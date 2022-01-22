14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительно

Зрелищные достопримечательности Мексики.
Мексика – это куда больше, чем текила и мариачи, гуакамоле и тако, отличная кухня и зажигательные диско. Максика – это страна с невероятным разнообразием языков, культур и природных достопримечательностей. Это отдых на лучших пляжах Канкуна и Ривьера-Майя, древние памятники загадочных цивилизаций и дайвинг. В этом обзоре мы собрали малоизвестные достопримечательности этой страны, которые делают её удивительной.
1. Парк Лас-Позас в городке Хилитла, штат Сан-Луис-Потоси
Сюрреалистический парк, созданный в 1947 году эксцентричным английским миллионером и меценатом Эдвардом Джеймсом, заполнен водопадами и бассейнами с бетонными скульптурами.
2. Песчано-каменистая пустыня Сонора
Несмотря на то, что Сонора является одной из самых крупных и жарких пустынь Северной Америки, здесь проживает большое количество птиц, насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а также произрастает более 2000 видов разнообразных растений.
3. Перешеек Теуантепек, штат Оахака
Исторически здесь сложилось матриархальное общество и именно мать выдает дочь замуж, а традиционный костюм теуаны до сих пор является очень актуальным – его носят все представительницы прекрасного пола.
4. Уникальный вулкан Парикутин, штат Мичоакан
Особенность этого молодого вулкана заключается в том, что он единственный, чья эволюция – от появления до потухания - была задокументирована людьми.
5. Пещера ласточек, штат Сан-Луис-Потоси
По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз карстовый провал, через него по утрам вылетают стаи черных стрижей, за которыми приезжают понаблюдать туристы.
6. Город Сьюдад-де-Куэцалан, штат Пуэбла
Город, окруженный водопадами, пещерами, джунглями и кофейными плантациями, славится богатыми ремесленными рынками и архитектурными памятниками.
7. Застывшие водопады Иерве-эль-Агуа, штат Оахака
В 70-ти километрах от города Оахака расположены окаменевшие водопады, которые были образованы потоком воды, насыщенной карбонатом кальция и другими минералами.
8. Деревня Реал-де-Каторца, штат Сан-Луис-Потоси
«Городок-призрак», который расположен в 260-ти километрах от города Сан-Луис-Потоси, ранее был процветающим благодаря расположенным рядом серебряным рудникам.
9. Город Уэхоцинго, штат Пуэбла
Небольшой городок славится своим яблочным сидром и ежегодным карнавалом, в ходе которого актеры воссоздают местные исторические события, а любителям архитектуры следует посетить основанный в 1525 году францисканский монастырь Сан-Мигель-Аркангель.
10. Развалины зеленого города Яшчилан, штат Чьяпас
Окутанный лианами старинный город древней цивилизации майя, который находится у реки Усумасинта, загадочно опустел в еще в 9 веке.
11. Центральный университетский городок, Мехико
Главный кампус крупнейшего по количеству студентов университета в Северной и Южной Америке спроектирован в стиле модернизма, а в украшении главного олимпийского стадиона игр 1968 года, расположенного на территории городка, участвовал знаменитый Диего Ривера.
12. «Кофейный маршрут», штат Чьяпас
Штат Чьяпас занимает второе место в Мексике по производству какао, здесь же производится до 60% всего мексиканского кофе.
13. Кафедральный собор города Сакатекас, штат Сакатекас
Собор Базилика де ла Асунсьон де Мария де Сакатекас является католической церковью и посвящен Богородице Успения, а главный фасад помещений известен как один из самых выдающихся примеров искусства барокко в Мексике.
14. Национальный парк Медный каньон, Чиуауа и Синалоа
Парк состоит из ряда отдельных и взаимосвязанных самых глубоких в Северной Америке каньонов и ущелий, образованных шестью реками на протяжении многих миллионов лет.
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