирована людьми.

Особенность этого молодого вулкана заключается в том, что он единственный, чья эволюция – от появления до потухания - была задокументирована людьми.

 

5. Пещера ласточек, штат Сан-Луис-Потоси


По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз карстовый провал, через него по утрам вылетают стаи черных стрижей, за которыми приезжают понаблюдать туристы.

По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз карстовый провал, через него по утрам вылетают стаи черных стрижей, за которыми приезжают понаблюдать туристы.

 

6. Город Сьюдад-де-Куэцалан, штат Пуэбла


Город, окруженный водопадами, пещерами, джунглями и кофейными плантациями, славится богатыми ремесленными рынками и архитектурными памятниками.

Город, окруженный водопадами, пещерами, джунглями и кофейными плантациями, славится богатыми ремесленными рынками и архитектурными памятниками.

 

7. Застывшие водопады Иерве-эль-Агуа, штат Оахака


В 70-ти километрах от города Оахака расположены окаменевшие водопады, которые были образованы потоком воды, насыщенной карбонатом кальция и другими минералами.

В 70-ти километрах от города Оахака расположены окаменевшие водопады, которые были образованы потоком воды, насыщенной карбонатом кальция и другими минералами.

 

8. Деревня Реал-де-Каторца, штат Сан-Луис-Потоси


14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительно

«Городок-призрак», который расположен в 260-ти километрах от города Сан-Луис-Потоси, ранее был процветающим благодаря расположенным рядом серебряным рудникам.

 

9. Город Уэхоцинго, штат Пуэбла


Небольшой городок славится своим яблочным сидром и ежегодным карнавалом, в ходе которого актеры воссоздают местные исторические события, а любителям архитектуры следует посетить основанный в 1525 году францисканский монастырь Сан-Мигель-Аркангель.

Небольшой городок славится своим яблочным сидром и ежегодным карнавалом, в ходе которого актеры воссоздают местные исторические события, а любителям архитектуры следует посетить основанный в 1525 году францисканский монастырь Сан-Мигель-Аркангель.

 

10. Развалины зеленого города Яшчилан, штат Чьяпас


Окутанный лианами старинный город древней цивилизации майя, который находится у реки Усумасинта, загадочно опустел в еще в 9 веке.

Окутанный лианами старинный город древней цивилизации майя, который находится у реки Усумасинта, загадочно опустел в еще в 9 веке.

 

11. Центральный университетский городок, Мехико


Главный кампус крупнейшего по количеству студентов университета в Северной и Южной Америке спроектирован в стиле модернизма, а в украшении главного олимпийского стадиона игр 1968 года, расположенного на территории городка, участвовал знаменитый Диего Ривера.

Главный кампус крупнейшего по количеству студентов университета в Северной и Южной Америке спроектирован в стиле модернизма, а в украшении главного олимпийского стадиона игр 1968 года, расположенного на территории городка, участвовал знаменитый Диего Ривера.

 

12. «Кофейный маршрут», штат Чьяпас


Штат Чьяпас занимает второе место в Мексике по производству какао, здесь же производится до 60% всего мексиканского кофе.

Штат Чьяпас занимает второе место в Мексике по производству какао, здесь же производится до 60% всего мексиканского кофе.

 

13. Кафедральный собор города Сакатекас, штат Сакатекас


Собор Базилика де ла Асунсьон де Мария де Сакатекас является католической церковью и посвящен Богородице Успения, а главный фасад помещений известен как один из самых выдающихся примеров искусства барокко в Мексике.

Собор Базилика де ла Асунсьон де Мария де Сакатекас является католической церковью и посвящен Богородице Успения, а главный фасад помещений известен как один из самых выдающихся примеров искусства барокко в Мексике.

 

14. Национальный парк Медный каньон, Чиуауа и Синалоа


Парк состоит из ряда отдельных и взаимосвязанных самых глубоких в Северной Америке каньонов и ущелий, образованных шестью реками на протяжении многих миллионов лет.

Парк состоит из ряда отдельных и взаимосвязанных самых глубоких в Северной Америке каньонов и ущелий, образованных шестью реками на протяжении многих миллионов лет.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительно

И не забудьте:
14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительноПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх