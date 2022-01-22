14 малоизвестных достопримечательностей Мексики, которые делают эту страну действительно удивительно

Зрелищные достопримечательности Мексики.

1. Парк Лас-Позас в городке Хилитла, штат Сан-Луис-Потоси

Сюрреалистический парк, созданный в 1947 году эксцентричным английским миллионером и меценатом Эдвардом Джеймсом, заполнен водопадами и бассейнами с бетонными скульптурами.

2. Песчано-каменистая пустыня Сонора

Несмотря на то, что Сонора является одной из самых крупных и жарких пустынь Северной Америки, здесь проживает большое количество птиц, насекомых, земноводных и пресмыкающихся, а также произрастает более 2000 видов разнообразных растений .

3. Перешеек Теуантепек, штат Оахака

Исторически здесь сложилось матриархальное общество и именно мать выдает дочь замуж, а традиционный костюм теуаны до сих пор является очень актуальным – его носят все представительницы прекрасного пола.

4. Уникальный вулкан Парикутин, штат Мичоакан

Особенность этого молодого вулкана заключается в том, что он единственный, чья эволюция – от появления до потухания - была задокументирована людьми .

5. Пещера ласточек, штат Сан-Луис-Потоси

По форме пещера представляет собой расширяющийся вниз карстовый провал, через него по утрам вылетают стаи черных стрижей, за которыми приезжают понаблюдать туристы.

6. Город Сьюдад-де-Куэцалан, штат Пуэбла

Город, окруженный водопадами, пещерами, джунглями и кофейными плантациями, славится богатыми ремесленными рынками и архитектурными памятниками

7. Застывшие водопады Иерве-эль-Агуа, штат Оахака

В 70-ти километрах от города Оахака расположены окаменевшие водопады, которые были образованы потоком воды, насыщенной карбонатом кальция и другими минералами.

8. Деревня Реал-де-Каторца, штат Сан-Луис-Потоси

«Городок-призрак», который расположен в 260-ти километрах от города Сан-Луис-Потоси, ранее был процветающим благодаря расположенным рядом серебряным рудникам.

9. Город Уэхоцинго, штат Пуэбла

Небольшой городок славится своим яблочным сидром и ежегодным карнавалом, в ходе которого актеры воссоздают местные исторические события, а любителям архитектуры следует посетить основанный в 1525 году францисканский монастырь Сан -Мигель-Аркангель.

10. Развалины зеленого города Яшчилан, штат Чьяпас

Окутанный лианами старинный город древней цивилизации майя, который находится у реки Усумасинта, загадочно опустел в еще в 9 веке.

11. Центральный университетский городок, Мехико

Главный кампус крупнейшего по количеству студентов университета в Северной и Южной Америке спроектирован в стиле модернизма, а в украшении главного олимпийского стадиона игр 1968 года, расположенного на территории городка , участвовал знаменитый Диего Ривера.

12. «Кофейный маршрут», штат Чьяпас

Штат Чьяпас занимает второе место в Мексике по производству какао, здесь же производится до 60% всего мексиканского кофе.

13. Кафедральный собор города Сакатекас, штат Сакатекас

Собор Базилика де ла Асунсьон де Мария де Сакатекас является католической церковью и посвящен Богородице Успения, а главный фасад помещений известен как один из самых выдающихся примеров искусства барокко в Мексике.

14. Национальный парк Медный каньон, Чиуауа и Синалоа

Парк состоит из ряда отдельных и взаимосвязанных самых глубоких в Северной Америке каньонов и ущелий, образованных шестью реками на протяжении многих миллионов лет .