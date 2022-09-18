Деревья, пожирающие повседневные предметы

Живая природа обладает невиданной силой, с этим невозможно поспорить. Могучие и сильные деревья способны расти, несмотря ни на какие препятствия.

Им не важно, что встает на их пути, если им необходимо место для роста, они его займут. Представляем вашему вниманию подборку необычных «голодных» деревья, пожирающих повседневные предметы просто потому, что им это под силу.































































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