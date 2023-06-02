Чем современный косплей отличается от старого доброго маскарада, и Почему он так популярен

Кажется, еще не так давно мы мастерили под Новый год костюмы Золушек и Котов-в-сапогах, считая себя самым крутыми на школьной ёлке. Теперь же молодежь предпочитает перевоплощаться в героев аниме и комиксов. Траты на уникальные костюмы порой превосходят все мыслимые пределы, ведь для настоящего косплеера важна каждая деталь. Вопреки распространенному мнение, это увлечение пришло к нам вовсе не из Японии, да и новым его назвать сложно - движение зародилось почти сто лет назад.
История косплея
Как любая уважающая себя субкультура, косплей имеет и собственную историю. Изобретателями «игры костюмов» считают поклонников научной фантастики. В начале XX века этот жанр переживал свой расцвет: мир ожидал от науки настоящих чудес, и они действительно случились. Но еще задолго до первого полета в космос и изобретения компьютера люди бредили новыми технологиями и пытались приблизиться к счастливому техногенному будущему, предсказать его и описать. 30-50-е года прошлого века называют теперь «Золотым веком научной фантастики».
Первые косплееры начала XX века
На одном из первых съездов любителей фантастики в Нью-Йорке, в 1939-м году, произошел случай, положивший начало новому фанатскому движению. Писатель Форрест Акерман появился перед единомышленниками в необычном костюме футуристического вида. По всей видимости, он изображал человека будущего. Идея понравилась, и в следующем году уже несколько любителей этого жанра приехали на встречу в костюмах. В 1956-м желающих принарядиться стало так много, что между ними впервые провели конкурс.
Первые косплееры, еще не зная, что через пару десятков лет их будут так называть, изображали героев научно-фантастических комиксов, фильмов и литературных произведений. Популярными персонажами тогда были пришельцы, космонавты и безумные, но гениальные ученые. Фанаты нового движения начали объединяться в тематические группы, общаться и делиться опытом.
Косплееры 1980-х
В конце 1970-х свет увидели «Звездные войны». Мир фанатов научной фантастики вздрогнул. Теперь на конкурсах костюмов самыми популярными персонажами стали звездные рыцари и принцессы. Примерно в эти же годы в США впервые провели фестиваль Comic-Con, и мероприятие сразу же стало массовым.
Откуда такое странное название
Новая субкультура не имела особенного названия вплоть до 1983 года. Автором термина считают японского журналиста Нобуюки Такахаши. В его статье-отчете с лос-анджелесского Всемирного конвента научной фантастики впервые появилось обозначение «kosupure» - так это слово звучало по-японски. Журналист соединил понятия «costume» и «play», так что «косплей» - это сокращение от английского: «костюмированная игра».
Опытные косплееры создают целостный образ своего персонажа
В самом названии заложена разница между простым переодеванием и косплеем. Последний, в его высоком понимании, - это настоящее перевоплощение в любимого героя. Опытные фанаты не только мастерят себе уникальные костюмы, но и обязательно «отыгрывают» их, - выучивают несколько характерных поз, движений и фраз своего прототипа, передают его характер и настроение, поэтому тут требуется не только умение мастерить, но и актерское мастерство.
Запад-Восток
Зародившись в США, новая субкультура достаточно быстро дошла до Японии. Именно здесь косплей приобрел тот вид, в котором мы его знаем сейчас: на смену героям фантастики пришли персонажи из фэнтези. Источником вдохновения теперь чаще всего служат комиксы, фильмы и видеоигры. Вернувшись в таком, обновленном варианте, а Америку, косплей стал восприниматься как японское изобретение.
Фестивали косплея в Японии – масштабные мероприятия
Интересно, что сегодня направления «костюмированной игры» на западе и на востоке отличаются, но касается это не столько самих костюмов, сколько внутренних отношений косплееров. Японское движение, как считают знатоки, более требовательно и жестко. В стране восходящего солнца были случаи, когда человека травили за то, что он оскорбил любимого персонажа несоответствующей фигурой или некрасивым лицом.
В Америке косплееры из одного фэндома охотно устраивают общие фотосессии
В США же основы политкорректности настолько привычны, что обращать внимание на цвет кожи или комплекцию косплеера считается недопустимым. Каждый имеет право почувствовать себя феей, независимо от веса и возраста. Американские косплееры любят посоревноваться в своем искусстве, но при этом остаются очень дружелюбными друг к другу.
Дебет с кредитом
В начале движения косплееры соревновались не столько в актерстве, сколько в умении создать красивый и достоверный костюм из подручных материалов (есть у нас одна подходящая пословица, из чего можно смастерить конфетку). Сегодня, кстати, такой подход не теряет актуальности, однако не для всех. Есть прослойка «профессиональных» косплееров, с которыми работают целые бригады: швеи, костюмеры, гримеры и фотографы. Разумеется, стоит все это недешево, а результатом могут служить раскрученные аккаунты в соцсетях и продажа фотографий.
Участники первого российского фестиваля Comic Con в 2014 году
Впрочем, многие истинные фанаты этого движения считают, что экономическая подоплека только вредит движению в целом, ведь в погоне за конъюнктурой многие начинают делать ставку на то, что точно «проглотит» публика – эротичность нарядов и скандальность образа. Для настоящих же любителей косплея важен только сам образ. Они вкладывают в каждый костюм частичку своей души и делают это не для денег, а с целью перевоплотиться в любимого героя и слиться с ним, хотя бы и в виде игры.
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